Habit Tracker: Schritt für Schritt zum besseren Ich?

Das Jahr 2022 startete, wie viele Jahre davor, mit einer Menge guten Vorsätzen. Mehr Sport, gesündere Ernährung, weniger Fleisch und noch dazu mit einer positiven Einstellung durchs Leben gehen. Nun ist bereits ein Monat des neuen Jahres vergangen und viele müssen sich der Realität und der Frage stellen: Wie viele meiner guten Vorsätze habe ich bereits Ende Januar über Bord geworfen?

Um am Ball zu bleiben, können sogenannte Habit Tracker helfen. Wie diese funktionieren, was sich alles tracken lässt sowie Inspirationen für die Gestaltung lesen Sie hier.

So lassen sich Gewohnheiten tracken

Wie der Name bereits verrät, geht es beim Habit Tracking darum, Gewohnheiten zu protokollieren. Dabei ist das Ziel, diese in den Alltag zu integrieren – denn vielen Menschen hilft die Visualisierung dabei, die eigene Disziplin zu steigern.

Ob mithilfe einer App, simpel auf einem Blatt Papier oder hübsch verziert als Teil des Bullet Journals: Wie man seine Gewohnheiten tracken möchte, muss jeder selbst entscheiden. Wichtig dabei ist, dass nicht nur die Ziele, sondern auch das Ausfüllen sich in den Alltag integrieren lassen. Wer nicht gerne malt oder zeichnet und sich nun vornimmt, aufwendige Tabellen im Tagebuch anzufertigen, wird vermutlich nicht glücklich mit seinem Habit Tracker sein und das Protokollieren nicht konsequent durchführen.

Das eigentlich Prinzip des Habit Trackers ist dabei recht simpel: Man fertigt eine Art Tabelle mit den Gewohnheiten und Zielen an, die man sich für den nächsten Zeitraum, zum Beispiel einen Monat, vornimmt. Dann werden Kästchen für jeden Tag vorgezeichnet, die dann ausgemalt oder angekreuzt werden, wenn man dieses Ziel für den jeweiligen Tag erreicht hat. So lässt sich ziemlich einfach eine Übersicht darüber erstellen, welche Gewohnheiten man bereits gut in den Alltag integriert hat – und welchen man noch ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenken sollte.

Inspirationen fürs Habit Tracking

Was man in seinem Habit Tracker auflisten möchte, ist natürlich stark individuell und kann je nach Situation angepasst werden. Hier einige Inspirationen, welche Gewohnheiten sich mithilfe eines Habit Trackers gut in den Alltag integrieren lassen:

Ausreichend Schlaf

Genügend trinken

Mehr Zeit fürs Lesen einplanen

Vegetarisch oder sogar vegan ernähren

Spazieren gehen oder das Schrittziel erreichen

Workouts einplanen

Tägliches Meditieren

Früher aufstehen

Selbst kochen

Mit Habit Trackern lassen sich aber selbstverständlich auch Gewohnheiten protokollieren, die man eigentlich lieber ablegen möchte, zum Beispiel:

Keinen Alkohol mehr trinken

Weniger Bildschirmzeit auf dem Smartphone oder Laptop

Den Süßigkeitenkonsum reduzieren

Weniger Kleidung oder Ähnliches kaufen

Gestaltungsideen fürs Bullet Journal

Wer Spaß am Gestalten von Bullet Journals hat, dürfte auch beim Vorbereiten einer Habit-Tracking-Seite Freude haben. Denn auch hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir haben ein paar besonders schöne Inspirationen gesammelt.

Schlicht und übersichtlich

Wer wenig Zeit oder auch Lust für einen aufwendigen Habit Tracker hat, kann sich mit einer solchen schlichten und übersichtlichen Lösung behelfen. Dafür einfach hinter jede Gewohnheit beziehungsweise jedes Ziel Kreise für jeden Tag im Monat malen und bei erfolgreicher Durchführung ausmalen.

Ein farbenfrohes Habit-Wheel

Etwas bunter wird es dann schon mit dieser Gestaltungsidee. In einem Halbkreis mit Kacheln für jeden Tag sowie jede Gewohnheit können Sie an jedem „erfolgreichen“ Tag das Kästchen in einer andere Farbe anmalen. Alternativ können Sie natürlich auch jeder Gewohnheit eine eigene Farbe geben und das Habit-Wheel (deutsch: „Gewohnheits-Rad“) so bemalen.

Lettering-Idee für das Bullet Journal

Schön illustriert und etwas für echte Künstlerinnen und Künstler ist diese Idee für eine Seite im Bullet Journal. Für jede Gewohnheit wird eine kleine Monatsübersicht angefertigt und die Tage, an denen das Ziel erfüllt wurde, werden mit einem dezenten Stift markiert.

Schöne Idee für Listen-Liebhaber

Wer lieber mit Listen arbeitet, kann sich eine entsprechende Tabelle auch für das Habit Tracking gestalten. Für jede Gewohnheit gibt es eine Spalte, die Kalendertage werden dann je nach Erfüllen oder auch Nicht-Erfüllen angemalt oder frei gelassen.

Eine Frage der Einstellung

Wer auch bereits vorhandene Gewohnheiten trackt, lernt sich selbst besser kennen. Manchmal ist es nämlich gar nicht so leicht, im Alltag den Überblick über das Ess- oder Schlafverhalten zu behalten. Auch das allgemeine Wohlbefinden oder die Laune lässt sich mit Habit Trackern beobachten – und gegebenenfalls lassen sich durch die anderen Gewohnheiten sogar Zusammenhänge erkennen.

Keine Frage: Habit Tracker motivieren. Sie sind aber nicht für jeden und jede geeignet. Die Möglichkeit, seine kleinen und großen Fortschritte zu überwachen und am Ende auf einen Erfolg zu blicken, mag zwar auf den ersten Blick ein positiver Aspekt sein. Die Tatsache, dass aber auch Misserfolge genauestens protokolliert und am Ende in schonungslose Berichte aufgeschlüsselt werden, dürfte für einige Menschen eher kontraproduktiv sein.

Wichtig ist es daher, sich nicht stressen zu lassen und das Tracken eher als Möglichkeit zu sehen, die beste Version seiner selbst mit ein wenig Ehrgeiz aus sich herauszukitzeln. Es ist also völlig in Ordnung, wenn eine Gewohnheit mal nicht erfüllt wird – auch wenn das ein leeres Feld im Habit Tracker hinterlässt. Denn auch das ist doch mal ein gutes Vorhaben: loslassen und die Freiheit genießen, einfach nur zu sein.