Angehender Jäger zum Reiz an der Jagd: “Bin nicht geil darauf, Tiere zu töten”

Anzeige

Anzeige

Hannover. Die Zahl der Jägerinnen und Jäger in Deutschland steigt. Laut dem Deutschen Jagdverband besitzen mehr als 388.000 Menschen in Deutschland einen Jagdschein - so viele wie nie zuvor. Vor allem junge Leute melden sich für die schwierigen Prüfungen an. Tobias M.* (28) kommt aus Hannover und macht zur Zeit seinen Jagdschein. Ein Gespräch über seine Motive, die Liebe zur Natur und die Angst vor wütenden Nachbarn.

Warum haben Sie sich dafür entschieden, einen Jagdschein zu machen?

Es gibt zwei Gründe. Ich esse sehr gern Fleisch und auch gern Wild. Wenn man gern Fleisch ist, sollte man theoretisch auch in der Lage sein, ein Tier zu erlegen und das Fleisch entsprechend zu verarbeiten. Zudem komme ich ursprünglich vom Land und wohne seitdem ich 18 bin nur noch in Großstädten. Da fehlt mir einfach der Bezug zur Natur und ich vermisse das Landleben von früher. Durch den Jagdschein lernt man extrem viel über Natur, Naturschutz, Pflanzen und Tiere. Das sind die Hauptgründe, weshalb ich mich dafür entschieden habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Verspüren Sie keine Hemmungen, ein Tier zu töten?

Ich bin ein sehr tierlieber Mensch, ich hatte auch immer Haustiere in meiner Freizeit. Ich bin auch nicht geil darauf, Tiere zu töten. Ich habe eher Hemmungen abzudrücken und ein Leben auszulöschen. Es ist doch aber so: Entweder wird man Vegetarier oder man kommt damit klar, dass Tiere getötet werden müssen. Ich denke, es ist ethisch eher vertretbar ein Wildschwein in der freien Natur zu erlegen, als Billigfleisch von Penny oder Aldi zu kaufen.

Vegetarier würden da sicher anders argumentieren.

Anzeige

Auch wenn man sich vegetarisch ernährt, ist man meiner Ansicht nach nicht unbedingt ein Tierschützer. Denn in den großen landwirtschaftlichen Monokulturen, den riesigen Getreide- oder Maisfeldern, leben keine Tiere. Die Felder sind vollgesprüht mit Insektenschutzmitteln und anderen Stoffen, dort kann keine Natur im eigentlichen Sinne existieren. Mehr Bio als ein Wildschwein direkt aus dem Wald ist nicht möglich.

Warum lässt man die Tiere dann nicht leben?

Die großen Beutegreifer wie Wölfe, Bären oder Luchse gibt es in Deutschland nicht mehr flächenmäßig. Jäger regulieren den Wildbestand. Füchse zum Beispiel haben außer dem Jäger nichts zu befürchten. Füchse sorgen aber dafür, dass es viel weniger Vögel, Hasen und andere Arten gibt. Als Jäger hat man auch die Aufgabe Artenschutz zu betreiben und dieses Niederwild zu schützen.

Sehen Sie sich selbst als Naturschützer?

Ja. Wir haben eine sehr schöne Natur in Deutschland und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass sie erhalten bleibt. Ich würde zum Beispiel niemals nach Afrika reisen um dort für Geld eine Giraffe oder einen Löwen zu erlegen. Das finde ich pervers, weil es nur der Unterhaltung und dem Zeitvertreib dient.

Wie waren die Reaktionen Ihrer Familie und Freunde auf das neue Hobby?

Meine Freunde haben es nicht großartig kommentiert, aber meine Freundin war nicht sonderlich begeistert von meiner Entscheidung. Auch meine Eltern fanden meinen Plan nicht berauschend. Sie haben mich dann auch gefragt: ‚Warum willst du denn unbedingt Tiere töten?’

Klingt nicht nach sehr viel Zuspruch.

Ich muss klar sagen: Wenn meine Nachbarn hier in Hannover wissen würden, dass ich aktiv jage, dann hätte ich schon Angst, dass mein Auto zerkratzt wird. Denn vielen Leuten ist einfach nicht klar, dass Essen nicht an Bäumen wächst, sondern vom Tier stammt. Und das Tier muss dafür getötet werden, um es essen zu können.

Anzeige

Wie verlief bisher die Vorbereitung auf die Prüfungen?

Ich habe den Lernaufwand in jedem Fall unterschätzt. Ich habe jetzt ein halbes Jahr Lernzeit reingesteckt. Sicher Bestehen tut man die Prüfungen in jedem Fall nicht. Sobald du etwas mit der Waffe falsch machst, bist du sofort raus und kannst nach Hause fahren. Darauf achten die Prüfer extrem genau. Im Grunde genommen ist es wie beim Führerschein fürs Auto: Du lernst die Basics, aber Fahren lernst du erst so richtig auf der Straße. Ähnlich ist es beim Jagen. Aber die Prüfer legen extrem viel Wert auf die richtige Waffenhandhabung, sodass man keine sicherheitsrelevanten Fehler machen kann.

Nehmen wir an, Sie bestehen die Prüfungen. Was kommt danach?

Zuerst einmal will ich Erfahrungen im Wald mit wirklich routinierten Jägern machen und sie zur Jagd begleiten. Sollte ich meinen ersten Rehbock oder mein erstes Schwein schießen, dann will ich Unterstützung dabei haben. Denn es geht ja auch darum, Krankheiten beim Wild zu erkennen.