Kein Korkenknallen? Wie Sie Champagner richtig genießen

Stuttgart. Kühlen, öffnen, einschenken, Perlen genießen. Mit den Festtagen und Silvester kommt wieder die Zeit für prickelnde Edeltropfen. Statt Winzersekt, Crémant oder Prosecco gönnt man sich vielleicht auch den Schaumwein mit dem größten Mythos.

Doch wie gibt man dem Champagner die beste Bühne? „Auf keinem Fall mit einem Knall“, sagt Christian Josephi. Dieser Mann muss es wissen. Der Repräsentant der Champagne in Deutschland und Österreich vertritt die Interessen von 16.500 Champagne-Winzerinnen und -Winzern sowie Champagne-Häusern. Denn nur sie dürfen ihren Schaumwein auch so nennen.

Warum lässt man beim Champagner keine Korken knallen?

Christian Josephi: Besser ist ein festlicher Plopp, den die Franzosen „Soupir“ nennen, übersetzt „Seufzer“. Dann verliert man weniger Perlen.