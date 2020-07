Anzeige

Es sind immer wieder dieselben Fragen, die Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning in ihrer Hamburger Praxis gestellt werden: “Ich habe Schmerzen beim Sex, was kann ich dagegen tun?”, “Ich werde nicht so richtig feucht, warum?” und “Was passiert erst in den den Wechseljahren und der Menopause? Hat der Spaß beim Sex dann womöglich völlig ein Ende?”.

Die Sache mit der Feuchtigkeit umtreibt in der Tat viele Frauen und damit oftmals auch Paare, die zu Henning in die Praxis kommen. Und es sind nicht immer nur die älteren Frauen, die mit der mitunter hormonell bedingten “Austrocknung” eine Problem haben. Auch junge Frauen berichten zunehmend von mangelnder Feuchtigkeit beim Sex.

Mit einem Piksen fängt es an ...

Ganz unabhängig vom Alter, der bittere Nebeneffekt ist am Ende immer derselbe: “Mit einem kleinen Piksen fängt es meist an”, sagt die Sexualtherapeutin. Viele Frauen litten unter Schmerzen beim Sex. Laut ihrer eigenen Masterarbeit zum genitalen Selbstbild der Frau sind es sogar mehr als 50 Prozent aller Frauen, die mit Schmerzen beim Geschlechtsverkehr zu kämpfen haben. Das Schlimme daran, “viele Frauen machen, oft auch aus Scham, trotzdem weiter mit, ertragen den Schmerz in dem Glauben, das müsste so sein”, weiß Henning auch von ihren Klientinnen.

Problematisch sei, dass es auch heute beim Sex noch häufig darum gehe, was der Mann will. “Der muss befriedigt werden, das ist in vielen Köpfen irrtümlicherweise noch so drin”, weiß Henning.

Alles rund ums Thema Feuchtigkeit beim Sex seht ihr in einer neuen Folge unseres Sex-Vlogs “Ach, komm!”.

Das hilft gegen Schmerzen beim Sex

Video Sex-Vlog mit Ann-Marlene Henning: Let it flutsch! 1:59 min Es ist nicht unbedingt eine Frage des Alters: Manche (auch junge) Frauen werden beim Sex einfach nicht feucht. Das kann unangenehm werden, muss es aber nicht! © Carolin Burchardt/RND/Agnieszka Krus

Mehr Infos zum Thema bekommt ihr außerdem morgen in einer neuen Folge unseres gleichnamigen Podcasts, diesmal mit dem vielsagenden Titel: “Let it flutsch!”. Und die Videos unseres neuen “Ach, komm!”-Vlogs findet ihr hier immer gesammelt.

Ihr habt weitere Fragen und Anregungen rund ums Thema Sexualität? Dann zögert nicht und schreibt uns, wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Selbstverständlich bleibt ihr anonym!

Es gilt wie immer: Doofe Fragen gibt es nicht, nur freche Antworten. ;-)