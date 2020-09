Die beliebtesten Muscheln: Tipps für die Zubereitung und Rezeptideen

Anzeige

In Supermärkten und Geschäften werden Muschelliebhaber fündig: Denn die kleinen Delikatessen haben momentan Saison, genauer gesagt in den Monaten mit “r”, also von September bis April. Von Mai bis August haben die Meeresfrüchte hingegen Laichzeit und das Muschelfleisch ist von geringerer Qualität. Es gibt 28 essbare Muschelarten - welche Muscheln die beliebtesten sind und worauf bei der Zubereitung zu achten ist, lesen Sie hier.

Die edle Auster

Rund um die Welt leben Austern an den Felsen flacher Tidengewässer. Außerdem gibt es die Austernzucht. Zu kaufen gibt es die edle Auster beim Fischhändler, sowie auf Märkten, in Feinkostgeschäften und im Internet. In Küstengegenden oder in Großstädten ist es besonders einfach, die kostbare Delikatesse zu erwerben. Die Zubereitung gelingt zügig - denn Liebhaber essen sie gerne roh, mit ein wenig Zitronensaft. Schwierig ist bloß das Öffnen der Austern: Dafür muss ein Austernmesser in das Scharnier gestoßen werden. Durch Drehen wird die Schalenhälfte aufgespreizt. Mit einem Messer lässt sich das Muschelfleisch aus der Schale lösen.

So wird die Auster serviert: Austern sind häufig eine Vorspeise, traditionell bekommt eine Person ein halbes Dutzend serviert. Sie werden in der geöffneten Schale auf zerkleinertem Eis angerichtet und mit Zitronenachteln garniert. Die Auster wird mit einigen Tropfen Zitronensaft beträufelt und zusammen mit dem Seewasser aus der Schale geschlürft.

Delikate Jakobsmuschel

Jakobsmuscheln sind wie Austern vor allem in Feinkostgeschäften und auf Märkten erhältlich. Als Jakobsmuscheln werden die im Mittelmeer lebenden Arten Pecten jacobeus und Pecten maximus, die an der Nordostatlantikküste vorkommt, bezeichnet. Diese werden inzwischen auch in Aquakulturen gezüchtet. Die Muschel zeichnet sich durch ihren klaren, leicht süßlichen Geschmack mit einem milden nussartigen Aroma aus. Jakobsmuscheln können pochiert, gedünstet oder gratiniert werden. Dabei sollte das Fleisch der Jakobsmuschel immer einen feuchten Kern haben.

So wird die Jakobsmuschel serviert: Gern werden Jakobsmuscheln als Vorspeise oder auf Salat angerichtet. Frisch schmecken sie auch roh. Klassisch werden die Muscheln in der eigenen Schale gegrillt oder im Ofen gebacken. Die Jakobsmuschel lässt sich auch ohne Schale in der Pfanne braten. Gegart sollte der Kern der Muschel leicht glasig bleiben. Auf Instagram zeigt die Userin avocadobanane, wie sie frische Jakobsmuscheln vom Markt “mit Salsa Verde” zubereitet, detailliertere Tipps zum Rezept gibt es auf ihrer Internetseite.

Hier die Kurzversion: Jeweils vier Stängel Koriander und Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Zwei Knoblauchzehen, eine Chilischote und eine halbe Zwiebel ebenfalls fein hacken. Die geschnittenen Zutaten in einer Schüssel mit 30 Milliliter Olivenöl und einem halben Teelöffel Honig mischen und salzen. Die Jakobsmuscheln auf dem Grill auf beiden Seiten jeweils ein bis zwei Minuten angrillen. Die gemixte Salsa über das gegrillte Muschelfleisch gießen.

Die beliebte Miesmuschel

Die Miesmuschel ist eine der beliebtesten Muschelarten in deutschen Küchen. An den Küsten von Nord- und Ostsee, aber auch im Rheinland ist die Muschel heimisch. Miesmuscheln sind häufig in Supermärkten zu finden - frisch von der deutschen, niederländischen oder auch französischen Küste werden sie dorthin gebracht.

So wird die Miesmuschel serviert: Ein klassisches und beliebtes Rezept sind Miesmuscheln in Weißweinsud: Dafür 400 Gramm Muscheln gründlich unter fließendem kaltem Wasser abbürsten und alle offenen und beschädigten Muscheln aussortieren. Alle anderen Miesmuscheln in einem Sieb abtropfen lassen. Eine Stange Lauch abspülen und nur das helle Grün in feine Ringe schneiden. Drei Schalotten in feine Würfel schneiden. Eine Fenchelknolle in feine Streifen schneiden. Butter in einem sehr großen Topf erhitzen und das Gemüse darin kurz andünsten. Etwas salzen und 200 Milliliter trockenen Weißwein dazu gießen. Alles zusammen aufkochen lassen. Anschließend die Muscheln hinzufügen und zugedeckt bei starker Hitze etwa acht Minuten dünsten. Dabei den Topf immer wieder schwenken, bis die Muschelschalen geöffnet sind.

Gut zu wissen: Wie kocht man Miesmuscheln?

Bevor Miesmuscheln im Kochtopf landen, müssen sie noch leben. Tote Muscheln können auch in frischer Ware vorkommen, müssen aber aussortiert werden. Achtung: Da es sich um Lebewesen handelt, sollte man ihnen einen langsamen Tod ersparen. Daher die Miesmuscheln in eine bereits kochende Flüssigkeit geben. Vor dem Kochen müssen sie gründlich gereinigt werden. Mit kaltem Wasser die Miesmuscheln abspülen. Hartnäckigen Sand und andere Verschmutzungen können mit einer Bürste entfernt werden. Falls der sogenannte Muschelbart - ein Faden, mit dem sich die Muschel am Boden festsetzt - noch an der Muschel hängt, sollte dieser entfernt werden. Miesmuscheln sollte man etwa acht bis zehn Minuten kochen, bis sich die Muschelschale öffnet. Während die Miesmuscheln kochen, mehrmals den Topf schütteln.

Woran erkennt man schlechte Muscheln?

Frische Muscheln verderben schnell und sollten noch am selben Tag verarbeitet werden. Ein fauliger Geruch ist ein Anzeichen, dass sie nicht mehr gut sind. Schlimmstenfalls riechen verdorbene Miesmuscheln nach Ammoniak. Sind die Muscheln geöffnet, ist dies auch ein Alarmzeichen – es muss allerdings nicht heißen, dass sie schon tot sind. Miesmuscheln öffnen sich außerhalb des Wassers nach einiger Zeit, um zu atmen. Die Muscheln dann mehrmals auf die Arbeitsplatte klopfen und warten. Schließen sie sich nach einer Zeit wieder, können sie verarbeitet werden. Nach dem Kochen erkennt man zudem, ob tote Muscheln übersehen wurden: Faule sind dann geschlossen. Jakobsmuscheln sind hier jedoch eine Ausnahme: Diese sind im rohen und frischen Zustand bereits leicht geöffnet. Ihre Frische kann man testen, indem man kurz das Muskelfleisch mit einem kleinen Messer berührt. Wenn es dann leicht zuckt, ist die Jakobsmuschel frisch.

Wann Muscheln essen?

Muscheln haben in Monaten von September bis April Saison. Das Fisch-Informationszentrum weist darauf hin, dass Verbraucher auch in Monaten ohne “r” nicht auf Meeresfrüchte verzichten müssen. Etwa im Supermarkt würden dann noch immer welche angeboten werden. Tiefkühlware ist zudem ganzjährig erhältlich.

Sind Muscheln gesund?

Viele gesunde Inhaltsstoffe stecken in Muscheln, wie Selen und Zink, Vitamine B1, B2, B6, C und E. Ebenfalls enthalten sind Natrium, Magnesium, Kalium, Phsophor, Calcium, Eisen, Eiweiß und Omega-3-Fettsäuren. Zudem steckt viel Jod in den Schalentieren. Sie sind sehr kalorienarm, da sie zu 80 Prozent aus Wasser bestehen. Auch Kohlenhydrate sind kaum vorhanden. Unter Umständen können Muscheln allerdings auch gesundheitsschädlich sein: Sie nehmen Schwermetalle auf und können auch natürliche Giftstoffe, etwa jene, die bei der Algenblüte entstehen, speichern. Diese Gifte sieht oder schmeckt man jedoch nicht.

Warum bilden Muscheln Perlen?

In einigen Muscheln, wie in Austern, können sich Perlen befinden: Die innerste Schicht der Muschelschale besteht aus Perlmutt. Wenn ein Fremdkörper in die Muschel eindringt und von Mantelgewebe umschlossen wird, sondert dieses Perlmutt rund um den Fremdkörper ab. So bildet sich die Perle. Bei dem Fremdkörper kann es sich um einen Sandkorn oder einen Parasiten handeln. Für die Perlenzucht wird dieser natürliche Abwehrmechanismus genutzt.

In welchen Gewässern sind Muscheln zu Hause?

Muscheln haben alle Gewässer der Welt besiedelt. In Deutschlands Flüssen und Seen leben beispielsweise sieben Arten von Großmuscheln. Dazu gehören die Flussperlmuschel, die Flussmuschel und die Teichmuschel. Diese stehen in Deutschland unter Naturschutz. Wenn eine bestimmte Muschel irgendwo vorkommt, können Rückschlüsse auf die Nährstoffvorkommen und andere Eigenschaften des Gewässers gezogen werden. Zu 80 Prozent leben Muschelarten in Salzwasser, die übrigen in Brack- und Süßwasser.