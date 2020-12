Der Lockdown ist da – und wer besorgt jetzt die Geschenke?

Anzeige

Anzeige

Nun ist er also beschlossen: der Lockdown. Spätestens ab Mittwoch bleiben die Läden zu. Das hat nicht nur weitreichende Auswirkungen auf den Handel, sondern auch auf jeden Einzelnen. Denn wenn alles zu hat, wo kann man dann noch Geschenke für Weihnachten kaufen?

Der Lockdown ist aber kein Grund, den weihnachtsbemützten Kopf in den Sand zu stecken. Schließlich ist noch ausreichend Zeit, sich um Geschenke zu kümmern. Denn für die Verbraucher bleiben zwar viele, aber nicht alle Geschäfte geschlossen und Gutscheine oder Geldgeschenke kommen auch immer gut an. Wer es persönlicher möchte, setzt auf Selbstgemachtes. Ein Überblick über die unterschiedlichen Möglichkeiten.

Geschenke vor Ort kaufen

Die großen Einkaufszentren und zahlreiche Shops in den Innenstädten sind geschlossen. Allerdings gibt es immer die Möglichkeit, Geschenke im Laden zu kaufen. Man muss nur wissen, was geöffnet hat. Anders als beim vorherigen Lockdown haben Baumärkte nicht geöffnet, daher fällt diese Option leider weg. Das gilt ebenso für Blumenläden. Öffnen dürfen hingegen Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, Tierbedarfläden und andere. So können Sie zum Beispiel ein Wellnesspaket für zu Hause in der Drogerie kaufen, Spielzeug für den Nachwuchs im Babyfachmarkt, einen edlen Tropfen im Getränkemarkt oder Blumen auf dem Wochenmarkt.

Anzeige

Aufgrund des Lockdowns ist es auch vorstellbar, dass Läden, die geöffnet haben, ihr Angebot an Weihnachtsgeschenken noch aufstocken oder vielleicht auch Kooperationen mit anderen Geschäftszweigen eingegangen werden. Halten Sie die Augen auf.

Geschenke im Internet bestellen

Anzeige

Der Internethandel dürfte durch den Lockdown einen erneuten Schub erfahren. Ohnehin rechnen zahlreiche Paketdienste mit einem Rekordvolumen an gesendeten Paketen. Einmal Geschenke, die im Internet bestellt werden, und auch Geschenke, die von der Tante zum Neffen versendet werden.

Im Internet haben Sie eine enorme Auswahl. Das Wichtigste ist hierbei: Achten Sie auf den Liefertermin. Schon jetzt kommen viele bestellte Waren nicht mehr pünktlich zu Weihnachten an. Gerade auf großen Verkaufsplattformen wie Amazon tummeln sich zahlreiche Anbieter, die in den USA oder China sitzen. Werfen Sie vor dem Bestellen also immer einen Blick darauf, wann die Ware geliefert werden kann. Auf großen Verkaufsplattformen wie Etsy kann man häufig nach Herstellerland filtern, was die Suche vereinfacht. Informieren Sie sich auch, wie lange der vom Händler genutzte Paketdienstleister durchschnittlich braucht. Zur Sicherheit sollten ein bis zwei Werktage hinzugerechnet werden, da die Paketdienste nun alle Hände voll zu tun haben. Eine gute Variante kann es auch sein, an eine Paketstation zu liefern, wenn Sie nicht durchgängig zu Hause sind. So muss Ihr Paket über die Feiertage kein trauriges Dasein im Paketshop fristen.

Ein Gutschein muss nichts Unpersönliches sein: Ein paar selbst geschriebene Zeilen machen das Geschenk noch schöner. © Quelle: Christin Klose/dpa-tmn

Gutscheine verschenken

Viele fürchten noch immer, dass Gutscheine unpersönlich sind – ebenso wie Geldgeschenke übrigens. Bei den Beschenkten kommt das hingegen äußerst gut an. Denn damit kann ein Geschenk nach Wunsch ausgesucht werden. In zahlreichen Internetshops kann man inzwischen Gutscheine kaufen – vom Kleidungsgiganten bis hin zum Comicladen um die Ecke. Schauen Sie also mal auf den jeweiligen Internetseiten vorbei. Aber auch in nahezu jedem Supermarkt oder an der Tankstelle findet sich heutzutage ein Ständer mit vielen unterschiedlichen Gutscheinen. Diese gehen von großen Marken wie Zalando, H&M oder Saturn über allgemein gültige Shoppingguthaben bis hin zu Telefon- oder Playstationguthaben.

Aber es gibt noch eine andere Art von Gutscheinen – die persönlich gestalteten, die Erlebnisse und gemeinsame Zeit verschenken. Mit ein wenig Kreativität lassen sich hier liebevolle Geschenksets basteln. Verschenken Sie einen (natürlich später erst stattfindenden) Kinobesuch mit einem ausgedruckten Filmplakat und einer Tüte Popcorn, ein gemeinsamer Shoppingtrip wird durch eine selbst gebastelte Einkaufstüte symbolisiert, und einen gemeinsamen Tag im Spa kann man am besten verschenken mit ein paar Kleinigkeiten wie Gesichtsmaske und Handpeeling aus der Drogerie.

Anzeige

Geld verschenken

Keine Sorge: Geld verschenken kommt nicht weniger gut an als ein liebevoll ausgesuchtes Geschenk. Einziger Nachteil ist vielleicht, dass man den Wert des Geschenks auf den ersten Blick erkennt. Aber dafür kann der Beschenkte das Geld ganz nach Belieben einplanen.

Wer Geld verschenkt, kann dies einfach zusammen mit einer netten Karte tun, daran ist nichts falsch. Wer es aber etwas Ausgefallener haben möchte, kann Geld auf zahlreiche Arten verpacken. Gerade zur Hochzeit sind Geldgeschenke sehr beliebt, davon können Sie sich auch zu Weihnachten inspirieren lassen. Das Design kann dann noch weihnachtlich angepasst werden, muss es aber nicht. Geldscheine können einerseits zu einem Herzen oder einer Wichtelmütze gefaltet werden – andererseits auch spielerisch in ein Konzept eingebunden werden, wofür das Geld gedacht ist. Eine Geige, ein Haustier oder eine neue Küchenmaschine? Werden Sie kreativ. Eine einfache, aber schicke Methode ist es, in Karten Aussparungen zu schneiden, wo die Geldscheine farblich passend hindurchschimmern.

DIY-Weihnachtsgeschenke

An Weihnachten geht es in erster Linie ja nicht um Konsum – auch wenn es manchmal den Anschein hat. Vielmehr geht es darum, an andere Menschen, die einem am Herzen liegen, zu denken. Diese Liebe ist bei selbst gebastelten Geschenken inklusive. Gießen Sie also Kerzen oder Seife, machen Pralinen, Lippenbalsam, Meisenknödel oder Grillanzünder aus Tannenzapfen selbst, nähen einen Schal, probieren Sie sich im Upcycling oder verschenken klassische DIY-Basteleien. Schlüsselanhänger, Schmuck, Topfuntersetzer, Küchentücher, Vasen, Schreibtisch-Organizer – wenn Sie eine Idee haben, gibt es sicher auch passende Inspiration im Internet dazu.