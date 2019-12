Das perfekte Geschenk: So hält sich ein Kaschmir-Pullover fast ein Leben lang

Anzeige

Hannover. Wer für Weihnachten noch ein schönes Geschenk sucht und an einen Kaschmir-Pullover denkt, sollte vor dem Kauf einiges beachten - und auch mit der Pflege sollte man sich ausgiebig beschäftigen. Denn: Ein guter Kaschmir-Pullover kann mit der richtigen Handhabe fast ein Leben lang halten.

Kaschmir ist das Edelhaar der Kaschmirziege

Echtes Kaschmir bezeichnet das Edelhaar der Kaschmirziege, die vorwiegend in Zentralasien vorkommt - das Haar wird aus dem Unterfell der Ziege gewonnen. Obwohl der Begriff "Wolle" eigentlich den weichen Haaren des Schaffells vorbehalten ist, nennt man auch die Edelhaare der Kaschmirziege umgangssprachlich Kaschmirwolle.

Drei Kaschmirziegen für einen Pullover

Am wichtigsten vor dem Kauf eines Kaschmir-Pullovers? Überlegen Sie sich genau, wie viel Geld Sie ausgeben möchten. Denn: Hier hat Qualität wirklich seinen Preis.

Um in Deutschland als "Kaschmir-Pullover" zu gelten, muss der verarbeitete Stoff mindestens zu 85 Prozent aus den Edelhaaren bestehen - was natürlich auch den hohen Preis ausmacht. Denn: Jährlich können aus dem Unterfell einer Kaschmirziege nur etwa 150 Gramm Wolle gewonnen werden - und für einen Pullover werden mindestens 400 Gramm benötigt.

Echter Kaschmir-Pullover ist weich und langlebig

Vor dem Kauf also unbedingt das Etikett des Pullovers studieren. Auf dem Etikett ist "Kaschmiranteil" zu lesen? Das bedeutet, dass der Pullover aus dem Rückenhaar der Kaschmirziege gefertigt wurde, welches viel struppiger ist, und nur zu mindestens 14,5 Prozent aus Kaschmir besteht.

Ein Pullover, der zu weniger als 85 Prozent aus den Edelhaaren der Kaschmirziege besteht, ist weniger dicht gestrickt, bleibt nicht so gut in Form und ist daher nicht so langlebig wie ein Pullover mit einem hohen Anteil.

Klassische Farben lassen sich gut kombinieren

Wer einen wirklich echten Kaschmir-Pullover haben möchte, aber nicht so viel Geld ausgeben will (die Pullover kosten schnell um die 200 Euro) kann am besten auf einen Sale warten und Preise vergleichen.

Gerade für ein Geschenk hat man die Qual der Wahl. Farblich sollte man zu einem Klassiker greifen: Mit einem schwarzen, dunkelblauen oder cremeweißen Kaschmir-Pullover liegt man immer richtig, denn der lässt sich vielseitig kombinieren.

Pullover nur bei Verschmutzungen waschen

Die richtige Pflege ist bei einem Kaschmir Pullover das A und O. Einmal in Erfahrung gebracht, ist die Pflege nicht sehr aufwendig, man kann aber viel falsch machen. Getreu dem Motto "Weniger ist mehr" sollte man den Kaschmir-Pullover nur waschen, wenn es nicht mehr anders geht - er also etwa Flecken aufweist. Nach dem Tragen reicht ansonsten Lüften aus.

Kurzprogramm und nur halbvolle Trommel

Wenn der Pullover stark verschmutzt ist und gewaschen werden muss, nutzt man dafür am besten den Wollwaschgang der Waschmaschine, und zwar höchstens auf 30 Grad und mit der niedrigsten Schleuderstufe. Der Kaschmir-Pullover wird am liebsten mit einem Kurzprogramm und halbvoller Trommel gewaschen. Woll- oder spezielle Kaschmir-Waschmittel eignen sich besonders gut.

Handwäsche am besten vermeiden

Wer keinen Wollwaschgang an seiner Waschmaschine hat und sich daher für eine Handwäsche entscheidet, sollte besonders gut aufpassen. Durch starke Reibung bekommt der Pullover Knötchen und kann im schlimmsten Fall verfilzen. Außerdem sollte das Wasser nur lauwarm sein und der Waschgang so kurz wie möglich gehalten werden. Die Handwäsche sollte wirklich nur genutzt werden, wenn es nicht anders geht. Im Zweifelsfall das gute Stück lieber in die Reinigung geben.

Nach dem Waschen sollte der Pullover nur kurz mit den Händen ausgedrückt werden (auf keinen Fall wringen) und dann liegend auf einem trockenen Handtuch getrocknet werden.

Pullover auskämmen und locker falten

Bei einem Kaschmir-Pullover bilden sich Knötchen - das ist unvermeidbar. Das so genannte Pilling lässt sich aber mit einem speziellen Kaschmir-Kamm auskämmen. Danach fühlt sich der Pullover wieder schön weich und wie neu an. Und wenn nicht: Legen Sie den Pullover in einen Gefrierbeutel für eine Stunde ins Eisfach und trocknen Sie ihn danach liegend.

Der Kaschmir-Pullover wird am liebsten gut gelüftet und locker zusammengefaltet im Schrank aufbewahrt. Die Sommermonate verbringt er am liebsten in einer Plastiktüte.

Wer seinen Kaschmir-Pullover also nicht zu oft und nur sanft wäscht, liegend trocknet und gut aufbewahrt, kann sich sehr lange über ihn freuen.