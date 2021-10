Eine Köstlichkeit, die sich gewaschen hat: veganes Hähnchen selbst herstellen

Noch immer ist nichts gut in Afghanistan

Mit dem Großen Zapfenstreich, dem höchstrangigen staatlichen Ritual, soll heute des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr gedacht werden. Angesichts des Scheiterns der internationalen Mission wird es kein leichter Tag für Soldaten, Ortskräfte und ihre Angehörigen. Hochrangige Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland haben ihren Widerspruch bereits deutlich gemacht. Und auch die Betroffenen sehen den Einsatz nicht als beendet an: Tausende Ortskräfte warten in Afghanistan noch immer auf ihre Rettung.