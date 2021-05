Mit dem richtigen Shirt zum Flirt: Wieso es beim Logo auf die Größe ankommt

Anzeige

Im Tierreich sind die Männchen bekanntermaßen oft auffälliger und farbenprächtiger als die Weibchen. Der Pfauenhahn etwa schimmert in leuchtenden Blau- und Grüntönen, die Pfauenhenne dagegen trägt ein unscheinbares braunes Federkleid. Bei Hirsch und Löwe ist das Äußere ebenfalls deutlich imposanter im Vergleich zu ihren weiblichen Pendants. Ob starkes Geweih, üppige Mähne oder buntes Gefieder – all diese hervorstechenden Merkmale dienen vor allem dazu, die Weibchen zu beeindrucken und die Konkurrenz aus dem eigenen Lager zu übertrumpfen.

Studie: Shirts mit großen Logos kommen bei Frauen nicht gut an

Dass das Balzverhalten im Tierreich viele Parallelen zur menschlichen Partnersuche hat, ist keine neue Erkenntnis. Doch gibt es immer wieder Forschungsarbeiten, die Überraschendes zu dem Thema zutage fördern. So haben Wissenschaftler der University of Michigan im gleichnamigen US-Bundesstaat jüngst eine Studie veröffentlicht, nach der Männer, die Shirts mit großen Logos tragen, als weniger bindungswillig und familienfreundlich angesehen werden.

Ob sie es auch tatsächlich sind, ist bisher nicht wissenschaftlich belegt. Fakt ist jedoch, dass mehrere Hundert Studenten und Studentinnen mehrheitlich der Auffassung waren, dass Männer mit dicken Logos auf der Brust vorzugsweise an kurzen Affären interessiert seien und eher mehrere Frauen gleichzeitig daten würden als Männer, die Oberteile mit dezentem Markenemblem bevorzugen. Diesen wurde eher die Rolle des treuen Familienvaters zugetraut.

Es gibt also offenbar einen Zusammenhang zwischen Shirts und Flirts. Doch was heißt das für die Modeindustrie und Männer wie Dieter Bohlen, die eine großspurige Logomanie pflegen? Sind Camp-David- und La-Martina-Hemden-Träger allesamt treulose Frauenhelden? Regen Tommy Hilfiger, Levis und Stone Island dazu an, trotz Partnerin offensiv andere Frauen anzubaggern? Zu diesen Fragen gibt es bislang noch keine validen Aussagen.

Ralph Lauren – der Urvater des „American Chic“

Vielleicht hilft aber ein Blick auf die Biografie von Ralph Lauren. Er ist sozusagen die Schlüsselfigur in der Michigan-Studie. Denn diese wurde mithilfe von zwei Polohemden des amerikanischen Designers durchgeführt. Das charakteristische Polospielersymbol der Marke war auf einem Exemplar nur klein, auf dem anderen großformatig zu sehen. Die Probanden und Probandinnen sollten bewerten, inwiefern die jeweiligen Träger beziehungstechnisch tickten.

Lauren hat sein globales Unternehmen vor mehr als 40 Jahren gegründet. Er gilt als Urvater des „American Chic“. Seine Polohemden waren und sind sein Aushängeschild – ob mit großem oder kleinem Logo. Lauren selbst zeigt sich in der Öffentlichkeit so gut wie nie im ­T-Shirt. Er trägt am liebsten Jeans oder Holzfällerhemd. Ohne Logo.

Möglicherweise ist das das Geheimnis seiner für amerikanische Promiverhältnisse ungewöhnlich langen Beziehung: Mit Ehefrau Ricky ist der Selfmademilliardär seit 57 Jahren verheiratet. Von Imponiergehabe hält der Sohn jüdischer Einwanderer, der mit traditionell von der High Society geliebten Polospielen bis heute nichts am Hut hat, wenig. Er hat seine Frau als Patient in einer Augenarztpraxis, wo sie Rezeptionistin war, kennengelernt und war von ihrer schlichten Schönheit angetan: „Ich mochte nie die geschminkten Mädchen mit hohen Schuhen. Ich mag das Mädchen in Jeans und weißer Bluse, das die Jacke seines Freundes trägt. Das ist das Mädchen, das ich geheiratet habe.“ Sein Logo hatte er damals noch nicht erfunden.