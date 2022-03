Auswandern mit über 50: „Das Wagnis war es wert“

Anzeige

Anzeige

Portugal/Thailand. Gut gelaunt zieht sich Christa Sewera die Wander­stiefel aus. Die 60-Jährige ist gerade zurück von einer Tour auf den Pico do Arieiro. „Von dem 1800 Meter hohen Berg hat man einen atem­beraubenden Blick auf die Insel Madeira und das Meer“, erzählt sie. Seit zehn Jahren lebt Christa nun mit ihrem Mann Peter in dem kleinen Dorf Ponta do Sol auf der portugiesischen Blumen­insel. Beim Blick in ihren Garten wird klar, woher der Name kam. Denn neben hohen Bananen­stauden wuchern hier gigantische Oleander und riesige Büsche mit orange-violetten Strelitzien. „Hier wächst einfach alles wie im Garten Eden“, schwärmt Hobby­gärtnerin Christa. „Das Klima ist ideal – mit milden Wintern um 20 Grad und Sommern, die meistens nicht wärmer als 25 Grad werden.“

Die Arbeit in Deutschland hat sie „ausgebrannt“

Ganz anders als in Deutschland mit seinen langen, dunklen Winter­monaten, die Christa und Peter früher richtig belastet haben. Damals – das war die Zeit, als Christa nicht mehr gehetzt früh­morgens aufstehen wollte. Denn früher war die Sozial­arbeiterin fast 24 Stunden am Tag und fast jedes Wochen­ende für Sozial­waisen und Asyl­suchende tätig. Später, als sie zusammen mit ihrem Mann eine Anwalts­kanzlei in Pforzheim betrieb, für ihn Schrift­sätze aufsetzte und sich um Betreuungs­fälle kümmerte, wurde es nicht besser. Das Paar war so sehr in die Arbeit eingebunden, dass für Urlaube und Hobbys kaum Platz blieb. „Wir haben wirklich extrem viel geschuftet. Zum Schluss waren wir ausgebrannt“, gesteht sich Christa Sewera heute ein.

Anzeige

So zog das Paar einen deutlichen Strich. Um endlich ihre Rente zu genießen, wollten sich die Seweras ein kleines Paradies im Süden suchen. Auf Madeira fiel die Wahl, weil sie in den 90ern in Portugal ihren ersten gemeinsamen Urlaub hier verbrachten und Peter etwas Portugiesisch kann. „Außerdem gefällt uns die Mentalität der Portugiesen. Sie sind unglaublich ruhig, herzlich und Fremden gegenüber sehr offen“, sagt Christa. Während eines Urlaubs beauftragten sie einen Makler, ein geeignetes Haus zu suchen. Als er ihnen den Rohbau auf dem Hügel präsentiert, waren sie sofort sicher: Das ist es!

Christa und Peter Sewera fühlen sich auf Madeira angekommen. © Quelle: Privat

Das Paar findet Anschluss

Es sollte aber noch zwei Jahre dauern, bis die Casa Albatros endlich bezugs­fertig war. „In den ersten zwei Jahren stand uns der Sinn dort nur nach Ausruhen“, erinnert sich die 60-jährige Christa. Doch nach und nach kehrte ihre Kraft zurück. Sie besuchte einen Sprach­kurs und inzwischen haben die Seweras auch viele Freunde in der Kirchen­gemeinde gefunden. Außerdem schloss sich Christa einer Künstler­gruppe an, begann zu malen.

Anzeige

Die sogenannte ‚Indian Face Massage‘ erlernte Christa ebenfalls. Die bietet sie ihren Touristinnen und Touristen heute zur Entspannung an. Denn die Seweras vermieten mittlerweile im Erd­geschoss ihrer Casa Albatros ein Ferien­appartement. „So habe ich ein bisschen etwas um die Ohren und lerne immer neue Leute kennen“, freut sich die Auswanderin. Sie nimmt ihre Gäste gerne zu Wander­touren mit, zeigt ihnen die Höhlen­systeme an der Nord­küste, die Hoch­ebene Paul da Serra oder viele der sogenannten Levadas – alte Bewässerungs­kanäle, die zu Wander­routen umgebaut wurden. „Es kommen aber mittlerweile auch sehr viele junge und internationale Gäste. Denn Ponta do Sol ist zum beliebten Hotspot für Digital Nomads geworden – also Leute, die von hier aus digital arbeiten.“

„Ich bin wirklich angekommen“

Wenn sie ihnen zusieht, denkt sich die 60-Jährige immer: ‚Ich selber werde es mit dem Arbeiten nie mehr übertreiben, sondern mein Leben genießen.‘ Denn, was sie und ihr Mann auf Madeira endlich entdeckt haben, ist die totale Entschleunigung. „Ich musste das anfangs richtig lernen. Aber nun genieße ich mein entspanntes Leben in vollen Zügen.“

So reicht es der Rentnerin heute manchmal einfach, ihren Blick übers Meer schweifen zu lassen und zu wissen, dass dort draußen irgendwo riesige Pottwale vorbei­ziehen. „Mit bloßem Auge kann ich die natürlich nicht sehen, aber erahnen schon. Ist das nicht wunderschön?“, sagt Christa Sewera und fügt leise hinzu: „Ich bin wirklich angekommen – hier, mitten im Meer.“

Auswanderer in Thailand

Anzeige

Ganz ähnlich geht es Konstanze Moos in Thailand. „Wenn ich hier in Chiang Mai morgens zum Markt radele, strahlt mich jeder an und grüßt mich mit einem freundlichen ‚Sawadee Kha‘. Das ist Thai und heißt ‚Guten Tag‘. Da habe ich gar keine andere Chance, als auch gute Laune zu bekommen“, sagt die 59-Jährige lächelnd und hackt weiter Limonen, Ingwer und Koriander, bis sich in ihrer Küche der exotisch-frische Duft von Thaicurry ausbreitet.

Für Konstanze Moos reichte lange Zeit der Urlaub in europäischen Ländern – bis sie dann auf Weltreise ging. © Quelle: Privat

Konstanze lebt seit zehn Jahren mit ihrem Mann im Norden von Thailand und fühlt sich rund­herum wohl. Hätte man der gebürtigen Hamburgerin allerdings früher gesagt, dass sie einmal nach Asien auswandern würde, hätte sie lauthals gelacht. „Ich war früher so gar keine Fern­reisende, bin immer nur in Europa im Urlaub gewesen.“ Damals arbeitete sie noch als IT-Frau für die Daimler AG.

Ein Brief bewegte sie zur Kündigung

Ein allmählicher Wandel kündigte sich jedoch bereits an, als die Hamburgerin berufs­begleitend eine Heilpraktiker­ausbildung absolvierte und später Zusatz­qualifikationen als Homöopathin sowie Phyto­therapeutin. Zudem beschäftigte sich Konstanze intensiv mit Ernährung im Alter und arbeitete sich wissbegierig mithilfe etlicher Koch­kurse in Kräuter- und Gewürz­kunde sowie mediterrane und vegetarische Küche ein.

Der große Ruck im Leben kam jedoch mit einem Brief. Darin wurde Konstanze zur fünf­jährigen Betriebs­zugehörigkeit gratuliert und dazu, dass sie nun Anspruch auf Betriebs­rente hätte. Die IT-Frau war entsetzt: „Sollte das jetzt alles gewesen sein?! Arbeite sie nun nur noch auf ihren Lebens­abend hin? Als sie wenig später auch noch von Umstrukturierungs- und Outsourcing­plänen des Betriebes erfuhr, kündigte sie mutig. „Noch am selben Abend habe ich meinem Freund vorgeschlagen, auf Weltreise zu gehen.“

Anzeige

In Thailand sprang der Funke über

Und ein halbes Jahr später startete das Paar tatsächlich, um Kalifornien, die Fidschis, Neuseeland, Singapur, Malaysia, Indonesien und Vietnam zu bereisen. „Toll war es dort überall, aber als wir den Norden Thailands entdeckten, sprang der Funke über. Wir verliebten uns sofort in das Land und die Leute und blieben vier Monate.“ In dieser Zeit überlegten sie, ob sie nicht für länger bleiben sollten. So kehrte das Paar nur kurz nach Deutschland zurück, um gänzlich Tschüss zu sagen und nach Thailand überzusiedeln. „Zuerst sah ich das gar nicht als Auswanderung. Wir sagten einfach: So lange es passt, machen wir das hier.“ Es passt offensichtlich.

Heute schreibt Konstanze Moos von zu Hause aus für deutsche Gesundheits-, Wissens-, Reise- und Ernährungs­seiten im Netz oder bloggt unter genugda.de über ihre Eindrücke der fern­östlichen Kultur und Küche. „Von dem Geld kann man hier gut leben“, sagt die Auswanderin und zeigt ihr gemütliches, weit­räumiges Haus inmitten einer dschungel­haften, grünen Landschaft.

Von Essen und Yoga

„Am meisten liebe ich hier, über die Märkte zu streifen und neue Früchte, Gemüse­sorten oder die Heilwirkung von Kräutern zu entdecken“, erzählt die 59-Jährige. „Heute gab mir eine Frau zum Beispiel eine Maffai­frucht, weil sie hilft, wenn man viel geistig arbeitet – ist doch klasse, oder?!“ Konstanze fasziniert dieses uralte Wissen. Und sie testet gerne spezielle, thailändische Gerichte. Bei den schwül­warmen Temperaturen isst man am besten herz­haft und scharf, um die ausgeschwitzten Mineralien wieder zu sich zu nehmen. „Deshalb gibt’s bei uns zum Früh­stück oft heiße Hühnchen­suppe oder Reis­porridge mit pochiertem Ei, Ingwer, Frühlings­zwiebeln und geröstetem Knoblauch.“

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Konstanze Moos hat es geschafft, sich gut zu integrieren. Es kam gut an, dass sie Yoga­kurse für die älteren Dorf­bewohnerinnen anbietet. „Ich habe eine feste Gruppe, die sich im Gemeinde­zentrum trifft“, freut sich Konstanze, die bemüht ist, immer mehr Thai zu lernen. Allerdings ist die Sprache extrem schwer, weil die Wörter fünf verschiedene Tonalitäten haben. „Trifft man den Ton falsch, kann ein Wort plötzlich etwas völlig anderes bedeuten und dein Gegenüber sieht dich leicht verwirrt an“, erzählt die Auswanderin und grinst. „Aber die Thais sind so freundlich, einfach über deine Fehler hinweg­zulächeln.“

Auswandern ist Trend – doch viele kommen wieder zurück

Im Jahr 2020 wanderten insgesamt 20.239 Deutsche aus, während 191.883 Deutsche aus dem Ausland in ihre alte Heimat zurück­kamen. Die beliebtesten Länder der Auswanderer waren laut dem Statistischen Bundesamt 2021 folgende: