Basteln mit Blättern: Gemälde aus der Natur

„Der Herbst, der ist ein Malersmann, er malt die grünen Blätter an. In vielen Farben leuchtet bald der bunt geschmückte Wald“, heißt es in einem Kinderlied. Tatsächlich: Der Herbst ist da, und der Malersmann wandert durchs Land. Und das ist doch schön so. Denn nun können wir mit unseren Kindern, mit Neffen und Nichten, Enkelinnen oder Enkeln durch Parks und Wälder streifen und Bastelmaterial suchen.

Besonders begehrt ist die Kastanie für die Kastanienmännchen – vermutlich seit Generationen der Herbstbastelhit zu Hause und in Kindergärten. Aber auch Bucheckern, Eicheln oder Nüsse werden zu Herbstdeko gestaltet.

Wer jetzt durch die Natur geht und durchs Herbstlaub raschelt, bestaunt wohl auch die Farben der Blätter. Jedes einzelne ist, so scheint es zumindest, ein Unikat. Warum also nicht einige von diesen Naturschätzen einsammeln und daraus kleine Kunstwerke schaffen?

Mit Blättern Bilder basteln

Mit Herbstblättern lassen sich tolle Collagen kleben. Kinder – und natürlich Erwachsene – können sich kreativ austoben. Beispielsweise kann man einem auf einem Papier aufgemalten Gesicht eine schicke Laubfrisur verpassen. Der Haarbereich ist nicht vorgemalt, sondern kann mit verschiedenen Blättern gestaltet werden, indem man diese aufklebt. Mit Buntstiften können noch Gesicht und Kleidung koloriert werden. So lässt sich vielleicht die ganze Familie nachzeichnen.

Mit Stiften, Papier und Kleber lassen sich aus den Herbstblättern aber auch Fantasiewesen oder Tiere gestalten. Blatt auf Blatt und Blatt an Blatt geklebt und mit Bastelaugen versehen, entstehen die schönsten Wesen. Ähnlich wie bei den Frisuren können auch Teile von Tieren dekoriert werden, etwa der Schwanz eines Eichhörnchens. Vielleicht steht es auf einer Wiese vor dem Haus oder klettert einen Baum hoch auf der Suche nach Nüssen – ist ja Herbst, und da müssen die Nager für den Winter vorsorgen.

