Für Ruhe in einer stressigen Welt: „Classic Blue” ist die Pantone Farbe des Jahres 2020

Seit mehr als 20 Jahren gibt das Pantone Color Institute eine Trendfarbe des Jahres bekannt, die sich im folgenden Jahr in Kleidung, Möbelstücken, Tapeten und Wandfarben wiederfindet. Die ausgewählten Farben haben dabei immer einen Bezug zu gesellschaftlichen Themen und Ereignissen. In 2017 war „Millennial Pink" ein Ausdruck des Aufbruchs in diffusen und irritierenden Zeiten. Bei den Women’s Marches, den Protestmärschen, die nach Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump stattfanden, trugen die Teilnehmerinnen sogenannte „Pussyhats", also Mützen, in der Farbe „Millenial Pink".

Für 2020 heißt die Farbe nun „Classic Blue". Eine Farbwahl, die offenbar durch den Wunsch nach Ruhe und Bodenständigkeit in Zeiten von Klimakatastrophen, Terrorismus und weltweiten Konflikten geprägt ist. Die Farbe wird als ein klassischer Blauton beschrieben, der „Ruhe, Souveränität und Bezogenheit" ausstrahle, wie das Farbinstut mitteilt, und der Sehnsucht nach einer verlässlichen und sicheren Basis, auf der man an der Schwelle zu einer neuen Ära aufbauen kann, widerspiegelt.

„Die heutige Zeit verlangt Vertrauen und Hoffnung. Der klassische Blauton Classic Blue, ganz geprägt von Konstanz und Verlässlichkeit, strahlt genau diese Zuversicht aus. Das intensive PANTONE 19-4052 Classic Blue verankert uns sicher im Hier und Jetzt. Classic Blue, das für die endlose Weite des Abendhimmels steht, ruft uns auf, unseren Horizont zu erweitern, klarere Gedanken zu fassen, neue Perspektiven einzunehmen, frei und unvoreingenommen zu kommunizieren." Leatrice Eiseman, Executive Director des Pantone Color Institutes

Auch andere Unternehmen küren Trendfarben. PPG Paints wählte für 2020 mit „Chinese Porcelain" (Chinesisches Porzellan) ebenfalls einen ruhigen Blauton. „Eine Mischung aus Kobalt und getrübten Tintenblau, die Ruhe und erholsamen Schlaf vermittelt und gleichzeitig den Geist der Hoffnung bietet – ein seltenes Gut in einer unruhigen Welt", schreibt das US-Unternehmen. Dass sich sie Farbtrends ähneln, ist nicht selbstverständlich. In 2019 fiel die Wahl von PPG auf ein dunkles Grün namens „Night Watch“, während Pantone mit „Living Coral" auf einen Korallen-Ton setzte.

So wird die Farbe des Jahres ausgewählt

Beim Pantone Color Institute beruht die Farbauswahl aus einer Mischung aus hauseigenen Überlegungen und weltweiten, marktspezifischen Trendanalysen. Das betrifft allerdings nicht nur Mode. Auch Einflüsse aus Filmen, Kunstsammlungen und Werken neuer Künstler, beliebte Reiseziele oder neue Technologien mit Oberflächenstrukturen und Effekten können prägend sein.