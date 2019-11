Anzeige

Hannover. Es ist Jahr für Jahr dasselbe: Der 1. Dezember naht und der Adventskalender für die Kleinen ist noch nicht gebastelt. Nun heißt es, noch schnell Süßigkeiten und kleine Geschenke kaufen und der Kreativität freien Lauf lassen. Mit unserem Last-Minute-Adventskalender müssen Sie keine Nachschicht einlegen – denn die Bastelei lässt sich gut und flott am Abend erledigen, wenn der Nachwuchs längst vom Sandmännchen besucht worden ist. Mit folgendem Kalender aus Papier sind kleine Süßigkeiten und Geschenke ganz schnell verpackt. Versprochen. Unsere Last-Minute-Idee im Video-Tutorial für Sie:

Video Schnell gebastelt: Adventskalender für Eilige 1:29 min Adventskalender schnell und einfach basteln. Hier finden Sie die Video-Anleitung. © RND/ Funk

Das wird gebraucht: Faltpapier oder Reste von Geschenkpapier (es eignen sich quadratische und rechteckige Formate), Zahlensticker oder einen schönen Stift, Kleber, 24 Füllungen.

So wird‘s gemacht: Das Papier mit der schönen Seite nach oben legen und den Kleber an einer Papierseite aufbringen. Die andere Papierseite über den Klebestreifen legen, andrücken und so eine Röhre bilden. Die eine Seite der Röhre wählen und von unten circa einen Zentimeter nach innen schlagen, Kleber aufbringen und nochmals einen Zentimeter nach innen schlagen. Die Röhre ist nun verschlossen.

Als nächstes die Röhre mit einer Süßigkeit oder einem kleinen Geschenk füllen und danach verschließen, indem die Öffnung im 90-Gradwinkel zum unteren Verschluss zusammendrückt und ebenfalls verschließt.