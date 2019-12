Ein Rückblick zum Jahreswechsel: Die Trends im Jahr 2019

Berlin. Zum Jahreswechsel setzt bei vielen die Nostalgie ein. Was einem schwer erschien, hat man gemeistert und dabei eine Reihe denkwürdiger Momente erlebt. Das geht weit über die persönlichen Erlebnisse hinaus. Was das Jahr 2019 ausgemacht hat, lesen Sie im Überblick von A bis Z.

Alkoholfrei: Ob Bier, Wein oder sogar Imitate von Spirituosen wie Gin und Wermut – ohne Umdrehungen zu trinken wurde immer beliebter.