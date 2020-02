Anzeige

Anzeige

Memphis. Heiraten wie Cinderella? Zum Altar schreiten wie Rapunzel? Oder Prince Charming küssen wie Aurora? Das alles ist bald möglich. Der amerikanische Brautmodenhersteller „Allure Bridals“ hat in Zusammenarbeit mit der zu Disney gehörigen Hochzeitsagentur „Disney Fairy Tale Weddings“ eine Brautkleid-Kollektion herausgebracht, die dem Stil und dem Charakter von unterschiedlichen Disney-Prinzessinnen nachempfunden sein soll.

Insgesamt wird es voraussichtlich 16 unterschiedliche Brautkleider geben. Unter anderem im Look der Disney-Prinzessinnen Arielle (Arielle, die Meerjungfrau), Aurora (Dornröschen), Belle (Die Schöne und das Biest), Jasmin (Aladdin), Rapunzel (Rapunzel - Neu verföhnt), Tiana (Küss den Frosch), Schneewittchen (Schneewittchen und die sieben Zwerge) sowie Cinderella und Pocahontas aus den gleichnamigen Filmen.

So viele Bräute sind mit den Disney-Prinzessinnen aufgewachsen und sind inspiriert von ihren Abenteuern, Kleidern und Geschichten. Kelly Crum, Geschäftsführerin Allure Bridals

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Insgesamt existieren in der offiziellen „Princess Line“ von Disney elf Prinzessinnen. Zusätzlich gehören zu den bereits oben genannten Prinzessinnen noch Mulan und Merida dazu. Daher darf man gespannt sein, welche Kleider noch folgen werden. Ob es möglicherweise mehrere Kleider zu einer Disney-Prinzessin geben wird oder sich die Designer an anderen Disney-Charaktere wie Vaiana, Esmeralda (Glöckner von Notre Dame), Megara (Hercules) oder Elsa (Die Eiskönigin) orientieren, ist bisher noch nicht bekannt.

Zart, elegant und mit einer märchenhaften Schleppe kommt das Brautkleid von Belle (Die Schöne und das Biest) daher. Fehlen dürfen da natürlich nicht die zahlreichen floralen Rosenelemente, da die Rose auch im Film eine zentrale Rolle spielt. © Quelle: Disney

Von Meerjungfrau- bis Prinzessinnenschnitt

Die Kollektion ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Die „Disney Fairy Tale Weddings Collection“ umfasst neun Brautkleider, die in unterschiedlichen Stilen wie romantischen Ballkleidern, Meerjungfrauenschnitt und A-Line designt sind. Jedes Kleid ist individuell ihrer entsprechenden Disney-Prinzessin nachempfunden und kommt mit ausladendem Tüll, figurumspielendem Chiffon, Raffungen und Spitze daher.

Anzeige

Die Platinum-Kollektion ist die Premium-Variante in der die Hochzeitskleider umso ausladender gestaltet sind. Hier finden sich vor allem umfangreiche Stickereien, Kristall- und Perlenapplikationen sowie glitzernder Tüll wieder. Beim Beispiel von Brautkleid „Tiana“, dass zur Platinum-Kollektion gehört, handelt es sich um ein elegantes Ballkleid, das mit vom Bayou inspirierten Ranken und Blüten bestickt und Kristallen besetzt ist.

Praktisch und kreativ soll das opulente Ballkleid von Tiana sein, mit Ranken und Blüten, die vom Bayou (den Flüssen und Sümpfen der Südstaaten) inspiriert sind. © Quelle: Disney

Anzeige

So viel Raffinesse schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Während die Hauptkollektion zwischen 1200 und 2500 Dollar (1100-2300 Euro) liegt, muss man für Kleider aus der Platinum-Reihe mit Preisen von 3500 bis 10.000 Dollar (3200-9200 Euro) rechnen.

Alle Kleider sind in den amerikanischen Größen von 0 bis 30 erhältlich, was in Deutschland den Größen Size Zero bis 56 entspricht.

„Unser Design-Team hat unermüdlich an jedem dieser unglaublichen Kleider gearbeitet. Alle haben komplizierte Details und sind speziell von den zeitlosen Charakteren inspiriert, die wir alle lieben. Wir fühlen uns geehrt, mit Disney an dieser Kollektion zu arbeiten und die Romantik der Filme zum Leben zu erwecken", so Kelly Crum, Geschäftsführerin bei Allure Bridals .

Bei dem von Arielle inspirierten Brautkleid darf der Meerjungfrauenschnitt natürlich nicht fehlen. Am Saum befinden sich zahlreiche Rüschen, die an Wellen und das Meer erinnern. © Quelle: Disney

Wo gibt es die Disney-Brautkleider zu kaufen?

Aktuell wurden erst einige Skizzen der Brautkleider veröffentlicht. Einen Blick auf die echten Kleider können Fans erstmals auf der „New York Bridal Fashion Week“ im April 2020 erhaschen, wo die gesamte Kollektion präsentiert wird. Kurz darauf sollen sie auch in ausgewählten Läden im ganzen Land zu finden sein.

Anzeige

Die Platinum-Kollektion, die sieben der insgesamt 16 Brautkleider umfasst, wird ausschließlich in den Brautmodengeschäften von „Kleinfeld“ in New York und Toronto erhältlich sein.

Ob die Kleider auch ihren Weg nach Deutschland finden, ist momentan noch nicht bekannt. Zumindest gibt es bundesweit acht Brautmodengeschäfte, die Kleider von „Allure Bridals“ führen. Diese befinden sich in Hamburg, Bremen, Berlin, Düsseldorf, Köln, Wiesbaden, Mingolsheim (nahe Karlsruhe) und Weiden in der Oberpfalz.

Disney Märchen-Hochzeiten erleben

Die „Disney Fairy Tale Wedding“-Kollektion kommt nicht von ungefähr. Denn hinter diesem Namen verbirgt sich eine zu Disney gehörige Hochzeitsagentur, die seit mehr als 25 Jahren nach eigenen Angaben traumhafte Märchen-Hochzeiten ausrichtet. Natürlich kann man auch in Disneyland heiraten.

Wenn auch Sie von einer Disney-inspirierten Hochzeit träumen, bekommen Sie hier noch etwas mehr Input.