Hochzeits-Checkliste: In zwölf Monaten Schritt für Schritt zum großen Tag

Wer sich dazu entschieden hat, zu heiraten, kann mit dem Planen gar nicht früh genug anfangen. Expertinnen und Experten empfehlen, mindestens ein Jahr vor der Hochzeit zu starten. Denn Fotografinnen und Fotografen und Floristinnen und Floristen sind teilweise schon viele Monate im Voraus ausgebucht. Mit dieser Checkliste sind Sie bestens für die wichtigen zwölf Monate gerüstet.

Was vorher zu tun ist

Bevor es an die eigentliche Planung der Hochzeit geht, steht schon einiges an. Die folgenden Punkte sollten, wenn möglich, schon abgehakt werden, bevor die 12-Monats-Frist beginnt.

Trauzeugin oder Trauzeuge und Brautjungfern auswählen

Hochzeitsbudget, Hochzeitsmonat (besser schon Hochzeitstag) und Größe der Hochzeit mit der Partnerin oder dem Partner besprechen

bei Bedarf Weddingplanner organisieren

Klären, ob die Hochzeit kirchlich und/oder standesamtlich sein soll

Stil der Hochzeit festlegen (etwa leger, klassisch oder vintage)

Nach Locations Ausschau halten

Fotografin oder Fotograf/ Videografin oder Videograf buchen

Verlobungsfeier organisieren

Wer sich einen ungefähren Überblick über die ersten Punkte verschafft hat, kann dann mit dem eigentlichen Planen beginnen. Inspirationen lassen sich natürlich im Internet finden. Ehepaare, deren Hochzeit noch nicht zu lange zurückliegt, stehen auch oft mit Rat und Tat zur Seite. Wer Lust hat, sollte einmal eine Hochzeitsmesse besuchen. Diese finden deutschlandweit in der Regel meist ab Februar statt und schaffen oft einen ganz neuen Blick auf Hochzeiten und was dabei alles möglich ist. In Pandemie-Zeiten gibt es auch Online-Angebote.

Zwölf Monate vor der Hochzeit

Hochzeitstag, Location, Urlaub

Bereits etwa zwölf Monate vor der Hochzeit sollte man dann mit der genaueren Planung beginnen. Auch wenn das relativ früh erscheint, ist es doch so, dass gerade Dienstleister, die im Hochzeitsgewerbe tätig sind, teilweise auf sehr lange Zeit ausgebucht sind. Wer sich also rechtzeitig kümmert, hat die größten Chancen, die Lieblingsfloristin oder den Lieblingsfloristen oder die beste Traurednerin oder Trauredner zu ergattern.

Spätestens jetzt sollte der genaue Hochzeitstag und die Location feststehen. Das zukünftige Ehepaar kann nun schon einmal Urlaub für die Hochzeit und (bei Bedarf) für die Hochzeitsreise einreichen. Manche Arbeitgeberinen oder Arbeitgeber lassen für den Hochzeitstag auch gerne mal einen Extraurlaubstag springen.

Den Tag grob planen

Wer sich dazu entschieden hat, sich kirchlich trauen zu lassen, sollte nun ein erstes Gespräch mit Priesterin oder Priester oder Pfarrerin oder Pfarrer vereinbaren. Wer weiß, in welcher Kirchengemeinde die Trauung stattfinden soll, sollte die Kirche ebenfalls bereits für die Hochzeit reservieren lassen und sich darüber informieren, ob noch Dokumente benötigt werden, die Behördengänge voraussetzen. Auch Traurednerinnen und Trauredner werden oft lange vor dem eigentlichen Hochzeitstermin beauftragt. Wer für seine freie Trauung also eine Traurednerin oder einen Trauredner engagieren möchte, sollte sich bereits jetzt darum kümmern.

Nachdem klar ist, wie die Trauung an sich in etwa stattfinden soll, sollte nun auch eine grobe Planung des ganzen Tages notiert werden. Auch sollte nun eine genauere Planung des Budgets stattfinden.

Elf Monate vor der Hochzeit

Kleidung, Ringe, Musik, Save-the-Date Karten

Sie haben genaue Vorstellungen, wie Sie und Ihre Partnerin oder Ihr Partner am schönsten Tag gekleidet sein sollen? Sehr gut. Hochzeitsboutiquen und Schneider arbeiten meist nur nach Termin. Am besten werden direkt mehrere Termine vereinbart - nur selten klappt der Kleiderkauf direkt in der ersten Boutique. Nun kann auch bereits Ausschau nach Eheringen gehalten werden. Falls Sie alleine losziehen: Denken Sie daran, die Ringgröße der oder des Geliebten zu notieren.

Jetzt darf auch bereits entschieden werden, welche Musik auf der Hochzeitsfeier gewünscht ist. Zur Auswahl stehen etwa Sängerinnen und Sänger, DJ´s oder auch Bands. Beachten Sie, dass auch in der Kirche oder während der freien Trauung Musik benötigt wird. Wer auf der Hochzeit noch anderes Programm wünscht, sollte sich ebenfalls jetzt darum kümmern. Feuerschluckerinnen und Feuerschlucker, Wahrsagerinnen und Wahrsager oder auch eine Fotobox: Richtig ist, was gefällt. Wer mit einem bestimmten Auto (beliebt sind Oldtimer) zu seiner Location fahren möchte, sollte sich auch darum nun kümmern. Vorschläge dazu finden sich im Internet. Auch Kutschen oder andere Vehikel sollten nun reserviert werden. Spannend: Jetzt dürfen auch die Save-the-Date Karten ausgesucht, gestaltet und an die Gäste verschickt werden. Je früher die Karten versendet werden, desto eher können die Gäste sich den Tag frei halten.

Zehn Monate vor der Hochzeit

Hochzeitsreise, Haare und Make-up, Technik

Das zukünftige Ehepaar sollte nun die Hochzeitsreise organisieren und buchen. Dabei unbedingt checken, ob der Reisepass noch gültig ist und im Urlaubsland Impfungen oder Visa nötig sind. Wer die Hochzeitsnacht in einem Hotel verbringen möchte, kann dies nun ebenfalls bereits aussuchen und buchen. Dabei unbedingt erwähnen, dass es um eine Hochzeitsnacht geht, meistens lassen sich die Hotelierinnen und Hoteliers dafür etwas Besonderes einfallen (etwa eine schöne Deko oder eine Flasche Sekt). Dabei kann man ruhig schon einmal nachfragen, ob zum Zeitpunkt der Hochzeit noch einfache Zimmer für Gäste frei wären. Überlegen Sie sich jetzt schon einmal, ob Sie traditionsgemäß die letzte Nacht vor der Hochzeit getrennt verbringen - und wenn ja, wer wo nächtigt. Wer ein Brautkleid trägt, sollte dies nun kaufen. Das scheint früh zu sein, teilweise haben die Boutiquen aber gerade bei den Brautkleidern eine Lieferfrist von bis zu neun Monaten.

Nun ist es auch an der Zeit, sich für eine Haarstylistin oder einen Haarstylisten und eine Visagistin oder einen Visagisten zu entscheiden. Viele der Haar- und Make-up-Künstlerinnen und Künstler betreiben Seiten in den sozialen Medien, auf denen sie Frisuren oder Make-up speziell für Hochzeiten zeigen. Wer Glück hat, bekommt Make-up und Frisur sogar bei einer Person. Wer sich die Haare selbst macht, bucht am besten jetzt schon einen Frisörtermin eine oder zwei Wochen vor der Hochzeit, um einen frischen Haarschnitt zu haben. Das zukünftige Brautpaar sollte sich nun auch informieren, ob die Location über die benötigte Technik und Musik- oder Lichtanlagen verfügt. Wenn nicht, kann es sein, dass die Musikerinnen und Musiker einiges selbst mitbringen. Was fehlt, muss in Fachshops gebucht werden.

Neun Monate vor der Hochzeit

Hochzeitsmenü, Torte, Einladungskarten

Jetzt wird es Zeit, sich um das leibliche Wohl für die Hochzeit zu kümmern. Dazu sollten Sie sich vorab einmal überlegen, was Sie sich in etwa von Ihrem Hochzeitsessen wünschen. Sie wissen schon, wer das Catering ausrichten soll? Perfekt. In den meisten Fällen war man selbst einmal auf einer Hochzeit und kann sich an besonders gutes Essen erinnern - oder auch an besonders schlechtes. Mundpropaganda spielt hier eine wesentliche Rolle. Wer sich nicht sicher ist, kann auch einmal nach Catering-Agenturen im Internet schauen. Meistens haben diese Bewertungen, an denen man sich gut orientieren kann. Mit der Catering-Agentur dann die genauen Wünsche durchgehen und ein Probeessen vereinbaren - dabei nicht den Hochzeitswein vergessen.

Jetzt sollten Sie sich auch für einen Bäcker für die Hochzeitstorte entscheiden. Auch hierbei kann man sich gut auf Mundpropaganda oder das Internet verlassen. Wer eine persönliche Tortenfigur beisteuern möchte, sollte diese am besten direkt zur Besprechung mitbringen. Nebenbei sollten Sie nun auch schon Designs für die Einladungskarten sammeln und sich für eine Druckerei entscheiden. Es gibt Papeterien, die sich auf Hochzeitseinladungen spezialisiert haben - Online-Druckereien haben aber ebenfalls eine große Auswahl.

Ab jetzt wird es nicht stressfreier mit der Hochzeitsplanung: Versuchen Sie zwischendurch immer wieder Tage einzulegen, an denen Sie und Ihre Partnerin oder Ihr Partner sich nicht mit der Hochzeit beschäftigen.

Acht Monate vor der Hochzeit

Dokumente, Bräuche, Blumenkinder

Sie sollten den Hochzeitstag nun genau planen. Notieren Sie sich dazu ruhig Uhrzeiten - planen Sie aber eine eher großzügigere Spanne ein. Fragen Sie auch beim Rathaus nach, welche Dokumente Sie für die Anmeldung der Eheschließung benötigen. Die Besorgung dieser Unterlagen kann teilweise etwas Zeit in Anspruch nehmen, - deswegen zügig abarbeiten.

Wer Hochzeitsbräuche in seine Heirat einplanen möchte, sollte sich nun auch bereits informieren und die Umsetzung bedenken. Dazu etwa Blumenkinder instruieren, Zeremonienmeister benennen oder mit der Trauzeugin oder dem Trauzeugen und Brautjungfern besprechen, welche Aufgaben anstehen - und delegieren. Mit Polterabend oder Junggesellenabschied etwa haben die zukünftigen Eheleute für gewöhnlich nichts zu tun - darum kümmern sich die Trauzeugen und Brautjungfern.

Sieben Monate vor der Hochzeit

Blumen, Hussen, Geschenke

Jetzt sollte auch der Florist oder die Floristin gebucht werden. Dazu kann sich das zukünftige Brautpaar im Internet Inspirationen für die Tischdeko und den Brautstrauß ausdrucken und der Floristin oder dem Floristen zeigen. Aber: Wer sich für einen Floristen mit Erfahrung entscheidet, wird schnell merken, dass die eigenen Ideen der Fachleute oft noch besser passen. Wer für den großen Tag noch Hussen, Kerzenständer oder spezielles Geschirr mieten möchte, sollte dies jetzt aussuchen und buchen.

Nun ist es auch Zeit für die Geschenkeliste - und das kann richtig Spaß machen. Das zukünftige Ehepaar kann sich die Liste entweder im Internet oder in bestimmten Kaufhäusern zusammenstellen lassen. Im Kaufhaus werden die einzelnen Artikel eingescannt und kommen automatisch auf eine Liste, die dann an die Schenkenden weitergereicht wird. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert das Zusammenstellen der Geschenkeliste im Internet - nur ohne „Piep“ und für jeden schnell einsehbar.

Sechs Monate vor der Hochzeit

Aufgebot, Hochzeitseinladungen, Brautjungfernkleider

Nun wird endlich das Aufgebot im Standesamt bestellt - und die anstehende Hochzeit damit angemeldet. Jetzt geht es mit großen Schritten auf den schönsten Tag im Leben zu. Die Hochzeitseinladungen müssen nun ausgesucht, gedruckt und an die Gäste versendet werden - checken Sie davor noch einmal alle Adressen.

Auch wenn Sie nun ruhig mal ein ganzes Wochenende ohne Hochzeitsplanung einlegen sollten: Lassen Sie sich nicht den Spaß nehmen, Brautjungfernkleider, Anzüge für Trauzeugen oder Kleider für die Blumenkinder gemeinsam auszusuchen. Dabei entstehen einzigartige Fotos, die tolle Erinnerungen schaffen. Zwischendurch sollte die Budgetplanung aktualisiert werden, damit einen später keine unangenehmen Überraschungen erwarten.

Fünf Monate vor der Hochzeit

Kleidung, Eheringe

Kleider machen Leute und jetzt sollte die restliche Hochzeitskleidung gekauft werden. Dazu zählen neben Brautunterwäsche und Accessoires auch der Anzug für den Bräutigam. Wer auf dem Standesamt etwas anderes als während der Hochzeitsfeier tragen möchte, sollte dieses Outfit nun auch aussuchen und kaufen.

Die Eheringe sollten nun gekauft werden und graviert werden. Überprüfen Sie vor der Gravur unbedingt noch einmal, ob die Ringe auch wirklich passen, da diese nach der Gravur für gewöhnlich nicht mehr vergrößert oder verkleinert werden können.

Vier Monate vor der Hochzeit

Deko, Spiele, Musik, Tanz

Nun geht es langsam ans Eingemachte. Die großen Besorgungen sollten bereits erledigt sein - die Arbeit wird aber erst einmal nicht weniger. Jetzt darf Hochzeitsdeko gekauft werden: Kerzen, Girlanden, Lampions, Vasen, Luftballons und Servietten. Gibt es eine Candy-Bar? Auch die kann schön dekoriert werden. Stimmen Sie sich dazu mit dem Floristen und der Catering-Agentur ab - vieles wird von den Dienstleistern mitgebracht. Außerdem sollten die zukünftigen Eheleute nun das Ringkissen besorgen und Kinderbeschäftigungen organisieren, falls Kinder zu der Hochzeit kommen. Dazu eignen sich etwa Malbücher oder kleine Spiele - alles, was nicht zu laut wird.

Jetzt folgen auch die genaueren Gespräche mit Priesterin oder Priester und Pfarrerin oder Pfarrer oder der freien Rednerin oder dem freien Redner. Hier werden dann besondere Wünsche besprochen und der genaue Ablauf der Hochzeitszeremonie festgelegt. Soll ein individuelles Eheversprechen aufgesagt werden? Soll ein Kirchenheft durch die Zeremonie führen? Ebenfalls wird jetzt die Musikauswahl getroffen. Dazu sollte man genau planen, welche Lieder etwa zum Ein- und Auszug, bei der Ringübergabe oder beim Hochzeitstanz gespielt werden.

Apropos Hochzeitstanz: Dieser sollte nun auch einstudiert werden. Wer möchte, belegt nun einen Tanzkurs - Tanzschulen bieten speziell für Anfänger Hochzeitstanzkurse an. Versuchen Sie, etwas freie Zeit ohne Hochzeitsplanung oder Tanzkurs einzuplanen.

Drei Monate vor der Hochzeit

Gästebuch, Gastgeschenke, Sektempfang

In zwölf Wochen ist der große Tag - es steht aber immer noch etwas an. Nun sollte etwa das Gästebuch und die Gastgeschenke besorgt werden. Wer mag, überlässt den Kauf des Gästebuches den Trauzeugen und lässt sich überraschen, das Basteln oder Kaufen der Auto-Deko sollte ebenfalls mit den Trauzeugen abgesprochen werden. Das Behältnis für die Glückwunschkarten darf nun auch gekauft werden. Dazu eignet sich vieles und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Klassisch wäre eine Briefbox - ein altes Aquarium oder ein antiker Vogelkäfig machen sich aber auch gut für die Briefumschläge.

Besprechen Sie mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner, ob es nach dem Standesamt einen Sektempfang oder sogar Fingerfood geben oder ob ein Restaurant reserviert werden soll. Ganz wichtig: Besorgen Sie das Stammbuch.

Zwei Monate vor der Hochzeit

Gästeliste, Schuhe einlaufen, Hochzeitsrede

Jetzt kann endlich die endgültige Gästeliste erstellt werden - vorab aber noch einmal bei allen Gästen, die noch nicht auf die Einladung geantwortet haben, nachfragen. Die endgültige Gästezahl muss dann auch der Catering-Agentur und der Location mitgeteilt werden. Jetzt können auch das exakte Hochzeitsmenü erstellt, und die Menü- und Tischkarten gedruckt werden.

Wie steht es bislang um den Hochzeitstanz? Vergessen Sie nicht, die Hochzeitsschuhe einzulaufen und den Tanz damit zu üben. Langsam sollte auch die Hochzeitsrede vorbereitet werden. Diese kann entweder einzeln oder gemeinsam einstudiert werden - lassen Sie sich ruhig etwas humorvolles einfallen und vergessen Sie nicht, den Gästen für Ihr Kommen zu danken.

Nun kann auch die Notfall-Box für die WCs zusammengestellt werden. In der Notfall-Box für Frauen finden sich etwa Hygiene-Produkte, Deos, Haarklammern und Haarspray oder Strumpfhosen. In die Notfall-Box für Männer kommen Deo, Haarspray, Kopfschmerztabletten, ein Kamm oder Kaugummi.

Ein Monat vor der Hochzeit

Polterabend, Kleider, Packliste

Fast ist es so weit: der große Tag rückt immer näher. Im letzten Monat vor der Hochzeit sollten übrigens spätestens der Polterabend und der Junggesellenabschied gefeiert werden. Nun ist es an der Zeit, die Hochzeitskleidung erneut anzuprobieren, um sie notfalls noch einmal ändern zu lassen. Wer direkt nach der Hochzeit die Hochzeitsreise antritt, sollte schon einmal eine Packliste erstellen, damit dies im Stress nicht untergeht und klar wird, was noch aufgestockt werden muss (etwa die Reise-Apotheke).

Eine Woche vor der Hochzeit

Üben, üben, üben

Nur noch eine Woche bis zur Hochzeit, die letzten Besorgungen stehen an. Gehen Sie jetzt noch einmal den kompletten Ablauf der Hochzeit und die Gästeliste durch. Spannen Sie dafür Trauzeugen und Brautjungfern ein, sodass jeder weiß, was wann an der Reihe ist. Lassen Sie sich den Ablauf und die Gästezahl auch noch einmal von allen Dienstleistern bestätigen. Jetzt kann auch schon für die Hochzeitsreise gepackt werden - Reiseunterlagen nicht vergessen.

Die Trauzeugen sollten zwecks Überraschungen nun spätestens Kontakt zur Fotografin oder zum Fotografen oder DJ aufgenommen haben und das Notfall-Set für die zukünftigen Eheleute zusammenstellen. Dieses kann etwa Deo, Blasenpflaster, Kaugummi, eine Nagelfeile oder eine Fusselrolle enthalten.

Nun heißt es üben, üben, üben: Gehen Sie noch einmal Ihren Hochzeitstanz durch. Klappt das Anstecken der Trauringe? Wie lang soll der Kuss bei der Zeremonie dauern? Halten Sie bei Bedarf eine Generalprobe in der Kirche ab.

Einen Tag vor der Hochzeit

Der Countdown läuft und die Aufregung ist groß wie nie zuvor. Machen Sie sich bewusst, dass dieser Tag schön ist und versuchen Sie, den Stress abzuschütteln. Viel ist nun nicht mehr zu tun und das ist auch gut so. Legen Sie jetzt alles, was Sie am nächsten Tag brauchen, zusammen. Das kann die Kleidung, Schmuck und Accessoires sein, aber auch Tabletts für den Sektempfang oder die Ringe. Wer alles an einem Ort lagert, minimiert die Möglichkeit, etwas zu vergessen.

Sie können nun auch einiges an die Trauzeugin oder den Trauzeugen abgeben - wie etwa die Liste mit allen Dienstleistern, das Geld für die Dienstleister oder auch den Aufbau und Dekoration der Location. Wer möchte, lässt sich nun noch Finger- und Fußnägel maniküren, zupft sich die Augenbrauen oder rasiert sich die Beine - und versucht zu entspannen und gut zu schlafen.