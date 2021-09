Paartherapeut: Toxische Beziehungen sind ein unbewusstes Tauschgeschäft

Der Tag, der die Welt veränderte

Heute vor 20 Jahren steuerten islamistische Terroristen zwei gekaperte Flug­zeuge in das World Trade Center, ein drittes Flug­zeug in das Pentagon. Ein viertes Flugzeug stürzte nach einer Revolte der Passagiere über Pennsylvania ab. 2996 Menschen starben damals bei dem Attentat. Wie gravierend die Folgen des Terrors bis heute sind, beweist die aktuelle Lage in Afghanistan.