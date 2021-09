DIY Neonschriftzüge: Leuchtende Lettern günstig selbst herstellen

Der schwere Abschied von Merkel

Nie waren so viele Deutsche so kurz vor einer Wahl so orientierungslos wie heute. Erst nach und nach entdecken jetzt viele den tieferen Grund ihrer inneren Unruhe: Der Abschied von Angela Merkel fällt schwer. Sogar vielen, die nie CDU gewählt haben, hat diese Frau 16 Jahre lang das Gefühl gegeben, seriös regiert zu werden.