Moderner Mythos: Was es mit dem “Jungfernhäutchen” wirklich auf sich hat

Anzeige

Anzeige

Allein die Frage dürfte hierzulande für viele ziemlich absurd erscheinen: Hängt der "Wert" einer Frau davon ab, ob sie noch Jungfrau ist oder nicht? Auch heute noch ist in einigen Kulturkreisen die Unversehrtheit einer Frau, beziehungsweise ihres "Jungfernhäutchens", so wichtig, dass in der Hochzeitsnacht nach der Entjungferung ein Bettlaken mit Blut als Beweis für die Ehre einer Frau steht. In Deutschland scheint dieser Brauch schwer vorstellbar, oder nicht?

ZUM THEMA Rapper T.I.: So rechtfertigt er den Jungfrauentest bei seiner Tochter

"Kranzgeld" sollte eine Frau für ihren Verlust entschädigen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Weit gefehlt: Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) beschreibt ein so genanntes "Kranzgeld". Hierbei handelt es sich um eine Geldsumme, die eine Frau in Deutschland einklagen konnte, wenn sie mit ihrem Verlobten Geschlechtsverkehr hatte und dieser danach die Verlobung gelöst hat. Das entsprechende Gesetz wurde erst im Jahr 1998 abgeschafft - nachdem im Jahr 1968 zuletzt das Kranzgeld noch einer Frau zugesprochen worden war.

Ein Grund für die Abschaffung soll die Entwürdigung der Frau gewesen sein. Stand das Kranzgeld doch immerhin dafür, dass die Frau nach dem Verlust ihrer Jungfräulichkeit weniger wert war.

Der Hymen zeigt nicht, ob eine Frau schon Sex hatte

So viel Rummel also um eine dünne Haut, die ... Ja welchen Zweck erfüllt das "Jungfernhäutchen" eigentlich? Und genau an dieser Stelle sollte sich jegliche Diskussion über den Wert des "Jungfernhäutchens" erledigen, denn: Man kann an dem Hymen, der weniger eine Haut, als mehr ein Gewebesaum ist, definitiv nicht erkennen, ob eine Frau schon Sex hatte, oder nicht.

Im Mutterleib bildet sich der Hymen vor der Geburt zurück

Anzeige

Der Bundesverband pro Familia informiert, dass der Hymen beim weiblichen Embryo ein sehr dünnes Häutchen ist, dass die Scheide von Mädchen im Mutterleib verschlossen hält. Im Laufe der Entwicklung bildet sich diese Haut kurz vor der Geburt zurück - bei einigen Mädchen fast komplett, bei anderen weniger. Manche Mädchen haben daher gar kein Hymen. Bei denen, die einen Hymen haben, umsäumt das Gewebe den Scheideneingang.

Auch kann dies ganz unterschiedlich aussehen. Übrigens gibt es tatsächlich Hymen, die sich nicht zurückgebildet haben und die Scheide noch verschließen. Diese Mädchen werden aber noch als Neugeborene operiert, da die Öffnung im Hymen wichtig ist, damit die Menstruationsflüssigkeit

später abfließen kann.

ZUM THEMA Umfrage zu Sex ab 50: Experimentierfreudig und hemmungslos

Bei weniger als 50 Prozent der Frauen blutet der Hymen beim ersten Sex

Aber gerade weil es in manchen Kulturen so wichtig ist, einen Blutfleck nach der Hochzeitsnacht vorweisen zu können, werden manche Frauen zu unglaublichen Taten gedrängt. Die Organisation Terre des Femmes, die sich für die Menschenrechte von Frauen einsetzt, berichtet, dass die Nachfrage nach Rekonstruktions-Operationen, bei denen das Hymen wiederhergestellt wird, immer mehr wächst.

Diese Operationen sind nicht nur sehr teuer und riskant. Die Wiederherstellung des Hymens garantiert keine Blutung in der Hochzeitsnacht. Denn: Bei weniger als 50 Prozent der Frauen blutet der Hymen beim ersten Geschlechtsverkehr.

Anzeige

Tampons haben keinen Einfluss auf den Hymen

Eine Frau kann weder beeinflussen, ob sie überhaupt einen Hymen hat, noch ob dieser beim Geschlechtsverkehr blutet. Auch der Gebrauch von Tampons hat keine Risse oder Verletzungen im Hymen zur Folge, wie eine Studie zeigt.

Wer also in der heutigen Zeit noch behauptet, eine Frau für die Ehe zu bevorzugen, die noch Jungfrau ist - ihr Hymen noch besitzt - zeigt damit nur, dass er von der weiblichen Anatomie keine Ahnung hat.