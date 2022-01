Ist die Monogamie noch zeitgemäß? Warum Paare über ihr Beziehungskonzept reden sollten

Anzeige

Die Liebe fürs Leben – daran glauben längst nicht mehr alle Menschen. Vor allem Jüngere fragen sich, ob die Monogamie wirklich die einzige sinnvolle Beziehungsform für sie ist. So wollen immer mehr Menschen neue Liebesmodelle wie eine offene oder polyamore Beziehung ausprobieren, um ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Die Paartherapeutin Aino Simon betont in ihrem Buch „Liebe lieber einzigartig“ (Goldegg Verlag): Es gibt nicht das Beziehungsmodell, das für uns alle passt. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklärt sie, wie manche Paare davon profitieren können, wenn sie ihre Beziehung öffnen.

Frau Simon, die Monogamie war lange Zeit das einzige Beziehungskonzept, das gesellschaftlich akzeptiert wurde. Wie hat sich das inzwischen geändert?

Früher hatten die allermeisten Menschen nur eine Vorstellung davon, wie eine Beziehung auszusehen hat: Alles mit einem Partner für immer. Heute ist das verbreitete Modell ein anderes und lautet eher: Alles mit einem Partner für eine bestimmte Zeit. So hat der Begriff „Lebensabschnittsgefährte“ oder auch serielle Monogamie an Bedeutung gewonnen. Beziehungen werden also kürzer und es ist üblich, dass wir im Laufe unseres Lebens verschiedene Sexualpartner haben – aber eben nicht parallel. Jetzt beobachten wir, dass es ein immer größeres Interesse an Beziehungskonzepten gibt, bei denen man parallel zum Partner andere Liebespartner haben kann. Das ist ein Gedanke, der vor allem bei Jüngeren inzwischen verbreitet ist.

Am Anfang der Beziehung ist es immer wichtig, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu äußern.

Ist die Monogamie also überhaupt noch zeitgemäß?

Die Monogamie hat sehr viele Vorteile und ist natürlich immer noch für viele Menschen sehr wichtig. Sie bietet Ruhe, Stabilität und ein Gefühl von Sicherheit. Für viele Paare sind monogame Beziehungen einfach das richtige Liebesmodell, weil sie hierbei mehr Verbundenheit zueinander spüren. Ich finde es allerdings nicht mehr zeitgemäß, dass wir automatisch in monogame Beziehungen gehen, ohne uns zu überlegen, ob das eigentlich zu unseren Wünschen passt und ohne darüber zu sprechen.

Aino Simon ist Paartherapeutin und Buchautorin. © Quelle: privat

Sie meinen also, dass Menschen am Anfang der Beziehung darüber reden sollten, welche Art der Partnerschaft sie führen wollen?

Das würde ich mir zumindest wünschen, weil es ein unglaublich breites Spektrum an Beziehungskonzepten gibt und die strenge Monogamie nicht für alle das richtige Modell ist. Auch innerhalb der Monogamie gibt es eine große Varianz: In manchen monogamen Beziehungen ist es erlaubt, gegengeschlechtliche Freundschaften zu haben, den Expartner zu treffen, zu flirten oder Pornos zu schauen – in anderen dagegen nicht. Am Anfang der Beziehung ist es wichtig, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu äußern. Dabei stellt sich manchmal heraus, dass man eine große Sehnsucht nach sexueller Vielfalt hat, die sich mit der Monogamie eigentlich kaum befriedigen lässt.

Welche Folgen kann es haben, wenn man solche Bedürfnisse unausgesprochen lässt?

Ich habe als Paartherapeutin immer wieder mit Paaren zu tun, bei denen eine Affäre aufgeflogen ist. Dabei stelle ich oft fest, dass der Betrug zustande gekommen ist, weil bestimmte Bedürfnisse in ihrer monogamen Beziehung nicht befriedigt werden konnten. So gibt es recht viele Menschen – gerade auch Frauen – die sich relativ schnell im Bett langweilen. Und zwar nicht, weil der Partner langweilig ist, sondern weil sie ihn kennen und der Reiz im Neuen und Unbekannten liegt. Wenn sie dann auf einen anderen Menschen stoßen, den sie toll finden, erleben sie so etwas wie einen Ausbruch aus dem Alltag, aus der Routine und der Langweile. So kann es dazu kommen, dass sie diesem Gefühl nachgeben und die Partnerin oder den Partner betrügen. Und es kann sein, dass dieser Betrug nie passiert wäre, wenn dieses Paar frühzeitig über heimliche oder auch schambehaftete Wünsche und Bedürfnisse gesprochen hätte. Denn dann hätten sie entdecken können, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, diese Wünsche zu befriedigen.

"Liebe lieber einzigartig" von Aino Simon, Goldegg Verlag. © Quelle: Goldegg

Welche Beziehungskonzepte könnten also für Paare infrage kommen, die sich nach sexueller Vielfalt sehnen?

Eine offene oder polyamore Beziehung zum Beispiel. Bei einer offenen Beziehung hat man neben dem Partner andere Sexualpartner, allerdings steht die Zweierbeziehung im Mittelpunkt. Bei einer polyamoren Beziehung ist ein Mensch gleichzeitig mit mehreren Partnern zusammen, für die er auch Gefühle hat. Eine polyamore Beziehung zu führen ist aber sehr voraussetzungsvoll. Die Menschen, die das machen, müssen eine große persönliche Reife und emotionale Kompetenz mitbringen. Somit kommt eine offene Beziehung im Vergleich wesentlich häufiger vor, wenn Paare ihr Bedürfnis nach sexueller Vielfalt befriedigen wollen. Wichtig ist jedoch: Wenn Paare diese Experimente machen wollen, sollten sie vorher ihre Hausaufgaben erledigen und dafür sorgen, dass sie eine stabile und glückliche Liebesbeziehung führen – sonst fliegt ihnen ihr Konzept um die Ohren. Es braucht dafür gute Prinzipien, auf die sich beide verständigen.

Was können das für Prinzipien sein?

Ehrlichkeit und Einvernehmlichkeit sind wichtige Prinzipien. Denn wenn ich etwas mache, was der Partnerin oder dem Partner schadet, dann hat meine Beziehung keine hohe Qualität. Grundsätzlich müssen gerade Paare in offenen Beziehungen viel miteinander kommunizieren, um Verletzungen zu vermeiden. Sie müssen dabei wichtige Fragen klären: Darf man sich im Freundeskreis umsehen? Darf man ein Date nach Hause bringen? Und wenn man ein Date hatte: Erzählt man sich davon? Das sind alles Fragen, für die Paare in offenen Beziehungen Vereinbarungen treffen können, um Grenzen festzulegen. Allerdings gilt dabei: Diese Regeln und Grenzen können sich ändern, weil sich auch die Bedürfnisse ändern.

Es gibt Phasen, da ist Monogamie genau das richtige, aber es gibt auch Phasen, in denen Paare von einer offenen Beziehung profitieren könnten.

Das heißt also, dass Liebesmodelle nicht in Stein gemeißelt sind, sondern sich im Laufe einer Beziehung auch ändern können?

Richtig. Es gibt Phasen, da ist Monogamie genau das richtige, aber es gibt auch Phasen, in denen Paare von einer offenen Beziehung profitieren könnten. Ich würde mir wünschen, dass es normaler wird, dass sich ein Liebesmodell im Laufe eines Liebeslebens verändern kann – und zwar so, wie sich auch Bedürfnisse und Umstände verändern. Ein junges Elternpaar hat zum Beispiel andere Bedürfnisse als ein Paar, deren Kinder erwachsen und ausgezogen sind.

Immer wieder das Beziehungskonzept zu überdenken, klingt aber auch sehr anspruchsvoll. Welche Probleme erleben beispielsweise Paare, die von der Monogamie in andere Liebesmodelle wechseln?

Klar ist: Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Gefühle. Man kann beispielsweise nicht von der Partnerin oder den Partner erwarten, dass sie oder er frei von Eifersucht ist, nur weil man als Paar in einer offenen Beziehung lebt. Eifersucht gibt es immer, und zwar in jedem Beziehungsmodell. Es ist wichtig, Eifersucht zu akzeptieren und nicht zu versuchen, sie abzuschaffen – denn das gelingt sowieso nicht. Wenn Paare ihre Beziehung öffnen wollen, ist das „Trial-and-Error“-Prinzip wichtig: Das heißt, dass sie neues ausprobieren können, zum Beispiel einen Besuch im Swingerclub oder einen Dreier. Doch dann müssen sie auch diese Erfahrungen zusammen auswerten und darüber reden. Wenn sich dabei herausstellt, dass die Partnerin oder Partner sich damit fühlt, müssen Regeln und Grenzen in der Beziehung wieder neu definiert werden.

Für manche Menschen kommt eine offene oder polyamore Beziehung aber auch erst gar nicht infrage. Wie können sie damit umgehen, wenn die Partnerin oder der Partner aber keine monogame Beziehung mehr führen möchte?

Liebe ist nicht einfach da und bleibt für immer – sie entsteht immer wieder neu durch aktive Handlungen.

Menschen, die sich eine monogame Beziehung wünschen, sollten keine offene Beziehung eingehen, nur um die Partnerin oder den Partner zufriedenzustellen. Alle Liebesmodelle sind erstmal Konzepte – und wir dürfen überprüfen, welches Modell für uns passt. Das kann sich natürlich auch ändern. Es gibt eben nicht das Modell, das für alle für immer passt. Wenn einer der beiden den starken Wunsch nach Öffnung hat, kann man natürlich zusammen schauen, ob es vielleicht Wege gibt und der Prozess kann viel Erfahrung und Lebendigkeit bringen. Aber manchmal muss man dann auch feststellen, dass es eben nicht zusammen geht, weil in jeder Variante einer der beiden unglücklich ist.

Gibt es denn aber auch Dinge, die Verfechter der Monogamie von anderen Liebeskonzepten lernen können?

Offene oder polyamore Beziehungen zeigen, wie wichtig Kommunikation für Paare ist. Je besser und häufiger Paare miteinander reden und sich verstehen, umso leichter sind Konflikte lösbar. Polyamore Paare sind viel stärker dazu gezwungen, Bedürfnisse und Wünsche deutlicher zu kommunizieren, damit ihr Konzept aufgeht. Und gerade sie wissen, dass Beziehungen Pflege brauchen. Denn Liebe ist nicht einfach da und bleibt für immer – sie entsteht immer wieder neu durch aktive Handlungen. Der Reiz, die Verbindung und die Nähe gehen sonst womöglich verloren. Das heißt also, dass wir uns umeinander bemühen müssen. Polyamore Beziehungen zeigen auch: Jedes Paar kann das eigene Modell einzigartig gestalten. Auch monogame Paare können Offenheit für sich neu definieren, ohne ihr Modell grundsätzlich zu verwerfen.