Halloween zu Corona-Zeiten: Mit diesen Ideen können Sie trotzdem feiern

Düsseldorf. Als Gespenst, Hexe oder Monster verkleidet bei den Nachbarn klingeln und Süßigkeiten einsammeln: Darauf freuen sich gerade viele Kinder. Denn am 31. Oktober ist Halloween. Auch bei uns in Deutschland hat sich dieser Brauch verbreitet.

Aber in diesem Jahr sollten Kinder lieber nicht von Tür zu Tür ziehen, warnen Hygieneexperten. Denn das Infektionsgeschehen in Deutschland entwickelt sich gerade rasant, viele Menschen stecken sich mit dem Coronavirus an. Um andere zu schützen und die Ausbreitung zu bremsen, sollten sich deshalb möglichst wenig Leute treffen, raten Fachleute.

Beim Halloween-Laufen begegne man aber an den Haustüren vielen verschiedenen Menschen. Auch der nötige Abstand könne dabei nicht komplett eingehalten werden. Das erscheine in Corona-Zeiten wenig verantwortungsvoll, warnte zum Beispiel das Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen.

Drei Ideen, Halloween trotz Corona zu feiern

Das Grusel-Fest Halloween muss auch in Pandemie-Zeiten nicht ganz ausfallen.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem gruseligen Foto-Shooting? Kinder können sich dafür zu Hause verkleiden und die Fotos dann als gruseligen Gruß an Freunde schicken. Auch lustig: Freunde oder Familie verkleidet und geschminkt per Video-Chat anrufen und erschrecken.

Auf Süßigkeiten müssen Kinder auch nicht unbedingt verzichten. Eltern können welche in der Wohnung oder im Garten verstecken - ähnlich wie bei der Ostereiersuche. Am meisten Spaß macht das nach Einbruch der Dunkelheit. Dann können sich die kleinen Grusel-Fans mit einer Taschenlampe auf Schatzsuche begeben.

