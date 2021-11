Umfrage: Mehr als ein Drittel der Singles sucht einen Partner zum Altwerden

Anzeige

Zwei von fünf Singles (39 Prozent) sehnen sich nach einer langfristigen Beziehung. Für 38 Prozent soll der nächste Partner jemand sein, mit dem sie alt werden können, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Online-Partnervermittlung LemonSwan ergeben hat.

Gerade jüngere Menschen wünschen sich demnach einen Partner bis an ihr Lebensende: Jeder Zweite der 25- bis 34-Jährigen und sogar mehr als die Hälfte der 35- bis 44-Jährigen äußerten diesen Wunsch. In der jüngsten Gruppe, die 18- bis 24-Jährigen, gaben dies vier von zehn der Befragten an. Insgesamt waren Männer (39 Prozent) und Frauen (37 Prozent) über ihre Hoffnung, einen Partner zum Altwerden zu finden, ähnlicher Ansicht.

„Die Umfrage zeigt, dass in der heutigen schnelllebigen Zeit die Menschen in Deutschland Halt in einer langfristigen Beziehung finden oder sich danach sehnen“, sagt Sabine Schöler, Geschäftsführerin von LemonSwan. Eine Gruppe tanzt jedoch aus der Reihe: die älteren Singles. 65 Prozent der Frauen über 55 Jahren gaben an, lieber ohne festen Partner bleiben zu wollen. Bei den Männern waren es im Vergleich nur knapp die Hälfte, die sich keinen Partner wünschen.

Viele der Befragten bereits lange vergeben – was ist ihr Geheimnis?

Auch vergebene Personen wurden befragt. Davon seien viele bereits recht lange in einer Beziehung. Zwei von fünf Beziehungen halten schon über 20 Jahre. Diese Dauer schafften lediglich nur 15 Prozent der Singles in ihrer letzten Beziehung. Was ist der Schlüssel zum Partner-Glück? Laut den Befragten sind es vor allem gemeinsame Werte, gemeinsam Zeit zu verbringen und gemeinsam zu lachen. Außerdem sehen mehr als die Hälfte der Frauen und Männer die körperliche Anziehungskraft als wichtige Voraussetzung.

Die Infografik zeigt, wie lange die Beziehungen der Deutschen etwa halten und was das Geheimnis einer langfristigen Partnerschaft ist. © Quelle: LemonSwan

An der Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von LemonSwan haben 4049 Personen ab 18 Jahren teilgenommen. Da die Ergebnisse gewichtet wurden, sind sie laut YouGov repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.