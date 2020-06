Anzeige

Miami. An dem südkoreanischen Dalgona-Coffee führte in den vergangenen Monaten kein Weg dran vorbei. In den sozialen Netzwerken wurde der cremige Eiskaffee zum Internet-Hit. Doch inzwischen hat er eine sommerlich-süße Konkurrenz bekommen: Von einem Milkshake mit Erdbeergeschmack.

Nesquik-Pulver sorgt für den Erdbeergeschmack

In kürzester Zeit hat der Erdbeer-Milchshake von Valentina Mussi alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auf ihrer Instagram-Seite SweetPortfolio teilt die Foodbloggerin regelmäßig verschiedene Rezepte – von Desserts bis hin zu Nudelgerichten. Ihr Erdbeer-Milchshake ähnelt zwar einem aufgeschäumten Milchkaffee, doch statt Koffein setzt Mussi bei der Zubereitung auf eine beliebte Kindheitserinnerung: Nesquik-Pulver mit Erdbeergeschmack.

Wer kann zu diesem Milchshake-Schweinchen schon Nein sagen?

Das Rezept für den Instagram-Erbeer-Milchshake

Alle Zutaten, die man für den sommerlichen Erdbeer-Milchshake braucht:

1 Esslöffel Erdbeermilch-Pulver

1/2 Tasse Schlagsahne

(Bio-)Agavenhonig

Milch (alternativ auch Mandel-, Kokusnuss-, Soja- oder lakosefreie Milch)

Eiswürfel

Einen Esslöffel Erdbeermilch-Pulver (es muss nicht unbedingt von Nesquik sein) in eine Schüssel geben und eine 1/2 Tasse Schlagsahne hinzufügen. Beides entweder mit dem Schneebesen sechs Minuten lang oder mit dem Handmixer zwei Minuten lang verrühren, bis eine Creme entsteht.

Den Rand des Glases in Bio-Agavenhonig tauchen und etwas Erdbeer-Pulver darüber streuen. Die Eiswürfel ins Glas füllen und schließlich Milch sowie die Erdbeer-Sahne-Mischung hinzugeben.

Jetzt können die heißen Sommertage kommen! Natürlich eignen sich auch andere Getränkepulversorten für den Milchshake. Wie wäre es zum Beispiel mit Schokolade oder Vanille? Sein Sommerfeeling to go kann sicher jeder individuell zusammenstellen.