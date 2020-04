“Corona und die Liebe”: Der neue Podcast auf RND.de

Anzeige

Anzeige

Was also tun, wenn zu Hause die Fetzen fliegen und die Stimmung am Boden ist, der Partner plötzlich nur noch in Jogginghose das Home Office hütet und ganz nebenbei die Kinder bespaßt werden müssen? Und was hat all das jetzt auch noch mit Liebe zu tun? “Corona und die Liebe” ist ein mehrteiliger Podcast mit vielen munteren und ernsthaften Gesprächen rund um Partnerschaft, Zusammenleben, Einsamkeit und natürlich auch Sexualität.

Henning gibt in “Corona und die Liebe” neben vielen hilfreichen Tipps auch persönliche Einblicke, die deutlich machen: Corona ist eine Herausforderung für uns alle – auch für Therapeuten.

Und dann, dann ist da ja auch noch die unglaubliche Sache mit dem Klopapier, die vielerorts für erhitzte Gemüter sorgt. Was es damit auf sich hat? Sie werden Antworten bekommen. Versprochen!

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Unser Thema heute: Positive Distanz.

Neue Folgen des RND-Podcasts "Corona und die Liebe” gibt es immer dienstags und donnerstags auf RND.de, bei radio.de, Spotify und Deezer sowie in Kürze auch bei iTunes und Google.