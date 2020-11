Vegan oder klassisch: So gelingt der perfekte Christstollen

Anzeige

Anzeige

Hannover. Ein warmer Christstollen im Winter lässt erste Weihnachtsgefühle aufkommen und das beste an Stollen - je länger sie lagern, desto besser und intensiver schmeckt sie. Wer nicht gerade ein Traditions-Gericht von Oma auf Lager hat, findet hier zwei einfache Rezepte, einmal für einen traditionellen Christstollen und eine vegane Variante. Wer aufgrund eines vergangen ausufernden Weihnachtsfestes an einer akuten Rum-Allergie leidet, kann auf Back-Aroma oder Orangensaft zurückgreifen. Bleibt nur die Frage: Rosinen oder keine Rosinen?

Einkaufsliste für einen klassischen Christstollen

Für den Teig:

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

150 Gramm Rosinen

Halber Teelöffel Zitronenschale

50 Gramm Orangeat

50 Gramm Zitronat

50 g gemahlene Mandeln

60 Milliliter Rum, Rum-Backaroma oder Orangensaft

425 Gram Mehl

Halber Würfel frische Hefe

75 Milliliter Milch

100 Gramm Butter

1 Ei

50 Gramm Zucker

Packung Vanillezucker

Prise Salz

Halber Teelöffel Zimt

Halber Teelöffel Kardamom

Halber Teelöffel Muskat

Zum Bestreichen:

40 Gramm Butter

75 Gramm Puderzucker

Erster Schritt:

Anzeige

Die Rosinen, Zitronenschale, Orangeat und Zitronat mit Rum, Rum-Aroma oder Orangensaft und gemahlenen Mandeln mischen. Die Masse sollte etwa eine Stunde durchziehen. Für mehr Aroma kann das Gemisch auch schon einen Tag vorher vorbereitet werden und über Nacht durchziehen.

Zweiter Schritt:

Anzeige

Mehl in eine Schüssel geben und die Hefe darüber bröseln. Milch kurz lauwarm erwärmen und etwa zwei Teelöffel und eine Prise Zucker über die Hefe geben und kurz vermischen.

Zum Schluss etwas Mehl darüber streuen und die Mischung abgedeckt an einem warmen Ort rund 30 Minuten gehen lassen.

Dritter Schritt:

Butter in kleinen Stücken in das Mehl-Hefe-Gemisch geben, sowie die Eier, Zuckersorten, Salz und die Gewürze. Zunächst alles kurz miteinander vermischen, dann mit den Knethaken auf höchster Stufe mindestens zehn Minuten gut durchrühren. Währenddessen nach und nach die Milch zugeben. Zum Schluss kurz die Früchte-Rum-Nuss Mischung unterkneten und nochmal abgedeckt etwa 30 Minuten gehen lassen.

Vierter Schritt:

Backblech mit Alufolie, dann mit Backpapier belegen. Den Stollen darauf platzieren in seiner klassischen, länglichen Form und zugedeckt weitere 30 Minuten gehen lassen. Den Ofen auf 220 Grad (Umluft 200 Grad) vorheizen und den Christstollen etwa 40 bis 45 Minuten backen. Nach 30 Minuten den Ofen auf 200 Grad runterstellen. Wenn der Stollen zu dunkel werden sollte einfach mit Alufolie abdecken, bis er fertig gebacken ist.

Anzeige

Fünfter und letzter Schritt:

Butter in einem Topf flüssig werden lassen und den Stollen direkt, wenn er noch heiß ist, mit Butter bestreichen, dann abkühlen lassen und mit viel Puderzucker bestreuen - fertig.

Stollen ist bis zu zwei Wochen genießbar

Anzeige

Nach ein bis zwei Wochen ist der Stollen erst richtig gut durchgezogen - und schmeckt dementsprechend lecker. Das Lagern ist recht simpel: Den Stollen erst in Alufolie und dann nochmal in eine Plastiktüte einpacken - er sollte wirklich luftdicht verpackt sein - und dann an einem kühlen, trockenen Ort ruhen lassen. Am besten eignet sich ein Keller, im Kühlschrank kann der Stollen austrocknen.

Einkaufsliste für einen veganen Christstollen

Ein Christstollen kommt durchaus auch ohne tierische Zutaten aus - und wird dennoch wunderbar saftig und aromatisch, dank Marzipan und toller winterlicher Gewürze.

Für den Teig brauchen Sie:

500 Gramm Weizenmehl

40 Gramm Hefe

130 Milliliter Mandel-, Hafer, oder Sojamilch

120 Gramm Zucker

200 Gramm Margarine

Anderthalb Teelöffel Zimt

Halber Teelöffel Ingwerpulver

Halber Teelöffel abgeriebene Orangenschale

1 Prise Kardamom

1 Prise gemahlene Nelken

4 Tropfen Bittermandelöl

150 Gramm Rosinen

100 Gramm Orangeat oder Zitronat

50 Milliliter Rum oder Rum-Aroma

50 Gramm gehackte Mandeln

50 Gramm Marzipan-Rohmasse

Zum Bestreichen:

70 Gramm Margarine

60 Gramm Puderzucker

Erster Schritt:

Rosinen, Orangeat oder Zitronat und Mandeln mischen und mit dem Orangensaft oder Rum übergießen. Dieser Schritt kann für mehr Aroma ebenfalls auch schon am Vorabend gemacht werden.

Zweiter Schritt:

Die Hefe in lauwarme Mandelmilch bröckeln. Einen Teelöffel von der angegeben Zuckermenge zugeben und rühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Mehl mit dem restlichen Zucker in eine große Schüssel geben und in die Mitte eine Mulde drücken und die Hefemilch hineingießen. Mit einem Küchentuch bedecken und etwa zehn Minuten an einem warmen Ort stehen lassen.

Dritter Schritt:

Marzipan in kleine Stückchen schneiden und mit der Margarine und den Gewürzen in die Mehl-Hefe-Mischung geben. Alles kurz miteinander verrühren und dann mindestens fünf Minuten gut durchkneten. Zuletzt die eingeweichte Trockenfruchtmischung, ohne den überschüssigen Saft, unterkneten.

Den Teig abgedeckt an einem warmen Ort für rund zwei Stunden gehen lassen. Danach zu einem langen, großen Stollen formen und nochmals mindestens eine halbe Stunde gehen lassen.

Vierter Schritt:

Ofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Stollen für 45 bis 50 Minuten backen. Sollte er zu dunkel werden, nach der Hälfte der Zeit mit Alufolie abdecken.

Fünfter und letzter Schritt:

Die Margarine schmelzen und den noch heißen Stollen mit der Margarine bestreichen und dick mit Puderzucker bestäuben - fertig.