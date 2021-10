So machen Sie Ihre Sommermode fit für den Herbst

Anzeige

Selten hat es sich so sehr gelohnt seine geliebten Sommerteile auch in der Herbstsaison zu kombinieren. Denn wer dieses Jahr nicht in die Sonne geflogen und dem regnerischen Sommer entflohen ist, der wird wahrscheinlich seine Sommerschätze nicht allzu oft getragen haben . Zehn Tipps, wie Sie ihre allerliebsten Shirts und Shorts passend für den Herbst stylen.

Maxi- und Midi-Kleider sind ideal zum Umstylen

Eins ist klar: Was diesen Herbst in keinem Schuhschrank fehlen darf, sind Plateaustiefel im „Gummistiefel-Look“. Das lässige Schuhwerk sieht nicht nur super cool aus, sondern lässt sich auch ideal zum Umfunktionieren von Sommerkleidung gebrauchen. Influencerin Luisa Eckhard macht es vor und kombiniert ein weißes Volantkleid zu derben Boots und einem mittellangen Trenchcoat. Mit einer Strumpfhose ist das Sommerkleidchen bereit für den Herbst.

Um Sommerkleidung für andere Saisons zu stylen, ist das sogenannte Layering ein simpler und gleichzeitig effektiver Trick. Kleider oder Röcke mit Volants eignen sich ideal als Unterteil und können mit langen oder Oversized-Strickpullovern kombiniert werden. Ein Stiefel mit hohem Absatz und Schaft streckt optisch und lässt den voluminösen Look nicht üppig wirken.

Kurzes Kleid mit Strickjacke

Wer lieber verspieltere Looks mag, der kann alternativ ein kurzes Volantkleid mit einer Strickjacke kombinieren. Mit einem Gürtel können Sie die Taille betonen und so beide Kleidungsstücke miteinander verbinden. Egal ob mit derben Boots, Stiefeln mit einem breiten Absatz oder schmalen Stiefelletten: Bei der Schuhauswahl haben Sie freie Hand.

Ein absoluter Klassiker ist und bleibt die weiße Bluse. Lässt sie sich im Sommer zu einer lässigen Jeansshorts oder am Strand über einen Bikini oder Badeanzug tragen, kann sie im Herbst zum Unterkleid verwandelt werden. In Kombination mit einem Rollkragenpullover im Strick-Look, einer dicken Jacke und Strumpfhose bleibt es schön warm. Lederstiefel mit einem kleinen Absatz werten den Look auf.

Maxikleider mit Strickpullover

Besonders Kleider in Maxi-Länge, gerne auch mit einem Printmuster, müssen im Herbst nicht aussortiert werden. Ein kurzer Strickpullover mit einem Bündchen tailliert Ihr Kleid und lässt den Gesamtlook nicht unförmig aussehen. Bei einem Langarm-Kleid können Sie die Ärmel unter dem Pullover gerne hervorschauen lassen. Kombiniert mit einer Absatz-Stiefellette runden Sie den femininen Herbstlook ideal ab.

Bei den Must-haves in Sachen Mode haben sich Woll- und Strick-Looks wieder einen verdienten Platz erkämpft. Caroline Daur trägt ein ärmelloses Woll-Strickkleid in Midi-Länge zu Lederstiefeln mit einem hohen Schaft und Bleistiftabsatz sowie einer kurzen Trenchjacke. Die Influencerin setzt ihr Sommerkleid gekonnt in Szene und nutzt die herbstlichen Materialien Wolle und Leder dafür.

Angesagt: Röcke mit Sneakern

Sportlich, bequem und lässig: In den letzten Jahren haben sich Stilbrüche durchgesetzt und sind zu echten Trendsettern geworden. Ideal also, um die Midi-Röcke aus der Sommersaison für den Herbst zu stylen. Auf Instagram macht es Nadine Berneis vor und kombiniert sportliche Sneaker, auffällige Socken und einen oversized Kapuzenpullover zu ihrem mittellangen Rock mit hohem Schlitz. Ein super lässiger Style, der bei kälteren Herbsttagen zu einem langen Trenchcoat oder einer Steppweste getragen werden kann.

Alternativ geht der Midi-Rock auch zu den Plateau-Stiefeln im „Gummistiefel-Look“, kurzem Strickpullover und einer lässigen Bomberjacke. Ein weniger sportliches Outfit, bei dem Schuhe und Jacke den Look aber super lässig wirken lassen.

Layering lässt sich auch ganz einfach bei kurzen Längen umsetzen. Zu einem Mini-Faltenrock kann im Herbst eine Hemdbluse mit Strick- oder Woll-Pullunder getragen werden. Die Falten des Rocks können hierbei als schönes Detail unter dem gestrickten Bündchen hervorkommen. Kombinieren lassen sich hierzu ideal Plateauboots in verschiedenen Schaft-Höhen oder auch hohe Absätze.

Boots machen Shorts herbsttauglich

Gut, dass es Strumpfhosen und coole Boots gibt, denn: Sommershorts lassen sich super dazu kombinieren. Am besten greifen Sie dafür zu Leder- oder Kunstledermaterialien in gedeckten Farbtönen. Um die Shorts zu betonen, können Sie einen kuschligen Strickpullover mit Rollkragen etwas in die Hose stecken und einen breiten Gürtel nehmen, der die Taille betont. Alternativ können Sie den Pullover auch über den Shorts tragen und an der entsprechenden Stelle taillieren.