Deutsches Verkaufsverbot: Diese Regeln gelten für Feuerwerkskäufe im Ausland

Anfang Dezember haben Bund und Länder erneut ein Verkaufsverbot von Feuerwerk und Böllern in Deutschland beschlossen. Grund sei die hohe Verletzungsgefahr in Anbetracht der durch die Corona-Pandemie bereits enormen Belastung des Gesundheitssystems.

Ein generelles Feuerwerksverbot gibt es nicht. Wer also nicht auf die Knallerei an Silvester verzichten möchte, könnte auf die Idee kommen, sich sein Feuerwerk nur nicht bei deutschen Händlerinnen und Händlern zu besorgen. Die „Kieler Nachrichten“ berichteten bereits von einer dänischen Baumarktkette, die Deutsche in den sozialen Medien explizit anspricht. Die T.-Hansen-Gruppe in Krusau eröffne darüber hinaus Ende Dezember eine Verkaufsstelle direkt an der dänischen Grenze.

Aber ist es überhaupt erlaubt, Raketen und Böller im Ausland zu kaufen? Und welche Regeln gelten bei der Einfuhr? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen.

Ist es erlaubt, Raketen und Böller im Ausland zu kaufen?

Bislang ja. „Für das angekündigte Verkaufsverbot für Feuerwerk in Deutschland ist zunächst eine Änderung des Sprengstoffrechts durch das Bundesministerium des Innern (BMI) notwendig“, sagt Jürgen Wamser, Pressesprecher der Generalzolldirektion. Diese stehe aber noch aus. „Wie im vergangenen Jahr wird das BMI ein bundesweit gültiges Überlassungsverbot für pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 an Verbraucher ohne eine sprengstoffliche Erlaubnis durch eine Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) regeln“, sagt BMI-Pressesprecherin Anne Breitenstein. Wenn wieder eine ähnliche Regelung wie im vergangenen Jahr beschlossen wird, würden die ohnehin geltenden Regeln für die Einfuhr von Feuerwerkskörpern aus dem Ausland bestehen bleiben. Der Kauf im Ausland und die Einfuhr wären dann unter bestimmten Bedingungen erlaubt.

Unter welchen Voraussetzungen ist die Einfuhr von Feuerwerk aus dem Ausland erlaubt?

Egal ob Tschechien, Dänemark oder Polen, jede Art von Feuerwerk aus Drittländern muss bei der Einfuhr beim Zoll gemeldet werden. Zugelassen sind Feuerwerkskörper der Kategorie F1 (u.a. Wunderkerzen, Knallerbsen) und einige der Kategorie F2 – in der Regel das klassische Silvesterfeuerwerk mit Raketen und Böllern. Allerdings gibt es einige sprengstoffrechtliche Vorgaben, die Feuerwerkskörper erfüllen müssen, um legal eingeführt zu werden.

Was ist verboten?

Bestimmte Feuerwerkskörper der Kategorie F2 wie Knallkörper mit Blitzknallsatz oder Schwärmer dürfen nur mit Befähigungs-oder Erlaubnisschein eingeführt werde. Für welche genau das gilt, sollte man vor dem Kauf recherchieren. Katarzyna Guzenda, Expertin für grenzüberschreitendes Verbraucherrecht von der Verbraucherzentrale Brandenburg, warnt: „In Polen kann man zum Beispiel Raketen kaufen, für die man in Deutschland eine besondere Erlaubnis braucht. Wenn man diese Artikel ohne Erlaubnis nach Deutschland einführt, ist das illegal und wird strafrechtlich verfolgt.“

Außerdem dürfen keine Feuerwerkskörper ohne CE-Zulassungszeichen eingeführt werden. Das ist allerdings gar nicht immer so leicht zu erkennen: „Das CE-Zulassungszeichen ist teilweise falsch, so dass man teilweise nicht sicher sein kann, zulässiges Feuerwerk gekauft zu haben“, sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) rät daher, neben der CE-Kennzeichnung außerdem auf die Registriernummer zu achten.

Zu den sprengstoffrechtlichen Vorgaben gehören laut dem BMI außerdem: Ein erfolgreiches EU-Konformitätsbewertungsverfahren, eine Lagergruppen- und Verträglichkeitsgruppenzuordnung und die korrekte Aufbewahrung. In einem bewohnten Raum kann laut BAM Feuerwerk der Kategorie F1 und F2 mit maximal 1 kg an Nettoexplosivstoffmasse (NEM) privat gelagert werden, in unbewohnten Räumen bis zu 15 kg NEM.

Wie wird die Einfuhr kontrolliert?

Reisende werden von der Polizei an der Grenze stichprobenartig kontrolliert, damit möglichst wenig illegale Pyrotechnik nach Deutschland eingeschleppt wird. Sollten die Beamtinnen und Beamten dabei unerlaubtes Feuerwerk in einem Fahrzeug entdecken, wird der Zoll verständigt. „Inwieweit sich ein Verkaufsverbot auf Einfuhren aus Nachbarländer auswirken könnte, bleibt reine Spekulation“, konstatiert Jürgen Wamser, Generalzolldirektion. „Aber wie in jedem Jahr legt der Zoll am Jahresende bei seinen Kontrollen ein besonderes Augenmerk auf verbotenes Feuerwerk.“

Was passiert, wenn man mit illegalem Feuerwerk erwischt wird?

Wer nicht zugelassene Feuerwerkskörper einführt, wird strafrechtlich verfolgt. Das Verstoßen gegen die Vorschriften des Sprengstoff- und/oder Zollrechts kann laut Angaben der Bundespolizei zu einer Geldstrafe oder sogar einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren führen. Außerdem müssen Betroffene die kostenpflichtige Entsorgung der beschlagnahmten Feuerwerkskörper übernehmen.

Warum sind illegale Raketen und Böller so gefährlich?

Illegale Knallkörper enthalten häufig nicht nur Schwarzpulver, sondern seien zum Beispiel mit einem viel stärker reagierenden Blitzknallsatz gefüllt. Zudem sei nicht gewährleistet, dass genug Zeit bleibe zwischen dem Moment des Anzündens und der Explosion, um den nötigen Sicherheitsabstand zu erreichen, warnt die BAM. Das könne zu erheblichen Verletzungen führen. Die Bundespolizei empfiehlt grundsätzlich einen Meter Abstand bei Feuerwerk der Kategorie F1, acht Meter bei F2-Feuerwerk.

Sollte man Feuerwerk im Ausland kaufen? Das sagen Expertinnen und Experten

Die Expertinnen und Experten sind sich einig: Auch wenn es schmerzt, sollte in diesem Jahr lieber auf den Kauf verzichtet werden. „Wir raten in diesem Jahr explizit davon ab, Feuerwerk anzuzünden und zu kaufen. Die Verletzungsgefahr ist hoch und die Krankenhäuser sind teilweise schon überfüllt. Sie sollten nicht zusätzlich belastet werden“, sagt Guzenda von der Verbraucherzentrale Brandenburg.

Die BAM rät generell davon ab, Feuerwerk im Ausland zu kaufen, um illegale Käufe zu vermeiden. Außerdem sie es wichtig, dass die Gebrauchsanweisung richtig verstanden werde. Das sei aber nicht immer gegeben, weil das Feuerwerk seitens der Händlerinnen und Händler so nicht für den deutschen Markt vorgesehen sei.

Was droht Personen, die trotz Verkaufsverbots in Deutschland kaufen und verkaufen?

Der Erlass des BMI wird auch die Strafbarkeit des Verstoßes gegen das Verkaufsverbot regeln. Bislang steht der aber noch aus. Im vergangenen Jahr war die rechtswidrige Überlassung von Feuerwerk nach Angaben des Innenministeriums mindestens eine Ordnungswidrigkeit, die bis zu 50.000 Euro kosten kann. Unter Umständen kann es sogar um Straftaten gehen, die im Sprengstoffgesetz mit Freiheitsstrafen belegt sind. 2020 konnten auch Käuferinnen und Käufer belangt werden, weil die Regelung des Innenministeriums ausdrücklich die Überlassung von F2-Feuerwerk verbot.