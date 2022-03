Anzeige

Für ihr gemeinsames Buch „Ich bin dann mal bei mir“ wagte Verena Carl den Selbst­versuch: Unter Anleitung von Selfcare-Expertin Anne Otto probierte sie zwölf Methoden in zwölf Monaten aus, um wieder bei sich selbst anzukommen. Humorvoll und kritisch berichtet Carl über ihre Erfahrungen beim Wald­baden, über Slow Art und ihre Schwierigkeiten beim Thema Groß­zügigkeit. Psychologin Otto liefert dabei den wissenschaftlichen Rahmen und gibt weitere Tipps, um wieder auf den Weg zur eigenen Mitte zu kommen.

Vor einem Jahr haben Sie eine Reise zu sich selbst begonnen. Frau Carl, sind sie inzwischen angekommen?

Verena Carl: Ein bisschen mehr als vorher, würde ich sagen. Wenn Hollywood aber jetzt anruft und die Geschichte einer Frau verfilmen will, die am Randes eines Nerven­zusammen­bruchs war und jetzt total in die eigene Mitte atmet, müsste ich zu Hollywood sagen: Nee, so nicht! Letztlich geht es nämlich um kleine Schritte und eine gesamte Geistes­haltung, die ich bei mir kultiviert habe.

Welche Übung hallt am meisten bei Ihnen nach?

Carl: Was mir unglaublich gutgetan hat, waren kleine Auszeiten, die mir ermöglichen, mich intensiv auf eine Sache einzulassen. Das waren klassische Meditationen, aber auch die Kunst­übung fand ich ganz toll. Da ging es darum, sich drei Kunst­werke in einem Museum ganz intensiv anzuschauen. Das habe ich wie einen Kurz­urlaub im Kopf empfunden. Ähnlich ging es mir als Kontrast zur Kultur­erfahrung mit der Natur­erfahrung.

Sie meinen das Wald­baden?

Carl: Genau. Dabei geht es darum, sich zwei Stunden in die Natur zu begeben und wirklich intensiv Blätter anzufassen und den Regen zu riechen und keine Angst zu haben, sich zum Horst zu machen. Dabei habe ich gemerkt, dass es nicht das klassische Wellness­wochenende braucht, sondern das es die kleine Auszeiten mit wenig Aufwand sind, die mich zu mir selbst führen.

Und hat sich Ihr Recherche­jahr auch auf Ihre Familie ausgewirkt?

Carl: Es hat sich teilweise dahin gehend ausgewirkt, dass jeder für sich Dinge macht. Und das finde ich gut, denn es nimmt den Druck raus. Ich hatte vorher dieses Familien­bild: Wir sind nur eine glückliche Familie, wenn wir alle zusammen eine Aktivität machen. Das hab ich jetzt nicht mehr. Die Erlaubnis, sich selbst und anderen gegenüber, seine Freizeit so zu gestalten, wie es einem Spaß macht und trotzdem auch als Familie oder Klein­gruppe zusammen­zufinden, hat so eine neue Lässigkeit in unser Familien­leben gebracht.

Sie haben die Übungen ausgewählt, Frau Otto. Warum ausgerechnet diese zwölf?

Anne Otto: Ich wollte vor allem eine Vielfalt abbilden. Es gibt eben unterschiedliche Zugänge. Es gibt spielerische Übungen, zum Beispiel einfach etwas Neues auszuprobieren. Dann gibt es auch klassische Ansätze wie diese Meta­meditation, bei der man eher so nach innen geht. Dann gibt es diese kultur­geprägten Ansätze, um Menschen wie Verena abzuholen, die ohnehin kultur­affin sind, aber eben nicht so affin etwa zu Meditationen. Eine Übung hatte ich rausgesucht, aber die wollte Verena überhaupt nicht machen. Das war, weniger zu reden.

Die Autorinnen Verena Carl (links) und Anne Otto. © Quelle: Silje Paul

Profitieren Männer ähnlich von diesen Übungen? Oder brauchen sie andere Zugänge?

Otto: Männer haben tatsächlich einen anderen Zugang zu dem Selfcare-Thema. Das sieht man auch an den Studien zur Gesundheits­prävention: Männer kümmern sich nicht so oft um sich, wie Frauen es tun. Und wenn, muss es in der Regel ergebnis­orientierter und klarer sein und am besten auch ein bisschen kompetitiv. Mein Mann hat mir heute morgen noch gesagt, er hätte keine Lust, diese zwölf Übungen zu machen. Für Männer wäre es vermutlich hilfreich zu sagen: Nimm dir einen Monat mit einer Übung raus und probiere es einfach.

Sie schreiben oft vom Selbst­mitgefühl. Warum ist es wichtig, Selbst­mitgefühl zu kultivieren?

Otto: Empathie ist ohnehin eine wichtige menschliche Fähigkeit. Frauen können oft gut für andere denken und sich in andere Menschen einfühlen. Aber sich in sich selbst einfühlen, das ist oft schwierig. Dabei ist mitzubekommen, wo ich emotional gerade stehe und was ich mir kräftemäßig zutrauen kann, eine wichtige Fähigkeit, um sich selbst auszubalancieren.

Sie sagen aber auch, wer sich selbst gut spürt, dem geht es nicht unbedingt nur gut …

Otto: Das Selbst­mitgefühl wird oft verherrlicht. Die Wahrheit ist aber auch: Wer sich selbst mitbekommt, der spürt auch Angst oder Schmerz. Diese Fähigkeit, solche Gefühle nicht wegzuschieben, sondern im Einklang zu leben mit dem, was gerade ist, das ist es, was man für die mentale Gesundheit braucht.

Carl: Das hat ja auch etwas mit zwei konkurrierenden Werten zu tun, die wir in uns tragen. Auch wenn wir sie nicht immer reflektieren. Das eine ist, was Anne sagt, dass die eigenen Ressourcen wichtig sind. Das andere aber das preußische Leistungs­ideal, das wir schon in uns tragen. Etwa im Eltern­kosmos: Früher dachte ich, ich bin auch deswegen eine gute Mutter, weil ich mich so antreibe. Weil ich so viel wuppe. Wir ziehen ein Selbstwert­gefühl daraus, belastbar zu sein, die Dinge hinzukriegen mit Arbeit und Haushalt und Kindern. Deswegen geht es eben darum auch den Schritt zurück­zutreten und zu sagen: Ich erlaube mir, auch mal Schwäche, Angst oder Überlastung zu spüren. Dem muss man auch Raum geben, weil das widersprüchliche Werte sind.

Auch beim Thema Selfcare tritt man schnell in die Selbst­optimierungs­falle. Wir wollen dann besonders gut darin sein, die eigene Mitte zu finden. Frau Otto, wie vermeidet man diese Falle?

Otto: Diese Skepsis ist auf jeden Fall angebracht, und die sollte man sich auch erhalten. Man sollte sich also nicht jeden Selfcare-Ansatz einfach aufschwatzen lassen. Wenn man aber das Gefühl hat, das eine könnte passen, dann sollte man sich dem in kleinen Schritten nähern und es ausprobieren. Selfcare sollten wir also spielerisch angehen und nicht ergebnis­orientiert.

Wir sollten uns also auch in Krisen­zeiten mit Selfcare befassen?

Otto: Wahrscheinlich ist Selbst­fürsorge in Krisen­zeiten sogar noch wichtiger. Viele sind bei diesem Thema auch deswegen skeptisch, weil sie glauben, Selfcare sei egoistisch oder eine ignorante Welt­flucht. Tatsächlich ist es aber so: Empathie und Selbst­mitgefühl gehören zusammen. Es gibt Studien, in denen sich dieser Zusammen­hang deutlich zeigt. Wer sich selbst etwas Gutes tun kann, der kann es auch eher bei anderen. Das ist also eine wichtige Funktion für die Gesellschaft.

Das Buch „Ich bin dann mal bei mir“ erscheint im Beltz-Verlag, UVP: 19 Euro © Quelle: Beltz-Verlag

Gleichzeitig schreibt Verena Carl auch von ihren ambivalenten Gefühlen, schließlich können wir bestimmte gesellschaftliche Strukturen nicht wegmeditieren. Erschöpften Müttern wird ja gerne geraten, mal ein Bad zu nehmen. Dabei müssten wir etwas daran ändern, dass sie ständig erschöpft sind.

Otto: Ich sehe das eben als Stufen. Bei sich selbst anzufangen ist die eine Sache, das bringt einem das Gefühl, ins Handeln kommen zu können. Und ein Bad zu nehmen ist besser, als gar nichts zu machen. Man muss sich aber nicht für dumm verkaufen lassen und glauben, dass es damit reicht. Denn dann kommt die nächste Stufe und man muss gucken, wie man das gesellschaftlich und strukturell anders verhandelt. Es gibt also Grenzen. In der Therapie gibt es die auch. Wer sich ausgebrannt fühlt, kann eine Therapie machen. Aber es gibt darüber hinaus eben Strukturen, die das Ausbrennen begünstigen. Darum ist es wichtig, an beiden Stellen anzudocken.

Und nicht vor lauter Gleichmut das eine nicht mehr zu sehen?

Carl: Das ist genau das Ding. Es ist kein Entweder oder. Ich kann mir der Rahmen­bedingungen bewusst sein und mich mit anderen zusammentun und protestieren. Und trotzdem kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht und damit auch Empathie für andere kultivieren. Das ist für mich tatsächlich ein entscheidender Punkt. Ich hatte Lust auf das Experiment, aber ich hatte auch eine große Skepsis diesem Thema gegenüber. Weil ich dachte: Das ist so ein Wohlstands­frauen-Wohlfühl­thema. Dann hab ich aber gemerkt, wenn das eine mit dem anderen zusammenhängt und man so einen geschlossenen Wärme­kreislauf schaffen kann, der einem selbst zugute kommt, aber durch die eigene Weichheit, dass man anderen und auch in seinen Beziehungen durchlässiger ist, dann kommt das wieder allen zugute.

Hat Sie dieses Selfcare-Jahr also auch kritischer gemacht?

Carl: Ja. Zum Beispiel diese eine Übung zum Thema Groß­zügigkeit. Da hab ich gemerkt, dass ich ganz viel in innere Wider­sprüche gekommen bin. Einerseits, weil ich gemerkt habe, dass fehlende Groß­zügigkeit etwas ist, dass ich mir wirklich nicht vorwerfen kann. Wie viele Frauen habe ich eher das Problem, mich abgrenzen zu wollen. Da hab ich gemerkt: Wenn man Frauen sagt, sie sollen jetzt auch noch großzügig sein und geben und geben und geben, befeuert man eine Maschinerie, die ihnen nicht guttut. Oder wenn es darum geht, sich gut zu fühlen, wenn man dem ausgebeuteten Amazon-Paketboten 10 Euro in die Hand drückt. Das habe ich gemacht und mich gar nicht so gut gefühlt, weil man sich fragt: Warum dem einen und nicht dem anderen? Und warum protestiere ich nicht mehr dagegen, dass es diese Art von schlecht bezahlter Dienstleistungs­ökonomie überhaupt gibt.

Die Großzügigkeit war also Ihre Anti­übung?

Carl: Meine absolute Anti­übung war das Stricken. Aber die Groß­zügigkeits­übung war überraschend anti, weil ich erst dachte: Ach, Weihnachts­zeit, da ist alles so warm und flauschig und ich kannte ja diese Studien, dass beim Spenden die selben Belohnungs­zentren neurologisch aktiviert werden, wie wenn man selbst beschenkt wird. Daher war ich sehr erstaunt, dass ich da schnell an etwas gestoßen bin, das sich nicht so gut anfühlt.