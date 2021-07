Livestreams der Frankfurter Fashion Week: Wie Sie die Events online schauen

Anzeige

Frankfurt. Virtuelle Konferenzen statt großer Shows: Die erste Frankfurt Fashion Week ist als digitale Ausgabe eröffnet worden. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Messen zwar abgesagt, stattdessen gibt es in dieser Woche ein umfassendes Programm im Netz. „Wir haben die Krise als Chance genutzt“, sagte Anita Tillmann, Geschäftsführerin des Veranstalters Premium Group, am Montag. So soll das digitale Format auch bei künftigen Ausgaben ergänzend bestehen bleiben: „Die Zukunft der Messe ist hybrid.“

Wie Sie sich ein paar der Livestreams online anschauen können, erfahren Sie hier:

Montagabend wird der Nachwuchspreis New Faces Award der Bunten im Palais Thurn und Taxis überreicht. Neben geladenen Gästen kann die Preisverleihung auch von Zuhause zugeschaut werden: Den Livestream gibt es ab 19 Uhr auf YouTube

Nachhaltige Mode-Innovationen erreichen immer weiter den Massenmarkt. Das steht im Fokus der verschiedenen Podiumsdiskussionen und Talks der „Fashionsustain", dem internationalen und multidisziplinären Konferenzformat von „Neonyt". Am Dienstag diskutieren unteranderem Alex Bohn, Style Director der Frankfurter Allgemeinen, zum Thema „Global Supply. Local demand. Total change?". Den Stream können Sie hier verfolgen. Eventuell ist eine vorherige Registrierung nötig.

Auch politische Größen sind vertreten: Am Dienstag hält die EU-Kommissionspräsidentin eine Rede zu ihrem Projekt „New European Bauhaus", das Nachhaltigkeit, Ästhetik und Inklusion vernetzen soll und kreative Ideen unterstützen will. Die Rede wird hier um 10:20 Uhr gestreamt. Eventuell ist eine vorherige Registrierung nötig.

Die Designerin Anja Gockel vor der Modenschau ihrer Herbst-/Wintersaison 2021/2022 bei der Berlin Fashion Week im Hotel Adlon. © Quelle: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Am Dienstag um 20 Uhr präsentiert die Mainzer Modedesigerin Anja Gockel unter dem Motto „Der Strand liegt unter dem Asphalt" ihre neue Sommer-Kollektion 2022. Das Ganze findet unter freiem Himmel im Rahmen der City-Events statt und wird auf YouTube gestreamt

Der Nachhaltigkeit wird bei der ersten Frankfurter Fashion Week großgeschrieben - auch bei diesem Event. Abrima Erwiah, Mitbegründerin, Präsident Studio Eins Elighty Neun, und Nadja Swarovski, Vorsitzende der Swarovski-Stiftung, sprechen am Mittwoch zum Thema „Kreative Wirtschaft für nachhaltige Entwicklung". Der Stream startet um 11:30 Uhr.

Mehr Streams finden Sie ebenfalls unter www.frankfurt.fashion.de.