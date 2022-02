Paartherapeut: Menschen wünschen sich mehr echte Nähe und Romantik

Anzeige

Die roten Rosen sind nicht mehr ganz frisch und auf den Schokoladenherzen kleben grellorange Rabatt-Etiketten. Der Valentinstag ist vorbei – und dass viele Menschen dieser Tag irgendwie beschäftigt, hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass wir uns wieder mehr Romantik und echte verbindliche Liebe wünschen. Denn was wir heute erleben, ist eine große Unverbindlichkeit und Beliebigkeit in Sachen Liebe und Beziehung.

Wir sind heutzutage fast völlig frei von gesellschaftlichen Normen. Jeder kann mit jedem zusammen sein – und sich auch wieder trennen, wenn es nicht mehr passt. Grundsätzlich ist das natürlich eine gute Entwicklung, aber mit Tücken. Verstärkt wird die Unverbindlichkeit noch durch das Online-Dating. Tinder, Bumble und Co. sorgen für mehr Unehrlichkeit und Austauschbarkeit in unseren Beziehungen. Wir haben schließlich eine große Auswahl und rennen dem scheinbar perfekten Partner oder der perfekten Beziehung hinterher.

Liebe für sich selbst empfinden

So entwickeln wir uns aber eigentlich zu einer bindungsängstlichen Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die im Widerspruch zwischen Sehnsucht nach echter Nähe, nach Liebe, nach maximaler Freiheit, nach Abwechslung und nach Selbstverwirklichung steht. Solange wir nicht an uns selbst arbeiten, uns nicht selbst lieben, werden wir weiter nach etwas streben, was wir, sobald wir es haben, nicht mehr wollen oder zu sehr wollen. Die Beziehung, wie wir sie uns wünschen, bleibt dann also ein unerreichbares Ziel.

Die Sehnsucht nach neuer oder alter Romantik wird größer und schafft ein gutes Gegengewicht zu allem anderen, was unsere Beziehungen all zu oft beherrscht und belastet. Statt uns alljährlich am Valentinstag und das restliche Jahr über mit der Liebe zwischen zwei Menschen zu beschäftigen oder den Partner oder die Partnerin mit Geschenken zu überhäufen, sollte (auch) die Liebe zu uns selbst im Fokus stehen. Denn die verbreitet auch dann noch ein warmes Gefühl, wenn die roten Rosen längst verwelkt sind.

