2021 wird gelb-grau: So stylisch sind die Pantone Farben des Jahres zusammen

„Ultimate Gray“ und „Illuminating“ - so lauten die klangvollen Namen der beiden offiziellen Pantone Farben des Jahres. Erstmals seit 2016 ist dieses Mal wieder ein Pärchen gekürt worden. Damals hatte die Kombination aus Rosa und Blau - Rose Quartz und Serenity - so manchen auf Wolke sieben schweben lassen. Dieses Mal scheint die Farbkombination weniger träumerisch zu sein. Allerdings bieten das Grau und Gelb jede Menge Style-Faktor. Denn egal, ob Einrichtung oder Outfit - die beiden harmonieren hervorragend.

Nachdem 2020 „Classic Blue“ die benötigte Ruhe in unruhigen Zeiten geben sollte, wird es 2021 dynamischer. Die Kombination aus „Ultimate Gray“ und „Illuminating“ wirkt beinahe wie die Sonne am grauen Himmel, ein gelber Oldtimer in einer Asphaltwüste, ein Lebenszeichen in einer grauen Welt. Und auch das passt natürlich wieder ins aktuelle Weltgeschehen.

„Zusammen vermitteln das solide „Ultimate Gray“ und das strahlende „Illuminating“ eine positive Botschaft der inneren Kraft. Praktisch und robust, doch auch erwärmend und optimistisch - es ist eine Farbkombination für Hoffnung und Resilienz. Kraft und Zuversicht sind Nahrung für die menschliche Seele“, sagt Leatrice Eiseman, Executive Director des Pantone Color Institute.

Abgesehen von solch philosophischen Ansichten, ist grau und gelb einfach eine stylische Kombination. Zeitloses Grau wirkt elegant, passt zu allem und ist bei den Einrichtungstrends gerne in Kombination mit Weiß und hellem Holz zu sehen. War Gelb vor wenigen Jahren noch ein absoluter Außenseiter in der Farbwelt mit nur wenigen Liebhabern, ist die Farbe inzwischen ein echter Renner geworden. Zuerst hat es sich als sanftes Senfgelb in die Wohnzimmer und Kleiderschränke geschlichen und wurde immer heller, fröhlicher, knalliger.

Stilvolle Kombinationen von „Ultimate Gray“ und „Illuminating“

Die Kombination aus Gelb und Grau ist sehr modern und zeigt sich schon in vielen Bereichen des Lebens. Wohnen und Kleidung - klar. Aber es gibt noch viel mehr Berieche, in denen sich die Farbkombination überraschend gut macht. Hochzeiten in Grau und Gelb sind nicht vorstellbar? Oh doch! Sogar mit Torte und Blumenstrauß.

Ein Zuhause in Grau und Gelb

Das Schöne an Gelb ist, dass es auffällt. Ein Vorteil von auffälligen Farben: Es reichen oft schon wenige Accessoires, mit denen man Akzente setzt, um einen merkbaren Effekt zu erzielen.

The art of grey and yellow - Kunstwerke und DIYs

Die Pantone Farben des Jahres sind sehr modern. Deswegen machen sich geometrische, schlichte oder abstrakte Kunstwerke besonders gut. Aber auch mit niedlich skizzierten Bären sind sie ein Gewinn für jedes Kinderzimmer, auch bei Do-it-yourself-Projekten eine schöne Kombination, besonders bei Handlettering oder Porzellan. In Kombination mit Schwarz und Weiß sind sie immer ein Volltreffer.

Trendy Nailart - Gelb und Grau für die Nägel

Ob ganz schlicht mit Nägeln in den unterschiedlichen Farben, geometrischen Figuren oder auch eine Basisfarbe mit Akzenten in der anderen.

Let your outfit shine - in gelb und grau

Gelb ist nicht nur eine Farbe des Sommers. Gerade in Kombination mit Grau ist sie auch perfekt für die kalte Jahreszeit geeignet. Mutige setzen auf Kleidung in Gelb, ansonsten tun es auch gelbe Accessoires.

Willst du mich heiraten? Hochzeiten in Gelb und Grau

Grau als vermeintlich triste, traurige Farbe scheint vielleicht auf den ersten Blick nicht zu Hochzeiten zu passen. Allerdings bringt es in Kombination mit Gelb - und natürlich viel Weiß - eine Mischung aus Eleganz und Vintage in jedes Freudenfest. Dekorationen, Kleidung, sogar Blumensträuße und Hochzeitstorten.





Haben Sie jetzt auch Lust auf „Ultimate Gray“ und „illuminating“ bekommen? Dann kann das gelb-graue Jahr 2021 ja starten!