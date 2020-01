Foodtrend Vorratshaltung: Gesundes aus der Dose

Anzeige

Anzeige

Hannover. Das Horten von Konservendosen ist, zumindest bei Menschen, die nicht an den nahenden Weltuntergang oder nächsten Atomkrieg glauben, zugegebenermaßen etwas aus der Mode gekommen. Kochen mit frischen regionalen und saisonalen Zutaten, am besten noch vom Bauernmarkt um die Ecke, gilt heutzutage schließlich als Nonplusul­tra. Dabei vergessen viele, dass es sich beim Essen aus der Dose um mehr als fettige Ravioli handelt.

Klüger einkaufen, weniger schnippeln

Ob geschälte Tomaten, knackiger Mais oder marinierter Fisch – etliche Grundzutaten schmecken genauso gut, selbst wenn man erst mithilfe eines Dosenöffners an sie herankommt. Vor allem aber spart man durch das Verwenden vorbereiteter und vorgegarter Zutaten jede Menge Zeit. Denn mal ehrlich: Wer hat am Ende eines stressigen Tages noch entfernt Lust, den Mais per Hand zu pulen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Von wegen Ravioli aus der Dose: Die Foodexpertin Inga Pfannebecker zeigt in ihrem neuen Werk „Das große Dosenkochbuch“ (EMF-Verlag, 160 Seiten, 20 Euro), dass sich eine kluge Vorratshaltung auszahlt. © Quelle: EMF/Klara & Ida

Die Foodbloggerin und Kochbuchautorin Inga Pfannebecker zeigt in ihrem neuesten Werk „Das große Dosenkochbuch“ (EMF-Verlag, 160 Seiten, 20 Euro), dass eine kluge und vielfältige Vorratshaltung vom Frühlingsrollen-Strudel bis zu Bohnen-Brownies die köstlichsten Gerichte möglich macht. Besonders raffiniert fanden wir folgendes cremige Gemüse-Tonnato.

Auf die Dose, fertig, los - in wenigen Schritten zum Gemüse-Tonnato

Für zwei Portionen werden zwei Zucchini und zwei Auberginen gewaschen, der Länge nach in dünne Scheiben geschnitten und mit Salz bestreut. Dann eine Dose Thunfisch abgießen und ein Sardellenfilet aus der Dose trocken tupfen und beides in einen Standmixer geben. Ein Eigelb, ein Esslöffel Kapern, zwei bis drei Teelöffel Zitronensaft, einen Esslöffel weißen Balsamicosessig und zwei Esslöffel Wasser hinzugeben und fein pürieren. Anschließend 100 Milliliter Olivenöl untermixen, bis eine cremige Soße entsteht, und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann die Gemüsescheiben etwa fünf Minuten mit Olivenöl unter Wenden in einer Pfanne braten. Zum Schluss auf eine Platte geben und die Soße darüber geben.