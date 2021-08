Urlaub in Pandemiezeiten: Wohin geht die Reise?

Anzeige

Die E-Mail kam kurz vor der Abreise, und sie behandelte knapp ein Dutzend Corona-Verhaltensregeln im gebuchten Hotel in Bayern. Ein Satz war sogar fett formatiert: „Im Restaurant dürfen jeweils nur die Gäste zusammen an einem Tisch platziert werden, die sich auch ein Zimmer teilen.“ Der Sommerurlaub der Familie, an dem die älteren Kinder im Zimmer nebenan übernachten – soll der nun mit getrennten Abendessen verlaufen? Und das, wo man zuvor den ganzen Tag zusammen im Auto gesessen hat?

Entwarnung beim Einchecken: „So streng sehen wir das natürlich nicht“, sagt eine Mitarbeiterin an der Rezeption, und Familie um Familie atmet auf.

Wenig später wird deutlich: Auch die Hotelbar, die laut Vorab-E-Mail wegen Pandemieauflagen geschlossen sein sollte, ist geöffnet. Eine riesige Tagungsgruppe steht dort dicht gedrängt und feiert ausgelassen. Nichts Ungewöhnliches in normalen Zeiten. Aber in einer Pandemie?

Ferien in Deutschland: Reisende stehen im Flughafen Düsseldorf vor einem Schalter in einer Schlange. © Quelle: Henning Kaiser/dpa

Flugzeuge sind so voll besetzt wie vor Corona

Kurz danach wirkt auch der erste Flug nach dem Lockdown ungewöhnlich vertraut: Das Flugzeug selbst ist so voll besetzt wie vor Corona – und auch im Bus, der die Reisenden nach der Ankunft zum Gate bringt, stehen alle so dicht gedrängt, dass sie in Kurven nicht mal mehr umfallen können. Sicherlich, mit Mundschutz. Aber genügt der wirklich? Es scheint, als seien solche Fragen derzeit vollständig ausgeblendet – sowohl bei den Urlaubern als auch in der Tourismusbranche selbst, die nach Monaten des Stillstands aufatmet.

Es ist für viele derzeit ein Urlaub der Gefühle: Einerseits ist man froh, endlich mal wieder auf einen Absacker an eine Hotelbar abbiegen zu können. Andererseits schwebt über allem die stete Frage: Wie lange kann das gut gehen? Wird es einen weiteren Urlaub in diesem Jahr überhaupt geben?

Wenn wir uns einmal an das Virus gewöhnt haben, werden wir unter Umständen einen Tourismus bekommen, wie wir ihn vor der Pandemie hatten. Markus Pillmayer, Professor für Destinations­management an der Hochschule München

„Die Eindrücke trügen nicht“, sagt Markus Pillmayer, Professor für Destinationsmanagement an der Hochschule München. Der Trend gehe zwar seit Beginn der Corona-Krise zu mehr Naturreisen und Urlaub im eigenen Land. Aber die Erfahrung zeige auch: „Wenn wir uns einmal an das Virus gewöhnt haben, werden wir unter Umständen einen Tourismus bekommen, wie wir ihn vor der Pandemie hatten. Wobei ich mir an der ein oder anderen Stelle ein Umdenken wünschen würde.“ Urlaub sei ein sehr emotionales Gut, gibt der Tourismusexperte zu bedenken. „Viele sparen lange darauf – wenn es dann so weit ist, wollen sie sich auch nicht einschränken.“

Monatelang waren Hotels geschlossen

Auch die Tourismusbranche will sich nicht mehr einschränken. Monatelang waren Hotels geschlossen, Flugzeuge auf Landebahnen zwischengeparkt, Mietwagen wurden nicht benötigt und Fernbusse standen still. Es gibt viel aufzuholen, übertriebene Vorsicht scheint da mancherorts hinderlich zu sein.

Doch vor allem ein Effekt zeigt sich zunehmend: Steigende Nachfrage ermöglicht auch höhere Preise. Eine Auswertung des Vergleichsportals Check 24 ergab, dass Flüge in diesem Sommer um durchschnittlich 29 Prozent teurer sind als in der Zeit vor der Corona-Krise. Mietwagen kosten vor allem in beliebten Ferienzielen derzeit teilweise mehr als doppelt so viel wie vor der Pandemie. Und auch wer auf Hotelschnäppchen gehofft hatte, wird diese momentan höchstens in weniger beliebten Regionen finden. Wenn überhaupt.

Eines hat sich durch Corona für Übernachtungsbetriebe womöglich nachhaltig geändert: Nur wer für inländische Gäste attraktiv ist, kann sich auch schnell wieder über Tagesgeschäft freuen. Gegenden, die bislang eher von internationalen Besuchern lebten, haben das Nachsehen. Zu groß sind derzeit noch die Verwirrungen um Einreisebestimmungen, zu groß teilweise die Hürden, überhaupt nach Deutschland reisen zu können. Könnte die Pandemie also zumindest ein Umdenken in der Branche hin zu mehr inländischen Angeboten bringen? Ein Blick zu den Reisebuchverlagen lohnt sich: Wo früher mit Insidertipps über London, Madrid oder New York Auflage gemacht wurde, kommen derzeit ungewöhnlich viele Titel für deutsche Destinationen auf den Markt.

Ferien im Inland: Urlauber und Tagesgäste nutzen das teilweise sonnige Wetter am Strand auf der Ostseeinsel Usedom. © Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp

Fast jeder zweite Deutsche plant Urlaub im Inland

Das Marktforschungsunternehmen YouGov analysierte in seinem International Travel & Tourism Report die Reiselust der Menschen in 25 Ländern weltweit. Insgesamt wollen mehr als 70 Prozent der Befragten in den kommenden zwölf Monaten verreisen. Weniger als ein Viertel aller Befragten aber zieht es dabei ins Ausland. Unter den Deutschen plant fast jeder Zweite Urlaub im Inland. „Für die Reisebranche bedeutet das, dass Inlands- und Nahziele auf absehbare Zeit die besten Chancen zur wirtschaftlichen Erholung bieten“, resümiert YouGov.

In vielen Hotels jedenfalls scheint zunächst erst einmal der Drang zum Sparen in den Vordergrund gerückt zu sein. Gläser, Zeitungen, Wasserkocher, die im vergangenen Jahr aus Hygienegründen aus den Zimmern entfernt wurden, sind mancherorts bis heute nicht zurück. Auf der anderen Seite gibt es kaum noch ein Haus, das nicht längst wieder zum Frühstücksbüfett zurückgekehrt wäre. Das war noch zu Beginn der Pandemie als potenzielle Virenschleuder analysiert und deswegen überall gestrichen worden. Doch es ist für viele Hotels kostengünstiger als ein À-la-carte-Frühstück – und personalsparender. Denn auch dies ist ein Ergebnis der Pandemie: Vielen Betrieben fehlen derzeit schlichtweg die Arbeitskräfte. Die blanke Not trieb manchen Kellner, manche Barkeeperin, manche Empfangsdame während des Lockdowns in womöglich krisensicherere Jobs. Daran änderten auch Hilfspakete nichts.

Wir brauchen früher oder später eine Wertedebatte: Was ist uns die Tourismusbranche wert? Markus Pillmayer, Professor für Destinations­management an der Hochschule München

Tourismusexperte Pillmayer ist sich sicher: „Wir brauchen früher oder später eine Wertedebatte: Was ist uns die Tourismusbranche wert?” Sie sei nicht nur ein bedeutender Wirtschafts-, sondern auch ein Lebensfaktor, gibt er zu bedenken. „Das haben die Lockdowns vielen Menschen gezeigt.“

Bild aus der Vergangenheit: Venedig will keine Kreuzfahrtschiffe mehr in der Lagune sehen. © Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Berchtesgaden sperrt Infinity Pool

Erste Anzeichen für eine nachhaltige Veränderung gibt es zumindest punktuell. Anfang Juni sperrte die Verwaltung des Nationalparks Berchtesgadener Land den sogenannten Infinity Pool, eine Gumpe oberhalb des Königssees. Influencer hatten das Gewässer für sich entdeckt und immer mehr für Selfies genutzt. Amsterdam vermarktet nun nicht mehr sich selbst, sondern seine Umgebung, um dem Overtourism der Vor-Corona-Zeit vorzubeugen. Und auch Venedig schritt ein: Große Kreuzfahrtschiffe dürfen seit diesem Monat nicht mehr durch Teile der Lagune fahren.

Der Markt reagiert – und dies mit Auswirkungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Möglicherweise wird er auch die Debatte um eine mögliche Impfpflicht sehr schnell und unbürokratisch beenden: Weil ohne Impfung Reisen nur noch mit extremen Einschränkungen möglich sein könnten. Ein Boutiquehotel in Garmisch-Partenkirchen kündigte kürzlich an, vom 1. Oktober an nur noch geimpfte Gäste beherbergen zu wollen. Der Touristikkonzern Alltours hat eine solche Impfflicht bereits für seine Allsun-Hotels beschlossen. Sie soll von Herbst an gelten. „Da inzwischen genügend Impfstoff zur Verfügung steht, können sich bis dahin alle Erwachsenen impfen lassen“, begründete der Konzern diesen Schritt. Experten sehen es als sicher an, dass sich andere Unternehmen anschließen werden – wie bereits Kreuzfahrtreedereien: Carnival Cruises und Hapag-Lloyd Cruises wollen Erwachsene nur noch mit Impfnachweis an Bord lassen.

Wenn ich am Ballermann feiern gehe, ist es klar, dass ich ein höheres Risiko habe. Man sollte sich schon fragen: Kann ich nicht eine andere Art von Urlaub machen? Prof. Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg

Droht nun also die Zweiklassengesellschaft auf Reisen? „Es kommt darauf an, wie ich mich verhalte und wo ich mich aufhalte“, erklärte der Virologe Prof. Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg gegenüber der dpa. „Wenn ich am Ballermann feiern gehe, ist es klar, dass ich ein höheres Risiko habe. Man sollte sich schon fragen: Kann ich nicht eine andere Art von Urlaub machen?”

Ausschlaggebend ist der Wegfall der Quarantäne

Das fragen sich offenkundig tatsächlich viele Urlauber. Während an den Küsten und etwa in den Ferienregionen Bayerns die Zimmer knapp werden, nimmt der Flugverkehr eher gemächlich an Fahrt auf. Nach den jüngsten Zahlen legte er im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat mit 5,5 Millionen Fluggästen bundesweit zwar um vier Millionen deutlich zu – damals jedoch steckte Europa noch mitten in der eher unsicheren Phase der Pandemie, ohne Impfstoff und mit Reisewarnungen für fast jedes Land der Welt. Zum Vergleich: Im Juni 2019 – vor Corona – zählte die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) 24 Millionen Passagiere an deutschen Flughäfen.

In einer Analyse hatte der ADV vor Kurzem die derzeitigen Bedürfnisse der Reisenden ermittelt: Ausschlaggebend ist demnach für die Hälfte der Reisenden der Wegfall der Quarantäne im Zielland und bei der Rückkehr nach Deutschland. Fast genauso viele (46 Prozent) richten sich nach der Aufhebung der behördlichen Reisebeschränkungen.

„Urlaub ist wichtig, auch für den Erhalt der Gesundheit“, findet auch Schmidt-Chanasit. „Man sollte dann darauf achten, den Urlaub so sicher wie möglich zu machen.“ Das gehe vor allem durch eine Impfung, aber auch, indem man Gedränge und geschlossene Räume mit vielen Menschen meide. Eine Reise wie vor der Pandemie also scheint weitestgehend möglich – wenn man aus den vergangenen Monaten gelernt hat.