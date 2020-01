Ihr Sternzeichen verrät, wie Ihre Chancen beim Online-Dating stehen

Anzeige

Der Eine liest sich täglich sein Horoskop durch, der Andere weiß nicht einmal das Sternzeichen seines Partners. Ob Hokuspokus oder bare Münze – gibt es eigentlich Favoriten beim Dating? Um das herauszufinden wurden die Likes und Matches von 64 Millionen Nutzern der Dating-App Jaumo ausgewertet. Daran lässt sich erkennen, welche Sternzeichen beim Dating am besten ankommen.

Schützen und Skorpione sind äußerst begehrt

Besonders erfolgreich bei Likes scheinen der Auswertung der Dating-App zufolge Menschen zu sein, die in den Sternzeichen Schütze und Skorpion geboren sind. Zehn von zwölf Sternzeichen haben mit Skorpionen und Schützen am häufigsten Matches. Auch Hörner kommen gut an: Immerhin neun Sternzeichen haben mit Steinböcken die häufigsten Matches.

Allerdings können nicht alle Sternzeichen überzeugen: Das Sternzeichen Jungfrau etwa zählt bei keinem anderen Sternzeichen zu den Favoriten und Krebse gehören ebenfalls zu den unbegehrtesten Sternzeichen – sie landen bei zehn von zwölf Sternzeichen auf der Flop-Liste.

Tierisch: Männer mögen Stier-Frauen am liebsten

Apropos Sterne: Männer kommen vom Mars, Frauen von der Venus? Wie konnte es anders sein: Natürlich bevorzugen Männer und Frauen andere Sternzeichen.

Männer scheinen beim Online-Dating besonders auf Stier-Frauen zu fliegen - 21 Prozent der Jaumo-Herren verteilen am häufigsten Likes und Matches an diese Damen. Schützen (20 Prozent) und Wassermann-Frauen (19 Prozent) kommen ebenfalls sehr gut bei den Männern an. Die wenigste Aufmerksamkeit in Form von Likes erhalten hingehen die Frauen, die in den Sternzeichen Jungfrau und Steinbock (beide 17 Prozent) geboren sind.

Jungfrau, männlich sucht...

Welche Ironie: Ausgerechnet das Sternzeichen, das bei den Herren am unbeliebtesten ist, lässt bei den Frauen Beine weich werden. 29 Prozent der Damen verteilen die meisten Likes an Jungfrau-Herren. Wassermänner, Skorpione und Löwen (27 Prozent) sind nicht ganz so begehrt - diese Männer müssen am längsten ohne Match auskommen.

Wenn die Sterne vielleicht dieses Mal nicht ganz so viel Glück vorhersagen, nicht traurig sein: Mit diesen Tipps zum Online-Dating klappt es bestimmt trotzdem.