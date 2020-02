Do-It-Yourself-Deko: So machen Sie einen Wandbehang aus Blumen

Anzeige

Hannover. Schon bevor sich die Regenwolken endgültig verziehen und die Sonne wieder Wärme spendet, können Sie sich den Frühling in die eigenen vier Wände holen. Ein hübscher Wandbehang aus frischen Frühlingsblumen vertreibt nicht nur mühelos die letzten Reste des grauen Winters aus der Wohnung, sondern sorgt bestimmt auch bei Gästen für Staunen.

Zu den Blumen, die bereits jetzt in der Natur zu finden sind, zählen der gelbe Winterling, die exotisch aussehenden Zweige der Zaubernuss, Narzissen und Christrosen. Die meisten Floristen haben darüber hinaus eine große Auswahl farbenprächtiger Exemplare, die im heimischen Garten derzeit nicht wachsen. Mit geringem Aufwand und etwas Fingerspitzengefühl lässt sich ein herrlicher Wandbehang gestalten.

Sie brauchen dafür lediglich Schnittblumen, einen hübschen und stabilen Ast, Kordel und dünnes, transparentes Nylonband. Knoten Sie die Kordel an beiden Enden des Asts fest. Diese dient später als Aufhängung an der Wand. Schneiden Sie nun das Nylonband in fünf unterschiedlich lange Stücke. Daran sollen im letzten Schritt die Blumen befestigt werden. Knoten Sie die Bänder in gleichmäßigen Abständen an den Ast. Ordnen Sie nun die Blumen zunächst so auf dem Boden an, wie sie später befestigt werden sollen. Dabei kommt es auf eine schöne Mischung der verschiedenen Sorten an. Knoten Sie abschließend noch die Blumen mit etwas Abstand zueinander kopfüber am Nylonband fest.

Einzelne verwelkte Blumen können später durch das elastische Nylonband mit wenig Aufwand ausgetauscht werden. So können Sie den Wandbehang bei Bedarf auch an die jeweilige Saison anpassen. Wenn Sie stattdessen lieber eine dauerhaft haltbare Blumendekoration kreieren möchten, können Sie statt der frischen auch Kunstblumen verwenden.

