Tipps und Inspiration: Halloween-Kostüme für Frauen

Am 31. Oktober ist es wieder so weit: Die gruseligste Nacht des Jahres steht bevor und wie immer stellt sich die Frage: Wie verkleide ich mich in diesem Jahr? Ob Trend-Kostüm oder Klassiker, aufwendig vorbereitet oder Last-Minute: Wir haben die schönste Halloween-Kostüme für Frauen herausgesucht.

Hexe

Mehr Klischee geht nicht? Mag sein, doch das Hexenkostüm ist und bleibt ein Klassiker unter den Halloween-Looks. Nicht nur, weil Hexen und Zauberinnen zu Halloween gehören wie Kürbisse und Geister. Das Kostüm ist sehr variabel und passt deshalb zu jeder Frau.

Für die perfekte Hexen-Verkleidung brauchen Sie neben einem Hexenhut und einem Besen nicht viel. Das Outfit kann je nach Geschmack frei gewählt werden - ob klassisch mit dunklem Rock, mit Jeans und Sweatshirt oder auch einem auffälligen Tüll-Kleid.

Zombi-Braut

Mit diesem Kostüm fallen Sie bei der nächsten Halloween-Party garantiert auf: Nicht nur das blutverschmierte Hochzeitskleid zieht die Blicke auf sich, auch das aufwendige Make-Up ist ein Hingucker.

Für das Kostüm brauchen Sie ein weißes (Hochzeits-)Kleid sowie den passenden Schleier, Kunstblut und eine Menge Schminke.

Vampirin

Die blutsaugenden und ewig-jungen Fabelwesen sind ein besonders beliebtes Halloween-Kostüm. Zwar ein Klassiker, bietet auch das Vampirinnen-Kostüm viel Raum für neue Interpretationen.

Für das Vampirinnen-Kostüm benötigen Sie einen Umhang, falsche Zähne und etwas Kunstblut. Wer mag, kann sich mit dunklem Puder noch etwas das Gesicht konturieren - schließlich sind Vampire ja in der Regel uralt. Rote Kontaktlinsen lassen Sie noch übernatürlicher und furchteinflößender aussehen.

Amor

An Halloween ist alles nur gruselig und böse? Zeit, etwas Liebe in dieses schaurig-schöne Fest zu bringen- mit einer Verkleidung als Amor.

Das wichtigste Requisit sind natürlich Liebespfeil und Bogen. Ein paar Herzchen auf Kleid, Rock oder in Form einer Kopfbedeckung können aber auch nicht schaden.

Pantomimin

Dieses Kostüm ist schlicht und einfach: Künstlerinnen, die sich nur mithilfe von Mimik und Gestik ausdrücken, nennt man Pantomininnen. Das Kostüm eignet sich perfekt für eine Last-Minute-Verkleidung.

Am besten halten Sie dazu Ihre Kleidung in Schwarz-Weiß - so kommt die typische Gesichtsbemalung besser zur Geltung. Dafür können Sie entweder Theaterschminke benutzen, ein klassischer Eyeliner tut es für das Make-Up aber auch.

Piratin

Besonders zu Fastnacht beliebt, ist das Verkleiden als Piratin aber auch zu Halloween eine gute Idee.

Essenziell für dieses Kostüm sind neben einer Bluse und Lederschuhen auch ein Kopftuch oder ein großer Hut. Ebenfalls ein Erkennungsmerkmal: der Säbel.

Trend-Kostüm in diesem Jahr: „Squid Game“

Keine andere Serie war in diesem Jahr so populär wie das südkoreanische Drama „Squid Game“. Kein Wunder also, dass sich viele Menschen zu diesem Halloween-Fest davon inspirieren lassen.

Besonders beliebt: Der Anzug der „Angestellten“, ein roter Overall mit einer schwarzen Maske. Ebenfalls ein Renner ist der grüne Anzug, den die Teilnehmenden in ihrer Zeit im Spiel tragen. Viele Händler vertreiben die beliebten Kostüme inzwischen detailgetreu, man kann sie aber auch selbst zusammenstellen.