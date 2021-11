Paartherapeut: Die meisten Beziehungsprobleme haben mit Bindungsangst zu tun

Anzeige

Die Zuschauerinnen und Zuschauer meines Kanals, die Nutzenden meines Kurssystems und die meisten meiner Klientinnen und Klienten sehen sich in der Regel als Pluspole, als Ko-Abhängige und ein Stück weit als Opfer ihrer toxischen Beziehungen. Das Thema ist komplex und es gibt eine Reihe von Gründen, warum man in toxischen Beziehungen landet und oft nur schwer rausfindet.

Sehen wir uns einen Aspekt mal genauer an. Viele haben das Gefühl, dass sie ihr Leben lang an bindungsängstliche Menschen geraten sind. Sie wünschen sich endlich eine Partnerin oder einen Partner, die oder der die Beziehung genauso will wie man selbst. Eine Beziehung auf Augenhöhe, mit viel Offenheit, Ehrlichkeit und Nähe ist das Ziel.

Gamechanger Selbstreflexion

Ich habe inzwischen allerdings immer mehr das Gefühl, dass über fast allen Beziehungs- und Bindungsthemen und den daraus resultierenden Problemen eigentlich das Thema Bindungsangst steht. Und das Thema wird, je nachdem wen man als Partner oder Partnerin hat oder auch wie man als Single lebt, unterschiedlich ausagiert.

Es kann zu einem „Gamechanger“ werden, wenn man erkennt, dass es nichts mit Pech oder Zufall zu tun hat, dass man immer wieder an nicht verfügbare oder bindungsängstliche Menschen gerät. Andere finden gar keinen Partner oder keine Partnerin, obwohl sie sich selbst doch als so bindungswillig einschätzen. Dabei liegt es meist an der eigenen, passiven Bindungsangst.

Miteinander sprechen, um Ängste zu lösen

Ob man aber nun bindungsängstlich oder passiv bindungsängstlich ist, ist fast egal – der Abstand bleibt in der selbe! Das Thema wird oft erst dann richtig greifbar, wenn man nach mehreren Beziehungen mit minuspoligen, bindungsängstlichen Partnerinnen oder Partnern eine Beziehung mit einem bindungssicheren Menschen führt. Dann wechseln die ehemals Ko-Abhängigen nämlich häufig ganz schnell die Seite. Nun verstehen sie vielleicht auch den oder die Ex, der oder die auch bindungsängstlich war.

Aber gerade bindungssichere und stabile Beziehungen können eine echte Chance sein, sich mit den eigenen Bindungsängsten ernsthaft auseinanderzusetzen. Im Dialog mit dem Partner oder der Partnerin kann man offen und ehrlich Ängste anzusprechen. Im Idealfall lösen sich diese mit dem Ansprechen bereits auf.

Beziehungsglück näher kommen

Die Bewusstheit darüber, dass wir letztlich alle mehr oder weniger mit Bindungsangst zu tun haben, kann uns mehr in die Mitte bringen. Außerdem kann sie das Verständnis für Bindungsängste – im angemessen Rahmen und bestenfalls offen kommuniziert – unserer Partnerinnen und Partner verbessern.

Es hilft, mal in sich selbst hinein zu hören, ob Unwohlsein, eigene Dramasucht, Eifersucht, Überforderung und ähnliches in der Beziehung nicht auch etwas mit eigener Bindungsangst zu tun haben. Daran zu arbeiten kann ein guter Weg sein, um dem eigenen Beziehungsglück etwas näher zu kommen.

Der Autor und seine Kurse sind erreichbar über www.liebeschip.de. Sein aktuelles Buch „Vom Opfer zum Gestalter – Raus aus toxischen Beziehungen, rein ins Leben“ ist online und in allen Buchhandlungen erhältlich.

