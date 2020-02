Farbig im Trend: Mit einem Klecks Neon kommt Leben ins Haus

Anzeige

Frankfurt/Main. Textmarkergelb, Giftgrün, grelles Pink: Neonfarben sind zwar gut, um etwas hervorzuheben. Doch sie schmerzen auf Dauer in den Augen. Der neue Neon-Farbtrend für Wohndekorationen kommt deshalb in eher kleinen Dosen, wie die Konsumgüterbranche auf ihrer Weltleitmesse Ambiente in Frankfurt zeigt. „Neonfarben sind ein Akzent, der Frische gibt", erklärt Trendanalystin Gabriela Kaiser.

„Das Schöne daran ist, man braucht sie eigentlich gar nicht für den Look. Aber man kann sie als Eyecatcher hinzufügen", ergänzt sie. Daher muss man auf den Messeständen und auch in der kuratierten Trend-Ausstellung der Ambiente ganz genau hinschauen, um die Neonfarben zu entdecken - so unaufdringlich haben die Designer sie eingesetzt.

So ist etwa eine Schale von HoJung Kim außen dezent weiß-grau, während die Innenseite neonrosa strahlt. Oder Teile eines Korbs von der United Nations Refugee Agency sind in grellem Gelb oder strahlendem Orange gehalten.

Auf Instagram ist vor allem ein anderer Neon-Trend auffällig: Neonfarbene Leuchtschriften, die individuelle Botschaften in die eigene Wohnung transportieren, von ironisch über anzüglich bis motivierend.

Neon-Akzente an Möbeln, Wänden oder Türen

Ganze Möbelstücke in Neonfarben sind eher etwas für Mutige. Aber ein Kissen, eine Vase oder einen Bilderrahmen - das bringt einen Frischekick in das gesamte Zimmer und sind schnell wieder zu entfernen. Für einen homogenen Look bleiben Sie dabei bei einer Farbe, wenn Sie mehrere Stücke miteinander kombinieren wollen.

Auch auf unkonventionelle Wege können Sie Neonfarben in ihr Zuhause holen. Streichen Sie ein Regal in einem knalligen Farbton oder setzen Sie wie hier Akzente auf einer schlichten Tür. Es gibt übrigens auch neonfarbenes Tape, das Sie einfach anbringen und wieder ablösen können. Auch einfache geometrische Formen aus Neon-Tape machen sich auf jeder Wand gut.

