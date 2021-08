Tischdeko zur Einschulung: Tipps und Ideen für den perfekten Schulanfang

Nichts ist gut in Afghanistan

Noch bevor der Abzug der internationalen Truppen vollständig ist, erobern die radikalislamistischen Krieger das Land am Hindukusch. In den USA wächst die Angst vor einem neuen „Saigon-Moment“. Derweil nähern sich die Umfragewerte von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz immer mehr seinem Selbstbewusstsein an.