Paartherapeut: Offene Kommunikation beugt Betrug und Affären am besten vor

Heute beschäftigen wir uns einmal nicht mit toxischen Beziehungen. Denn nicht jede Beziehung, in der es mal Konflikte und auch Krisen gibt, ist gleich toxisch. Gerade nach vielen gemeinsamen Jahren und vielleicht auch noch mit gemeinsamen Kindern kann man sich schon einmal aus den Augen verlieren. Die Beziehung ist nicht mehr so im Fokus, weil wir vielleicht durch Familie oder Beruf stark gefordert sind.

Heutzutage ist unser Anspruch an Beziehungen jedoch so hoch wie nie zuvor. Beziehungen waren früher nicht unbedingt ein Ort inniger Liebe und Leidenschaft. Sie hatten in erster Linie einen funktionalen Charakter.

Heute sollen Partnerin und Partner vielfältige Ansprüche erfüllen und uns glücklich machen. Bei einem Mangel an Aufmerksamkeit, Liebe und Sex neigen wir schnell dazu, uns all dies im Außen zu suchen. Natürlich muss einmaliges Fremdgehen nach vielen Jahren Beziehung kein Dealbreaker sein. Es kann durchaus nach entsprechender Aufarbeitung von beiden Seiten eine Chance für einen Neuanfang in der Beziehung bedeuten.

Sex und Liebe im Außen suchen

Wer Aufmerksamkeit, Liebe und Sex im Außen sucht, sollte das mit offenem Visier machen. Wenn ich die Leidenschaft im Außen leben will, dann sollte ich das vorher klar kommunizieren. Denn meist sind es die Lügen und Geheimnisse, die eine Beziehung zerstören, und nicht in erster Linie das Fremdgehen an sich.

Besser wäre es aber, noch bevor es zum Fremdgehen kommt, vielleicht sogar noch bevor man jemanden kennengelernt hat, den Mangel und etwa den Wunsch nach mehr Abwechslung und Aufmerksamkeit in einer Beziehung klar zu kommunizieren. Auch wenn dazu viel Mut gehört, könnte man die Sehnsucht nach dem Gefühl der Verliebtheit oder das Verlangen nach einem anderen Körper auch in der bestehenden Beziehung ansprechen. Dies kann einen unangenehmen bis schmerzhaften Prozess in Gang setzen, kann aber auch sensibilisieren und eine Auseinandersetzung mit dem Ist-Zustand der Beziehung fördern.

Kommunizieren und Krise managen

Der Austausch darüber, was in der Beziehung fehlt und was das Fremdgehen im Anderen auslösen würde, kann dafür sorgen, dass wir uns dagegen entscheiden. Wir begeben uns auf die Suche, was hinter diesem Bedürfnis steht und arbeiten an der Beziehung. Schon das Aussprechen allein und das Themen eingebracht werden, kann alles verändern und viele Probleme auflösen.

Wenn man eine solche Krise als Paar bewältigt, kann dies die Beziehung unglaublich stärken und zu noch mehr oder wieder mehr Vertrauen und Liebe führen. Das Fremdgehen ist natürlich ein sehr schwieriges Thema. Ich möchte aber alle ermutigen, auch bei anderen und weniger dramatischen Themen schneller an- und auszusprechen, was einen beschäftigt. So sammelt man damit positive Erfahrungen und ist für größere Auseinandersetzungen gewappnet.

Der Autor und seine Kurse sind erreichbar über www.liebeschip.de. Sein aktuelles Buch „Vom Opfer zum Gestaltet- Raus aus toxischen Beziehungen, rein ins Leben“ ist online und in allen Buchhandlungen erhältlich.