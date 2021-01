Die Macht der Mode im Weißen Haus

Anzeige

Es gibt viele wichtige Fragen im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Wechsel im Weißen Haus. Eine davon ist, was die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris und die neue First Lady, Jill Biden, am Tag der Amtsübergabe tragen werden. Diesem Aspekt hohe Bedeutung beizumessen, kann man als oberflächlich oder gar frauenfeindlich ansehen. Doch es ist nun mal eine Tatsache, dass Medien und Öffentlichkeit ein scharfes Auge auf die Protagonisten haben werden, die nach den jüngsten Ereignissen in Washington noch einmal mehr im Fokus stehen dürften. Die Mehrheit der Zuschauer wird bei der geplanten Vereidigung Joe Bidens am 20. Januar, der die Trumps fernbleiben, nicht nur auf die Worte der Akteure achten, sondern auch auf ihre Kleidung. Und die ist bei den Frauen in der Regel interessanter.

Die Macht der Bilder in den USA

Wie die Kostüme in einem Bühnenstück dient auch die Kleidung von Politprominenz bei großen Auftritten dazu, die jeweilige Rolle zu unterstreichen und den visuellen Eindruck zu verstärken. Gerade in den USA setzen Politiker seit dem hollywooderprobten Ronald Reagan gern auf die Macht der Bilder, die im Zweifel stärker wahrgenommen werden als Worte. Nicht umsonst gab es Anfang der Woche Wirbel um das Cover der amerikanischen „Vogue“-Ausgabe für Februar, auf dem Harris in Hosenanzug und Converse-Turnschuhen lächelt. Das Team der 56-Jährigen soll dem Vernehmen nach ein Foto ausgewählt haben, auf dem sie deutlich staatstragender aussieht. Doch „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour wählte die Turnschuhversion, um die „authentische, zugängliche Art“ zu unterstreichen, die man für ein Markenzeichen der Biden-Harris-Regierung halte. Kritiker, darunter auch Aktivistinnen, werteten das Cover als „respektlos“. Nichts daran sage „Wow“, kommentierte die „Washington Post“.

Im weißen Hosenanzug: Kamela Harris. © Quelle: imago images/UPI Photo

Einen „Wow“-Auftritt hatte Harris dagegen bei ihrer ersten Rede als designierte US-Vizepräsidentin. Dass sie sie im weißen Hosenanzug hielt, war Teil ihrer politischen Botschaft. Sie huldigte damit den Suffragetten, die hundert Jahre zuvor in weißen Kleidern das Frauenwahlrecht in den USA erkämpft hatten, und verlieh so ihren Worten („Auch wenn ich die erste Frau in diesem Amt sein mag, werde ich nicht die letzte sein.“) noch mehr Gewicht.

Outfit begeistert Frauen und Mädchen in aller Welt

Wie bereits Hillary Clinton, die 2016 nach der Wahl zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten ebenfalls im weißen Hosenanzug ans Mikrofon trat, kam es Harris eben nicht darauf an, modisch zwischen Männern in dunklen Zweiteilern hervorzustechen, sondern auch mit ihrer Kleidung zu demonstrieren, dass sie für Frauenrechte eintritt. Nicht nur ihr Auftritt, auch ihr Outfit begeisterte Frauen und Mädchen in aller Welt, zog aber auch eine Flut an Modeanalysen nach sich, auf die prompt eine Empörungswelle folgte. Tenor: Warum werden Frauen so häufig auf ihr Äußeres reduziert? Eine deutsche Frauenzeitschrift forderte gar erschöpft, die Garderobe von Politikerinnen nicht länger in den Medien zu diskutieren. Denn man wolle in Zusammenhang mit Politik doch nicht an Mode denken. Warum nicht? Herrscher und Herrscherinnen taten es zu allen Zeiten.

„Kleidung dient der Identitäts- und Markenbildung. Wir haben immer wieder erlebt, dass Politiker sich mit einem bestimmten Kleidungsstück zeigten, das dann als ihr Markenzeichen galt, etwa Helmut Schmidt mit seiner Prinz-Heinrich-Mütze“, sagt Christina Holtz-Bacha, Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg und Expertin für politische Inszenierung.

Die auf meist konservative Anzüge beschränkte Garderobe von Männern im politischen Geschäft dient als moderne Rüstung, die nicht zuletzt auch vor Modeunfällen schützt. Frauen haben weit mehr Möglichkeiten, sich kleidungstechnisch zu inszenieren. Doch es ist ein heikles Unterfangen. Das bekam jüngst auch die finnische Premierministerin Sanna Marin zu spüren, die für ein Modemagazin in einem Blazer posierte, unter dem sie erkennbar nichts trug. Sie erntete viel Zuspruch für ihre „Offenheit“, doch viele bezeichneten den Auftritt als unangebracht für eine Frau in Marins Position. Holtz-Bacha wertet die Veröffentlichung solcher Bilder als „riskant“. Und zwar nicht nur für Frauen. Auch Altkanzler Gerhard Schröder habe einst mit seinem Modeshooting im Brioni-Anzug viel Kritik geerntet.

Die Kanzlerin ist über alle Stylekritik erhaben

Angela Merkel hat sich zwar nie für eine Modestrecke ablichten lassen, musste aber nach einem Opernbesuch in Oslo 2008 noch lange Kommentare über ein zu offenherziges Dekolletee ertragen. Heute ist die Kanzlerin über alle Stylekritik erhaben. Holtz-Bacha sieht in ihr gar ein modisches Vorbild für Politikerinnen: „Angela Merkel hat Schule gemacht, indem sie die bunten Blazer zu ihren Markenzeichen entwickelte und damit auch die Diskussionen über ihr Outfit beendete. Es könnte sein, dass Kamala Harris sich eine ähnliche Strategie überlegt.“

Und die First Lady im Weißen Haus? Ihre Auftritte haben eher repräsentativen Charakter. Sie könnte aber jede Menge Botschaften über ihre Kleidung senden. Michelle Obama zeigte sich bevorzugt mit nackten Oberarmen und strahlte damit Dynamik und Stärke aus. Außerdem verhalf sie inländischen Designern wie etwa Michael Kors zu internationaler Beliebtheit. Bei Melania Trump war man sich nie recht sicher, ob sie mit ihren Outfits einfach nur fotogen aussehen oder auch etwas bewirken wollte. Mit ihr wird man vor allem den grünen Parka mit der Aufschrift „I really don’t care – do u?“ verbinden. Sie trug ihn 2018, als sie an der Grenze zu Mexiko von ihren Eltern getrennte Kinder besuchte. Angeblich wollte sie mit dem Slogan den Liberalen in den USA eine Lektion erteilen. Es war ein shitstormträchtiger Fashion-Fauxpas.

Jill Biden hat bei ihren bisherigen Auftritten stets auf weich fallende Kleider in Pastelltönen oder mit Blumenprints gesetzt. Das mag auf den ersten Blick wirken, als beschränke sie sich auf die Rolle des schmückenden Anhängsels. Doch man kann ihren betont femininen Look auch als Gegenentwurf zum männlich konnotierten Powerdressing interpretieren – und als Zeichen dafür, dass nun mehr Warmherzigkeit ins Weiße Haus einzieht.