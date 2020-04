Hände weg - Was geschieht mit dem Handschlag nach Corona?

Anzeige

In einem Krimi aus der Montalbano-Reihe von Andrea Camilleri geht der Commissario in die Küche des Restaurants zum Koch. Montalbano ist ein Feinschmecker und ein Freund der sizilianischen Küche, weshalb man in diesen Krimis im wahrsten Sinne auf den Geschmack kommen kann. Jedenfalls ist Commissario Montalbano in dieser Szene so begeistert von dem Essen, dass er zum Koch geht und ihm die Hand drückt. Ohne Worte. Überwältigt. Es ist ein nicht ausgesprochenes Lob und das Eingeständnis, dass es für manches einfach keine Worte gibt. Doch das macht nichts, der Handschlag hat alles gesagt.

In diesen Tagen wäre diese Szene undenkbar. Nicht nur, weil Hungrige kaum noch geöffnete Restaurants finden. Vor allem würde Montalbano dem Koch nicht die Hand schütteln wollen und dürfen. Eine der ersten Maßnahmen gegen das Coronavirus war die Aufforderung des Robert-Koch-Instituts, auf den Handshake zu verzichten. Unter dem Punkt „Was muss getan werden, um der Erkrankungswelle bestmöglich zu begegnen?“ steht als einer der Punkte: „Aufs Händeschütteln verzichten.“

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift "Händeschütteln bitte vermeiden!" weist auf die Gefahr, die momentan vom traditionellen Begrüßungsritual ausgeht, hin. © Quelle: Friso Gentsch/dpa

Auch Petra Gastmeier, Leiterin des Nationalen Referenzzentrums (NRZ) für Surveillance von nosokomialen Infektionen in Berlin, sagt: „Jeden unnötigen Kontakt sollte man zurzeit vermeiden.“ Das gilt in Deutschland genauso wie in Montalbanos Italien. Aber nicht nur in diesen beiden Ländern ist der uralte Ausdruck nonverbaler Kommunikation in diesen Tagen und Wochen verpönt. Auch in anderen Ländern hält man sich jetzt zurück.

Im Moment schüttelt außerhalb von Familien wohl kaum jemand in Deutschland einem anderen Menschen die Hand. Aber was wird nach der Corona-Krise aus dem Handschlag? Werden wir in der Post-Corona-Zeit wieder grüßen und Abkommen besiegeln wie eh und je? Oder lernen wir die körperlose Kontaktaufnahme und behalten sie auch in Zukunft bei? Und warum ist der Handschlag uns überhaupt so wichtig?

„Von jetzt an werden wir keine Hände mehr schütteln.“

Der Handschlag steckt tief in uns, zumindest im größeren Teil der westlichen Welt. Das hat kürzlich der ­niederländische Ministerpräsident Mark Rutte unfreiwillig, aber eindrücklich bewiesen. Rutte forderte am 10. März auf einer Pressekonferenz seine Landsleute auf: „Von jetzt an werden wir keine Hände mehr schütteln.“ Er sagte das energisch, drehte sich nach links – und schüttelte jemandem die Hand. Erst als er darauf hingewiesen wurde, fiel ihm sein Fehlverhalten auf.

Der Handschlag ist ein Automatismus, eine verinnerlichte Regel des Anstands, auf die wir jetzt verzichten sollen. Die Verbindung zwischen Begrüßung, Abschied, Dankeschön und dem Handschlag hat sich tief in unser Verhalten eingegraben. Seit frühester Kindheit heißt es: „Gib dem Onkel/der Tante/dem Mann/der Frau aber mal brav die Hand!“ Und wir schüttelten, auch wenn es uns bei manchen Erwachsenen schüttelte, sie anfassen zu müssen.

Wie lange wir Menschen in unserer Menschheitsgeschichte schon einander die rechte Hand entgegenstrecken, wie lange wir sie greifen, drücken und gegebenenfalls auch wirklich schütteln und wer damit angefangen hat, weiß niemand genau. Wir wissen allerdings, dass es diesen Brauch in der europäischen Kultur schon sehr lange gibt.

Handshake gab es schon bei den alten Römern

So finden wir öfter auf der Rückseite römischer Münzen öfter zwei ineinanderliegende Hände, die Eintracht und einen Pakt symbolisieren sollen. Auf einem römischen Quinar etwa, der auf 40 v. Chr. datiert wird, sehen wir die Hände von Gaius Iulius Cäsar Octavianus (dem späteren Kaiser Augustus) und dem Feldherrn Markus Antonius. Diese beiden starken Männer schlossen einen Bund und versicherten sich ihrer gegenseitigen Freundschaft und Unterstützung. Hand drauf, Mark Anton!

Auch die Bibel kennt schon den Handschlag. Im Neuen Testament steht geschrieben, dass Paulus in Jerusalem zum Abschied die „rechte Hand der Freundschaft“ gereicht wurde. Im Mittelalter dann drückte der Handschlag aus, dass man keine Waffe in der Hand trug. Der Handschlag als Friedenszeichen, als Ankündigung gewaltfreier Gespräche.

Es ist immer die rechte Hand, die wir reichen. Wir können so sogar Verträge abschließen. Schlag ein! Die Wörter „rechts“, „recht“ und „Recht“ gehen alle auf denselben althochdeutschen Begriff zurück. Mit rechts kann man Recht schaffen. Mit links hingegen schließt keiner gültige Verträge – sonst wird man am Ende womöglich noch gelinkt. Nur die Pfadfinder begrüßen sich mit links.

Die Geschichte kennt so manche Situation, in der ein Handschlag ein wichtiges politisches Symbol war oder eine wichtige Entscheidung oder Einigung anzeigte. Als sich der US-Präsident Harry Truman, Englands Premier Winston Churchill und der sowjetische Staats- und Parteichef Josef Stalin in Potsdam über die Nachkriegsordnung einigten, schüttelten sie einander über Kreuz die Hände (weil sie zu dritt waren, waren ausnahmsweise auch zwei linke Hände im Spiel).

Hand drauf: Das Foto vom Juli 1945 zeigt (v.l.) den britischen Premierminister Winston Churchill, den amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman und den sowjetischen Regierungschef Josef Stalin während der Postdamer Konferenz vor Schloß Cecilienhof. © Quelle: dpa

Mit Spannung schaute die Welt 1993 in den Rosengarten des Weißen Hauses, wo sich Israels Ministerpräsident Jitzchak Rabin und Palästinenserführer Jassir Arafat unter Aufsicht von Bill Clinton die Hand reichten. Es sollte ein Handschlag sein, der der Gewalt im Nahen Osten ein Ende setzt – allerdings, wie wir heute wissen, das letztlich nicht schaffte.

Hoffnung auf Frieden: Am 13. September 1993 reichten Israels Premierminister Jitzchak Rabin (l.) und PLO-Chef Jassir Arafat einander die Hand. US-Präsident Bill Clinton schaute zu. © Quelle: AFP

Aber es gibt auch den verweigerten Handschlag. So sorgten in der Vergangenheit immer wieder einmal Muslime für große Diskussionen, die sich aus Glaubensgründen weigerten, einer Frau die Hand zu geben. Julia Klöckner sagte 2015 als rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende ein Treffen mit einem Imam ab, weil dieser angekündigt hatte, ihr nicht die Hand geben zu wollen. Der damalige Innenminister Thomas de Maizière zählte zwei Jahre später den Händedruck zu seinen zehn Punkten der Leitkultur.

In anderen Teilen der Welt herrschen andere Begrüßungsrituale

Doch was in Europa seit zwei Jahrtausenden bekannt und seit mehreren Hundert Jahren Ausdruck guten Benehmens ist, spielt in anderen Teilen der Welt gar keine Rolle. Dort herrschen ganz andere Begrüßungsrituale. In China etwa wurde lange Zeit der Gong-Shou-Gruß praktiziert, bei dem eine Faust in die senkrechte Handfläche gelegt wird – er erlebt dieser Tage eine Renaissance. In Neuseeland ist der Hongi ein traditionelles Begrüßungsritual, bei dem man Nase an Nase den Lebensatem des anderen spürt. Beim indischen Namaste wiederum werden die Handflächen zusammengeführt und in Nähe des Herzens an die Brust gelegt und der Kopf leicht gebeugt.

Formen körperloser Begrüßung und Verabschiedung wie die Namaste-Geste stehen bei Virologen und Ärzten nicht erst seit Corona hoch im Kurs. Bereits 2014 warnten Forscher der University of California in einer Studie, dass Hände Bakterien und Keime übertragen, und forderten, das Händeschütteln wenigstens aus Krankenhäusern zu verbannen.

Justin Trudeau, der Premierminister von Kanada, grüßt mit seiner Frau Sophie Gregoire Trudeau (l) und seinen Kindern mit der "Namaste"-Grußgeste. © Quelle: Ajit Solanki/AP/dpa

Britische Forscher haben unterschiedliche Begrüßungsformen auf ihre Übertragbarkeit von Keimen und Bakterien untersucht. Das Ergebnis: Durch das Händeschütteln wurden doppelt so viele Bakterien übertragen wie durch ein „High Five“, also das Abklatschen in Kopfhöhe. Im Vergleich zum „Fist Bump“, dem leichten Aneinanderschlagen der Fäuste, waren es sogar zehnmal so viele.

Welche Alternative zum Händeschütteln gibt es?

Doch bislang konnte nichts den Handschlag vertreiben. Wir schütteln und schütteln. Corona könnte das ändern. Momentan hilft die Zurückhaltung auch, die 1,50-Meter-Abstandsregel einzuhalten. Denn wer einander momentan die Hand gibt, sich gar umarmt oder sich mit Küsschen, Küsschen begrüßt, ist einfach zu nah an seinem Mitmenschen. Ob wir nun eine Alternative zum Handshake suchen oder zum westlich-traditionellen Begrüßungsritual zurückkehren, hängt auch ein Stück weit davon ab, wie viel Restangst vor Viren und Ansteckung wir aus der Corona-Krise mitnehmen.

Alternative: Zwei junge Frauen begrüßen sich in Malaga mit den Ellbogen. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Wir müssen natürlich erst einmal eine Alternative finden, um uns vom Handschlag verabschieden zu können. Aber das dürfte kein Problem sein. „Es gibt unendlich viele verschiedene Begrüßungsformen“, sagt die Verhaltensbiologin Imme Gerke, die unter anderem interkulturelle Schulungen anbietet. Ob wir uns mit der Faust begrüßen oder wie momentan im Iran, im Libanon und zum Teil auch hierzulande mit den Füßen, ob wir uns voreinander verbeugen oder vielleicht ohne jegliche Berührung „Hallo“ oder „Guten Tag“ sagen, wird die Zeit zeigen. Erst einmal müssen wir die Krise überstehen. Damit haben wir alle Hände voll zu tun.