„Boutique-Hotel-Chic“: Der neue Trend verleiht dem heimischen Schlafzimmer Hotel-Flair

Anzeige

Anzeige

Die Deutschen haben Fernweh: Einer Analyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) zufolge haben sich 82 Prozent bereits gedanklich mit Urlaubsreisen in diesem Jahr auseinandergesetzt. Die Lust, Koffer zu packen, ist groß. Doch die Unsicherheit, statt am Strand in einer Quarantäneunterkunft zu landen, auch. Es sich zu Hause gemütlich und schön zu machen, Ferien auf Balkonien zu verbringen, hilft da nur bedingt – aber offenbar immerhin ein bisschen.

Denn seit Pandemieausbruch holt man sich das Ambiente und den Geschmack von Sehnsuchtsorten verstärkt in die eigenen vier Wände: Das fängt beim Kochen von mediterranen und exotischen Gerichten in der Küche an, geht über das Dekorieren des Wohnzimmers mit fast vergessenen Souvenirs vergangener Reisen und endet neuerdings im Bad und Schlafzimmer mit hotelähnlicher Ausstattung. „Boutique-Hotel-Chic“ nennen Einrichtungsexpertinnen und -experten den jüngsten Trend in Sachen Interieur.

Boutiquehotels punkten individuell eingerichteten Zimmern

Menschen, die beruflich viel unterwegs sind und – trotz Corona – die Woche über in Hotelzimmern mehr schlecht als recht schlafen, dürfte dieser Stil eher abschrecken. Anderen hilft er womöglich dabei, sich aus der Homeofficehölle wegzuträumen in ein Chambre Deluxe in Paris oder eine Suite in Venedig.

Anzeige

Boutiquehotels sind in der Regel kleine, aber feine, inhabergeführte Unterkünfte. Sie punkten im Gegensatz zu Hotelketten mit individuell eingerichteten Zimmern. Nur bei Bettwäsche und Handtüchern gibt es in der Regel eine gemeinsame Linie: Die Textilien sind reinweiß. Viele Hotels bieten sie zum Kauf für daheim an. Je luxuriöser die Herberge, desto feiner sind die Stoffe.

Hotelverschluss: Endlich keine nervigen Knöpfe mehr

Die Bettwäsche erscheint oftmals besonders glatt und hat eine hohe Faserdichte, ist kochfest und bügelleicht. Bevorzugter Stoff: Damast, ein Mischgewebe aus Baumwolle und Polyester. Auch Satin ist beliebt – auch bei den Hoteliers selbst. Denn das verhältnismäßig leichte Gewicht soll Herstellern zufolge die Waschladung minimieren und auf diese Weise Kosten senken.

Einen ganz entscheidenden Vorteil der branchentypischen Bett- und Kissenbezüge, der auch für den privaten Gebrauch unschlagbar ist, ist der sogenannte Hotelverschluss: Es gibt keine nervigen Knöpfe und keinen sperrigen Reißverschluss, sondern eine Öffnung mit Einschlag, in die man das Innenleben stopft, ohne dass es herausrutschen kann. Das erleichtert das Bettbeziehen und sorgt auch dafür, dass es beim Schlafen nirgends drückt.

Reinweißes Ambiente kann steril wirken

Bei der sogenannten Frottierware wird auf einschlägigen Websites für Hotelausstattung vor allem mit „formstabilen Bordüren“ geworben. Wer ohne Hotelhandtücher lebt, weiß, dass sich die Ränder von Handtüchern nach mehrmaligem Waschen gern mal verziehen. Auch der Flauscheffekt soll bei Hotelhandtüchern und -bademänteln länger anhalten. Insgesamt sind die Textilien in der Regel sehr strapazierfähig und pflegeleicht. Es spricht nichts dagegen, auch im heimischen Bad oder Schlafzimmer davon zu profitieren.

Anzeige

Doch mit Reisen und Übernachten in feudalen Unterkünften hat das alles am Ende wenig zu tun, liegt da doch der Reiz vor allem im Bunten, Außergewöhnlichen. Ein reinweißes Ambiente wirkt doch recht steril, eher wie im Sanatorium als auf einer Trauminsel. Es hilft alles nichts, wir müssen einfach die Koffer packen – mit dem quietschbunten und schon recht verwaschenen Badetuch obendrauf.