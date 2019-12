Studie: Jeder dritte Mann hält Sexismus bei Flirts für in Ordnung

Anzeige

Hannover. Im Rahmen einer repräsentativen Studie befragten Forscher des Delta-Instituts für Sozial- und Ökologieforschung 2172 Menschen ab 16 Jahren zum Thema Sexismus. Das Ergebnis: Die Probanden waren sich darüber einig, dass Sexismus im Kern in Deutschland allgegenwärtig und nicht akzeptabel ist. Allerdings hatten Männer und Frauen unterschiedliche Vorstellungen von Sexismus. Sie „deuten dieselben Situationen unterschiedlich“, schreibt der Soziologe Carsten Wippermann. Für manche sei Sexismus kategorisch negativ behaftet, für andere wiederum lustig-provozierend.

Ein Viertel der Befragten wertete Sexismus als „akzeptabel und notwendig“

Eine Mehrheit der Bevölkerung, nämlich 73 Prozent, unterscheidet zwischen Flirt und Sexismus, also Verhaltensweisen, die Menschen aufgrund ihres Geschlechts benachteiligen oder herabwürdigen. Allerdings gaben die restlichen 27 Prozent, also gut ein Viertel der Befragten, an, dass bestimmte Arten von Sexismus akzeptabel oder sogar notwendig seien, „weil sonst eine erotische Beziehung zwischen zwei Menschen unmöglich“ wäre. Bei den Männern sieht sogar jeder Dritte Sexismus als notwendigen Teil eines Flirts an, vor allem Herren mittleren Alters.

In einer qualitativen Befragung, die ebenfalls Teil der Studie ist, hat sich zudem gezeigt, „dass Männer und Frauen bei vielen Spielarten selbst unsicher“ in der Deutung waren. Wippermann bezeichnet Sexismus daher als Kommunikation, an der mindestens zwei Akteure beteiligt sind, und diesen Akt für sich interpretieren.

Aber: 82 Prozent der Frauen und 72 Prozent der Männer sagten, dass sie das unerwünschte Versenden von Bildern mit sexuellem Inhalt für Sexismus halten.

Auch Männer sind von Sexismus betroffen

Der Studie nach haben 32 Prozent der Männer und 44 Prozent der Frauen schon mindestens einmal selbst Sexismus erlebt. Acht Prozent der befragten Frauen gaben zudem an, sich wöchentlich Sexismus ausgesetzt zu fühlen. Bei den Männern waren es sieben Prozent.

Sexismus am Arbeitsplatz ist der Studie nach weit verbreitet

Zudem wurden die Probanden gefragt, wo sie am häufigsten Sexismus erlebten. Hierbei nannten Frauen als erstes öffentliche Plätze. Kurz darauf folgte der Arbeitsplatz, und damit Sexismus durch Kollegen oder Vorgesetzte. Auf dem dritten Platz lagen mit 30 Prozent öffentliche Verkehrsmittel.

Die Antworten der männlichen Befragten fielen ähnlich aus – mit dem Unterschied, dass bei ihnen der Arbeitsplatz der Ort war, an dem sie am häufigsten Sexismus erlebten. Dann folgten öffentliche Plätze und Verkehrsmittel.

Beide Gruppen gaben außerdem an, Sexismus äußere sich in ihrem Fall am häufigsten durch verbale Übergriffe im persönlichen Gespräch. Darauf folgten körperliche Übergriffe ohne Berührung, also durch Gesten, und solche mit Berührung.

Sich bei Sexismus zur Wehr zu setzen, fällt vielen schwer

Die Mehrheit der Befragten, die von Sexismus betroffen waren, gab auch an, es sei schwierig, sich zur Wehr zu setzen. 90 Prozent der weiblichen Betroffenen erstattete noch nie eine Anzeige nach einem sexistischen Übergriff. Dasselbe galt für 86 Prozent der Männer.

Haben sich Frauen an Sexismus gewöhnt?

Die Autoren der Studie geben allerdings zu bedenken: Alle Angaben sind subjektiv. In ausgiebigen Befragungen fanden die Forscher heraus, dass beinahe alle Frauen bereits Sexismus erlebt, ihn aber nicht als solchen gewertet haben. Das gelte beispielsweise für anzügliche Nachrichten von Bekanntschaften, aufdringliche Blicke von Fremden oder forcierten Körperkontakt in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Dass Frauen sich an Sexismus gewöhnen, könnte ein Grund dafür sein, dass ältere Frauen von weniger Erlebnissen im Zusammenhang mit Sexismus berichteten.