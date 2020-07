Anzeige

Anzeige

Sex gilt gemeinhin als die schönste Nebensache der Welt - doch längst nicht alle (Paare) empfinden das auch so. Denn: Das Thema Sexualität ist auch heute noch mit reichlich Scham belegt. So haben “mehr als 50 Prozent aller Frauen Schmerzen beim Sex. Aus Scham darüber zu sprechen, machen sie trotzdem weiter mit, weil sie irgendwie gelernt haben, das gehört so: ‘Der Mann will immer nur das eine und du hast es zu dulden'”, sagt Paar- und Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning im RND-Interview.

Warum Scham - bis zu einem gewissen Maß - aber gut ist, wieso wir uns häufiger (im Bett) mal etwas trauen sollten und warum Männer keinesfalls “immer nur das eine” wollen, darum und um viele weitere Themen dreht sich unser neues RND-Format “Ach, komm!”.

Video Scham vs. Sexleben 2:34 min Wie sich hinderliche Hemmschwellen überwinden lassen, erklärt Sexologin Ann-Marlene Henning in der ersten Folge von "Ach, komm!". © Carolin Burchardt/RND

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Aufklärung für alle Generationen

Denn: Nicht nur beim Nachwuchs, sondern auch in der Erwachsenenwelt gibt es noch reichlich Aufklärungsbedarf! Oder wusstet ihr schon, dass Analverkehr eine jahrhundertealte Tradition hat und keinesfalls schmerzhaft sein muss? Dass Pornos unglaublich viel Einfluss auf den Sex in der Partnerschaft haben - und das alles andere als gut ist? Dass Feministinnen öfter genussvolle Orgasmen haben? Dass Frauen aller Generationen sich viel häufiger intim berühren sollten? Und überhaupt: Wie komme ich zum Höhepunkt, wenn ich nicht mehr so wirklich Lust auf meinen Partner habe, oder wenn der Penis nicht so recht mitspielen will? Erektionsstörungen sind keinesfalls nur ein Thema älterer Herren, lassen sich aber oftmals leichter beheben als gedacht.

Anzeige

Diesen und vielen weiteren Themen widmet sich unser neues Sexformat “Ach, komm!” - ab heute alle zwei Wochen mittwochs in einem neuen Vlog und jeden Donnerstag im dazugehörigen Podcast, hier auf rnd.de und auf allen bekannten Podcastportalen. Und das beste: Ihr dürft sogar mitmachen, denn alle zwei Wochen beantworten wir im Podcast all eure Fragen. Wie ihr mit uns in Kontakt kommt? Ganz einfach, per Kontaktformular:

Schreiben Sie uns Wir freuen uns auf Ihr Feedback Kontakt aufnehmen

Anzeige

Also nur Mut, und weg mit falscher Scham: Dumme Fragen gibt es nicht, nur freche Antworten ;-) Selbstverständlich behandeln wir eure Fragen vertraulich!