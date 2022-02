Tabuthema Sexualität mit Beeinträchtigung: Lust und Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt

Anzeige

„Eine körperliche Behinderung erfordert manchmal ein bisschen mehr Phantasie, wie man Sexualität leben kann“, schreibt Chris Kiermeier auf ihrem Blog „Sexabled“. Sie selbst ist an Spinaler Muskelatrophie (SMA) erkrankt, wobei die Muskelkraft aufgrund beschädigter Nervenzellen im Rückenmark immer weiter abnimmt. Doch die körperliche Beeinträchtigung ist noch lange kein Grund, betroffenen Menschen ihre Sexualität abzusprechen – im Gegenteil.

Mit Bildern, Videos und Erzählungen dokumentiert Chris am eigenen Beispiel, wie vielfältig und lustvoll Sexualität sein kann – für alle Menschen. Dabei sind Vorlieben und Neugier keine Grenzen gesetzt. Sie selbst stellt sich auf ihrem Blog als Transgender und pansexuell vor, mit einer Vorliebe für BDSM und Tantra. „Sexualität ist ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung aller Menschen. Sie gehört einfach dazu“, erklärt Chris.

Sexualität mit Beeinträchtigung ist ein Tabuthema

Dieser Gedanke ist in der Gesellschaft längst angekommen, könnte man denken. Nicht ohne Grund gibt es mittlerweile zahlreiche Podcasts, Bücher, Talkrunden und Dokumentationen zum Thema Erotik und Sex. Und dennoch: Dass Sexualität auch fest zum Leben von Menschen mit einer Beeinträchtigung dazugehört, wird nur selten thematisiert.

Die Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning erklärt dazu: „Es ist in vielen Bereichen immer noch tabu, über Sexualität zu sprechen, die Scham ist zu groß. Das Thema Beeinträchtigung ist ebenfalls ein Tabuthema. Beides zusammen wird erst recht totgeschwiegen, weil es für viele Menschen unangenehm ist.“

Einschränkung nicht als Hindernis sehen

Chris möchte mit ihrem Blog andere ermutigen, offener mit dem Thema Sexualität und Behinderung umzugehen. „Natürlich geht mit einer Behinderung eine körperliche oder geistige Einschränkung einher, manchmal auch beides“, erklärt sie. „Aber man darf das nicht als Hindernis sehen, es nicht in den Mittelpunkt stellen. Denn da gehört es nicht hin.“

Chris möchte auch mit Vorurteilen aufräumen, die ihr und anderen beeinträchtigten Menschen immer wieder begegnen. „Das Gängigste, was man so hört, ist: Habt ihr denn keine anderen Probleme? Wie willst du das denn anstellen? Und: Sowas findet doch eh keiner attraktiv.“ Auch Partnerinnen und Partner von Menschen mit Behinderung stehen oft im Fokus der Diskriminierung. „Ein Freund von mir wurde schon mal als pädophil bezeichnet, weil er sich mit mir auf einem Foto gezeigt hat“, erzählt Chris, die Anfang 30 ist.

Chris Kiermeier ist an Spinaler Muskelatrophie (SMA) erkrankt. Auf ihrem Instagram-Account „Sexabled“ klärt Chris über das Tabuthema Sexualität mit körperlicher Beeinträchtigung auf. © Quelle: Chris Kiermeier

Zugang zur Sexualität finden – Aber wie?

Sie habe sich mit der Zeit ein „dickes Fell“ angeeignet, um sich von Anfeindungen zu distanzieren. Doch nicht jeder schafft das. Besonders schlimm daran: Die Diskriminierung befeuert die eigenen Selbstzweifel, mit denen viele behinderte Menschen zu kämpfen haben. „Manche sagen sich, für mich interessiert sich eh niemand, dann halt nicht“, sagt Chris. Die Betroffenen schreiben ihre eigene Sexualität damit komplett ab. „Das finde ich so schade. Jeder Mensch hat doch Chancen. Ich sage immer: Versuch es doch wenigstens.“

Aber wie, wenn der Zugang zur eigenen Sexualität so schwer fällt? Chris erzählt: „Für mich war Selbstakzeptanz ein wichtiger Schritt. Jeder darf über sich selbst sagen: Ich finde mich hübsch, ich gefalle mir.“ Was ihr dabei gerade anfangs half, waren Fotos. Von sich selbst, zurechtgemacht, in Pose, mit reizvoller Kleidung. „So konnte ich mir selbst zeigen: Hey, du kannst ja schon sexy sein. Für dich und andere.“

Außerdem bat Chris Freunde darum sie zu beschreiben. „Da kam einiges zusammen, was ich selbst gar nicht an mir gesehen hätte“, sagt sie rückblickend. „Zum Beispiel, dass ich besonders selbstbewusst bin und einen schrägen Humor habe.“

Sexualbegleitung: Es geht nicht immer um Sex

Wer sexuell aktiv werden möchte und dafür einen geschützten Raum sucht, kann eine Sexualbegleitung in Anspruch nehmen. Auch das hat Chris ausprobiert – mit Erfolg. Von Zeit zu Zeit kommt eine Sexualbegleiterin zu ihr nach Hause. Gemeinsam verbringen sie „eine schöne, entspannte Zeit“. Es gehe aber nicht nur um Sex, betont Chris, sondern auch um körperliche Nähe, menschliche Wärme und Empathie. Gemeinsam ausprobieren, was gefällt und möglich ist. „Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die ein schwieriges Verhältnis zur eigenen Sexualität haben – aus welchen Gründen auch immer“, erklärt Chris.

Ann-Marlene Henning stellt klar, dass Sexualbegleitung in Deutschland laut Gesetz zwar unter Sexarbeit fällt, praktisch aber etwas völlig anderes ist. „Sexualbegleitung bei Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, ist keine Prostitution“, sagt sie. Sexualität sei ein wichtiger Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Menschen. „Wenn man weiß, wie wichtig das ist, dann weiß man auch, wie wichtig Sexualbegleitung sein kann.“

„Die ersten ein, zwei Male sind immer eine Testphase“

Da stimmt Chris zu. Sie entdeckte zusammen mit ihrer Sexualbegleiterin ihre Vorliebe für Bondage und einige Tantratechniken. Ob es nicht schwerfällt, sich einer fremden Person so zu öffnen? „Die ersten ein, zwei Male sind immer eine Testphase“, sagt Chris und erinnert sich: „Wir haben uns anfangs getroffen, uns unterhalten und einfach langsam ausprobiert, was geht.“ Hemmungen habe sie keine empfunden, da die Atmosphäre ganz entspannt und offen war.

Aber natürlich müsse Sexualbegleitung nicht für jeden das richtige sein. Wer sich seiner Sexualität ohne fremde – oder gar eigene – Berührungen nähern möchte, könne zum Beispiel auch erotische Hypnosen und Meditationen ausprobieren. Dabei wird der Körper auditiv stimuliert.

Sexabled: Positives Feedback aus der Community

Bei „Sexabled“ teilt Chris regelmäßig ihre sexuellen Erfahrungen mit ihrer Community. Von dieser Offenheit lassen sich viele Menschen anstecken. „Manche schreiben mir, dass sie sich jetzt endlich trauen, auf Dates zu gehen, seit sie meinen Blog gelesen haben. Sowas ist für mich natürlich ein tolles Feedback.“