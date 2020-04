Anzeige

Anzeige

Besonders im Frühling setzt sich frischer Blütenstaub oft auf Dach und Motorhaube des Autos fest. Die klebrige Schicht ist mitunter nicht so einfach zu entfernen. Auch Vogelkot kann dem Lack nachhaltig schaden. Doch wie sollen Autobesitzer ihr Fahrzeug aktuell reinigen?

Darf ich eine Waschanlage nutzen?

In jedem Bundesland gelten diesbezüglich unterschiedliche Regelungen. In Bundesländern mit Ausgangsbeschränkungen ist der Besuch einer Waschanlage nur erlaubt, wenn die Verschmutzung des Autos den Verkehr behindert oder das Auto aus beruflichen Gründen gesäubert werden muss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In Bundesländern mit Kontaktverboten ist der Besuch einer Waschstraße unter den Einhaltungen des Sicherheitsabstandes erlaubt. Jedoch herrschen darüber hinaus regionale Unterschiede, wie der ADAC informiert. In manchen Bundesländern ist der Betrieb von Waschanlagen sogar vollständig untersagt. Vorab sollten sich Autobesitzer über die Regelungen an ihrem Wohnort informieren.

Haben Waschanlagen aktuell geöffnet?

Anzeige

Auch bei der Öffnung von Waschstraßen gibt es regionale Unterschiede. So haben die Anlagen, die zu Tankstellen gehören, ihre Tore meist geöffnet. Eigenständige Waschstraßen können unterdessen vorrübergehend geschlossen haben. Auch gelten mancherorts veränderte Öffnungszeiten.

Darf ich mein Auto zu Hause waschen?

Anzeige

Es gibt kein bundesweites Verbot, dass die Heimwäsche von Autos untersagt. Jedoch gibt es lokale Verordnungen, die das private Waschen von Fahrzeugen auf dem eigenen Grundstück, in der Einfahrt oder einem öffentlichen Parkplatz teilweise mit einem Bußgeld ahnden. Auch das Abspritzen mit Wasser ist mancherorts bereits verboten. Über die rechtliche Situation am Wohnort können sich Autobesitzer in den kommunalen Satzungen informieren.

ZUM THEMA Pflegen wie die Profis: So waschen Sie Ihr Auto richtig

Autowäsche zu Hause: Was muss ich beachten?

Für die Autowäsche zu Hause, sofern sie regional erlaubt ist, gelten laut ADAC folgende Regelungen: Die Motorwäsche ist generell verboten, da sich Schadstoffe wie Öl lösen können. Dies ist nur auf einer dafür vorgesehenen Waschfläche möglich. Außerdem darf das Auto lediglich mit Wasser, Schwamm und Bürsten bearbeitet werden.

Die chemische Reinigung oder die Verwendung eines Dampfstrahlers sind untersagt. Eine Wäsche in Wasserschutzgebieten ist verboten. Zudem muss sichergestellt sein, dass das Grundstück über einen Abfluss mit der öffentlichen Kanalisation verbunden ist.

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Anzeige

Blütenstaub: Wie wasche ich mein Auto zu Hause?

Achten Sie zunächst darauf, dass sich ein Abfluss zur Kanalisation in der Nähe befindet. Bei der Heimwäsche sollte das Fahrzeug zuerst mit dem Schlauch abgespritzt werden. Anschließend löst man gröbere Verschmutzungen mit einem Schwamm. Achtung: Auf keinen Fall sollten Stahlschwämme verwendet werden, diese zerstören den Autolack.

Besonders hartnäckigen Schmutz kann mit spezieller Reinigungsknete entfernt werden. Anschließend sollte das Fahrzeug eingewachst werden, um es so vorbeugend vor Blütenstaub und Vogelkot zu schützen. Das Wachs lässt sich mit einem Pad auftragen. Für eine saubere Windschutzscheibe ist es zudem ratsam, einen speziellen Sommerreiniger zu verwenden, da sich bei einer Vermengung von Pollenstaub und Frostschutzmitteln Schlieren auf den Scheiben bilden können.

RND/mkr