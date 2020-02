Anzeige

Hannover. Es ist eine schier unbändige Lust. Das tiefe Verlangen nach etwas Neuem, nach etwas Unbekanntem. Jede zärtliche Berührung ist eine Überraschung. Alles ist aufregend. Der erste Sex mit einem neuen Partner ist für viele spannend. Man erlebt Sachen, die man vorher nicht kannte, die man noch nie ausprobiert hat. Ein Blick für die Realität? Fehlanzeige. Die rosarote Brille sitzt so fest wie der Deckel vom Gurkenglas. Doch so wie sich irgendwann das Glas öffnet, öffnet sich auch der Blick für das wahre Leben im Alltag.

“Wenn die Routine in der Beziehung kommt, kommt die Routine beim Sex gleich mit”, sagt die Hamburger Sexualtherapeutin Anja Drews. “Je mehr man zusammenwächst, desto größer wird die Angst vor Ablehnung. Da kann die Kreativität beim Sex im Alltag verloren gehen." Mal etwas Neues auszuprobieren, trauten sich viele gar nicht. Das kann dazu führen, dass Paare nur miteinander schlafen, um dem anderen zu gefallen oder “weil es halt mal wieder dran ist”.

Lernen, Nein zu sagen

Die Lust wird nicht kleiner, aber man muss etwas für den Sex tun. Anja Drews Sexualtherapeutin

Es tut einem nicht gut, Sex mitzumachen, den man nicht will. Anja Drews Sexualtherapeutin

Die erfahrene Sexualtherapeutin kennt sowohl Fälle, bei denen beide Partner keine Lust mehr haben, als auch solche, wo nur ein Partner keine Lust mehr auf Sexualität in der Beziehung verspürt. Drews ist deshalb wichtig, dass Partner viel miteinander reden.

Denn natürlich können die Gründe, warum Mann oder Frau gerade keinen Sex möchte, vielfältig sein. Gerade jungen Menschen fällt es dabei schwer, diese Gründe zu formulieren. Sie lassen sich dann auf Sex ein, den sie eigentlich in dem Moment gar nicht wollen.

Vom Gnaden-Sex hat niemand etwas

“Es tut einem nicht gut, Sex mitzumachen, den man nicht will”, sagt Drews, “es ist sogar destruktiv. Vor allem, wenn man das tut, um dem anderen zu gefallen." So könne sich bei der Frau die Scheidenmuskulatur verkrampfen, was das Eindringen des Penis schmerzhaft gestalten kann. “Der Kopf sagt: ‘Muss ja.' Der Körper sagt: ‘Nein.’", so die Sexualtherapeutin.

Sex, um dem anderen zu gefallen? Sex, damit der andere zufrieden einschlafen kann? “Vom Gnaden-Sex haben am Ende beide nichts. Viel wichtiger ist es zu lernen, auch mal ‘Nein’ zu sagen”, findet Drews. Dabei sei es wichtig, diesen Wunsch auch verbal zu formulieren und den Partner nicht einfach nur wegzustoßen.

Es ist wie so oft: Der Ton macht die Musik. “'Ich möchte gerade keinen Sex haben – nicht, weil ich dich nicht liebe, aber...', man sollte Gründe nennen, Einblicke in die eigene Gefühlswelt liefern, damit der Partner verstehen kann”, rät Sexualtherapeutin Drews.

Lernen, ein Nein zu akzeptieren

Sex sollte kein Mittel zum Zweck sein. Anja Drews Sexualtherapeutin

Doch wie geht man als Zurückgewiesener damit um? Viele Menschen reagieren emotional und könnten eine solche Ablehnung persönlich nehmen. Die Expertin empfiehlt, Verständnis zu zeigen, Alternativen wie Streicheln oder Schmusen anzubieten und nachzufragen, wenn sich einem die Gründe nicht erschließen.

“Ganz wichtig ist aber auch, sich selbst zu hinterfragen: ‘Warum will ich eigentlich gerade Sex?’”, so Drews. Schließlich sollte der Partner nicht einfach nur als Bedürfnisbefriedigung benutzt werden. “Sex sollte kein Mittel zum Zweck sein.”

Hinterfragen, einladen und verführen

Es geht also nicht darum, dem Partner beim Sex zu gefallen. Es geht darum, Sex zu haben, der beiden gefällt – Sex, den beide wollen. Um da einen Konsens zu finden, müssten sich beide Partner erst einmal darüber klar werden, was sie wollen. “'Wie können wir gemeinsam etwas ändern?' Eine neue Art der Einladung, der Verführung zu entwickeln und zu entdecken”, sagt Drews. Es sei etwas ganz anderes, neue Sachen im Bett auszuprobieren, wenn die Einladung stimmt. “Es ist wichtig herauszufinden, was einem gefällt, was nicht und warum gefällt es einem nicht.”

In keiner Beziehung läuft alles rund. Aber Ungleichheiten im Sexleben sind dazu da, um beglichen zu werden. Durch das eigene Hinterfragen und durch Achtsamkeit gegenüber dem Partner. Dann kehrt die Lust nicht nur zurück, sie bleibt lodernd, unbändig wie als wäre es der erste Sex miteinander.