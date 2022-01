Beziehungscoachin: „Verlustängste belasten nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch deren Partner“

Anzeige

Anzeige

Es ist mehr als die Befürchtung, verlassen zu werden: Verlustangst lässt Betroffene ständig in dem Glauben, dass ihre Partnerin oder ihr Partner sie nicht mehr liebt, sobald sie nicht in ihrer Nähe sind. Auch dann, wenn es eigentlich keinen konkreten Anlass für solche Ängste gibt. Die Beziehungs- und Trennungscoachin Heike Klopsch hat häufig mit Betroffenen zu tun, die mit diesen Ängsten in Beziehungen zu kämpfen haben. Sie suchen in ihrer Hamburger Praxis Herzkümmerei unter anderem Rat, weil ihr tägliches Gedankenkarussell um die Partnerin oder den Partner überhandnimmt. Im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklärt Klopsch, wie Verlustängste die Beziehung belasten – und wie Paare mit ihnen umgehen können.

Frau Klopsch, „Warum antwortet sie mir nicht?“ oder „Liebt er mich noch?“ sind Fragen, die Menschen mit Verlustängsten einfach nicht loslassen. Was lösen diese Gedanken bei ihnen aus?

Sie werden vor allem unruhig, nervös und teils auch panisch. Am Anfang der Beziehung spielen Verlustängste zwar meist noch nicht so eine große Rolle, weil Paare in dieser Phase noch alles als wunderschön und problemlos empfinden. Doch nach spätestens nach sechs bis neun Monaten ist die heiße Verliebtheitsphase vorbei – und dann werden Menschen mit Verlustängsten zunehmend unsicherer. Oft äußern sich diese Ängste in ihrem Verhalten: Betroffene bombardieren ihre Partnerin oder ihren Partner geradezu mit Handy-Nachrichten, um sie mit allen Mitteln zu erreichen und somit die eigenen Panikgefühle zu besänftigen. Wenn ihre Partnerinnen oder Partner nicht darauf antworten, bekommen sie jedoch schnell wieder große Verlustängste. Dann machen sie der Partnerin oder dem Partner Vorwürfe, dass er nicht genug Aufmerksamkeit schenke und Liebe geben. Menschen mit Verlustängsten geht es nur dann gut, wenn sie mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner Zeit verbringen. Daher wollen sie die Nähe bei Abwesenheit um jeden Preis wiederherstellen.

Heike Klopsch hilft Menschen in ihrer Hamburger “Herzkümmerei”, Liebeskummer zu überwinden. © Quelle: Heiderose Kay

Was macht das mit der Beziehung?

Anzeige

Klar ist: Verlustängste belasten nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch deren Partnerinnen und Partner. Denn manche Menschen kommen mit diesem übermäßigen Nähebedürfnis nicht klar. Sie fühlen sich von diesen Nachrichten und diesem Verlangen nach Kontakt bedrängt. Das hängt auch maßgeblich damit zusammen, welcher Beziehungstyp man ist. Menschen mit Verlustängsten zählen meist zu den ängstlich-verunsicherten Beziehungstypen, die sehr viel Bestätigung und Aufmerksamkeit von der Partnerin oder dem Partner brauchen. Problematisch ist, dass sich ängstliche Beziehungstypen sehr häufig in autonome Beziehungstypen verlieben, die diese Nähe gar nicht wollen.

Ängstliche Beziehungstypen finden diese Autonomie oft extrem sexy – denn es ist etwas, das ihnen fehlt.

Anzeige

Woran liegt es, dass ausgerechnet diese Beziehungstypen häufig zusammenkommen?

Ängstliche Beziehungstypen finden diese Autonomie oft extrem sexy – denn es ist etwas, das ihnen fehlt. Somit suchen sie in ihren Partnern auch gezielt diese Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Der autonome Beziehungstyp findet es umgekehrt auch anfangs relativ schön, wenn ihre bessere Hälfte ihm viel Aufmerksamkeit schenkt – schließlich fehlt ihm meist diese Nähe zu anderen und findet sie deswegen auch ansprechend. Doch irgendwann kann das sehr autonomen Menschen auch zu viel werden und dann geht der Tanz los: Sie wollen ihre Autonomie behalten und ziehen sich zurück, weil sie sich bedrängt fühlen. Das verstärkt wiederum die Verlustängste der Partnerin oder des Partners, der umso mehr Nähe sucht.

Verlustängste können also einer Beziehung schaden. Wieso haben manche Menschen eigentlich wesentlich mehr mit ihnen zu kämpfen als andere?

Um herauszufinden, woher dieser ängstliche Bindungsstil kommt, muss man in die Kindheit zurückreisen. Denn Bindungsstile werden in unseren ersten Lebensjahren ganz unterbewusst geprägt. Mit meinen Klientinnen und Klienten schaue ich mir zum Beispiel an, wie die Beziehung zum Vater oder zur Mutter gewesen ist – das nennt sich Genogrammarbeit.

Welche Erkenntnisse können Sie aus der Genogrammarbeit gewinnen?

Mit einer Klientin, die heute 30 Jahre alt ist, haben wir über diese Genogrammarbeit die Beziehung zu ihrer Mutter aufgearbeitet. Dabei ist deutlich geworden, dass sie als Kind nur wenig Aufmerksamkeit und Liebe von ihrer Mutter erfahren hat. Sie war von ihrer Mutter nicht wirklich erwünscht – der Kindeswunsch kam eher vom Vater. Die Mutter hat nach der Entbindung sofort wieder gearbeitet und keine Zeit für das Kind gehabt. Das Kind stand also nur neben dem Schreibtisch ihrer Mutter und durfte nicht laut sein und nichts einfordern, weil die Mutter sonst genervt war. Sie war ihrem Kind gegenüber eher emotional distanziert. Dadurch hat meine Klientin gelernt, dass sie nur Liebe erfährt, wenn sie funktioniert und sich anpasst.

Viele Menschen mit Verlustängsten geben sich förmlich auf, um der Partnerin oder dem Partner hinterherzujagen.

Und dieses Muster hat sie vermutlich mit ins Erwachsenenalter und somit in die Beziehung genommen.

Richtig. Sie glaubt noch heute, dass ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse keine Rolle spielen. Viele Menschen mit Verlustängsten geben sich mitunter auch förmlich auf, um der Partnerin oder dem Partner hinterher zu jagen und bei ihm zu sein. Sie wollen schließlich alles tun, um Liebe zu bekommen. Dabei vernachlässigen sie auch oft ihre Freunde und machen ihr Verhalten zunehmend von der Partnerin oder dem Partner abhängig. Sie fragen sich etwa ständig „was würde meinem Partner gefallen?“ statt „was würde mir jetzt gefallen?“ – und entfernen sich damit auch von sich selbst. Diese Selbstaufgabe ist sehr ungesund.

Was kann das für Folgen für Betroffene haben?

Anzeige

Darunter leidet vor allem das Selbstwertgefühl der Betroffenen, das ohnehin meist nicht sehr stark ausgeprägt ist. Ein mangelndes Selbstwertgefühl ist meist sogar der Kern des Problems. Wenn sich Betroffene in ihren Beziehungen zu stark anpassen, kann das dazu führen, dass sie irgendwann nicht mal mehr ihre eigenen Bedürfnisse kennen. Vielleicht haben sie sie auch nie gekannt, weil sie sich schon als Kind immer anpassen mussten. Und somit haben sie nie gelernt, ihre eigenen Emotionen wahrzunehmen.

Betroffene haben also viele tiefsitzende Baustellen. Was kann ihnen dabei helfen, mit Verlustängsten besser zurechtzukommen?

Wenn die Gedanken ständig um die Partnerin oder den Partner kreisen, hilft es, den Blick nach innen zu richten und auch im Kopf wieder zu sich zurückzufinden. Das gelingt beispielsweise durch Meditation, aber auch durch andere Achtsamkeitsübungen und Yoga. Ziel ist es, dass sie innerlich zur Ruhe kommen und vor allem ihr Selbstwertgefühl stärken. Und sie sollten unbedingt ihre eigenen Freundschaften und Interessen pflegen. Leider ist es aber oft so, dass sich Menschen mit Verlustängsten zunehmend von ihren Freundschaften und Hobbys entfernen, weil sie sich zu stark der Partnerin oder dem Partner anpassen. Trotzdem ist es wichtig, bewusst eigene Freundschaften, Familie und Hobbys zu pflegen – denn Autonomie stärkt das Selbstwertgefühl.

Nähe bedeutet nicht automatisch, dass die Autonomie verloren geht.

Sicherlich ist es aber keine leichte Aufgabe für Menschen mit Verlustängsten, nach einer langen Zeit der Selbstaufgabe und Anpassung autonomer zu werden.

Ja, das braucht viel Zeit und Übung. Sie sollten daher auch bei ihren Bedürfnissen ansetzen: Sie müssen zunächst lernen und akzeptieren, dass sie Bedürfnisse haben. In der Beziehung gilt es dann, diese Bedürfnisse zu äußern. Wichtig ist hierbei, dass der Partnerin oder dem Partner keine Vorwürfe gemacht werden, sondern die Bedürfnisse mit Ich-Botschaften formuliert werden. Beispielsweise: ‚Ich brauche mehr Nähe, als du mir vielleicht geben willst – das heißt aber nicht, dass ich dich einengen will. Mir würde es schon helfen, wenn du mir häufiger sagst, dass du mich liebst und attraktiv findest.‘

Wie kann umgekehrt auch die Partnerin oder der Partner ihnen helfen?

Für sie ist es wichtig, ihre Freundin oder ihren Freund zu beruhigen, wenn sie Ängste äußern. Sie können ihnen beispielsweise öfter erklären, dass sie sie lieben und dass die Beziehung nicht gefährdet ist. Doch auch sie müssen gezielt über ihre Bedürfnisse reden – denn es hilft nicht, wenn sie sich einfach der Verlustangst der Partnerin oder des Partners beugen und ihr oder ihm einfach mehr Nähe geben. Das würden sehr autonome Menschen auch gar nicht in so einem Ausmaß schaffen. Beide können sich dem anderen aber etwas annähern, indem der ängstliche Beziehungstyp autonomer wird und die Partnerin oder der Partner ein wenig mehr Nähe zulässt. Denn Nähe bedeutet ja nicht automatisch, dass die Autonomie verloren geht. Das ist zwar nicht immer leicht, aber wenn diese Probleme nie angesprochen werden, leiden Paare in der Beziehung oder leben sich gar irgendwann auseinander. Im Idealfall lernen also beide voneinander und arbeiten zusammen an diesen Beziehungsmustern. Wenn sich beide gegenseitig so akzeptieren, wie sie sind und über Probleme reden, kann das der Beziehung sehr guttun.