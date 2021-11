Liebe allein reicht nicht: Warum wir Beziehungen beenden sollten, die uns nicht guttun

Anzeige

Wir alle wollen lieben und geliebt werden – das haben alle Menschen gemeinsam. Doch reicht Liebe allein, um in einer Beziehung zu sein und zu bleiben? Oft werden mit der Begründung, dass man sich doch liebt, Beziehungen ewig aufrecht erhalten, die einen dennoch nicht gut tun. Dabei sollten Paare hinterfragen, ob es wirklich Liebe ist oder nicht doch eher eine emotionale Abhängigkeit, Gewohnheit oder Kindheitsthemen, die uns glauben lassen, es wäre Liebe.

Und wenn es doch Liebe ist, sollte echte Liebe nicht auch frei lassen? Wenn wir nach viel Kampf immer wieder feststellen, dass wir uns nicht guttun, sollten wir aus Liebe nicht auch entscheiden, eine Beziehung dann lieber zu beenden? Wir können Menschen auch aus der Ferne und sogar ganz ohne Kontakt lieben. Wir können entscheiden, dass der Mensch uns nicht guttut und nicht zu uns passt, wir keine Beziehung mit ihm führen wollen, aber dennoch Liebe für diesen empfinden.

Standards und Dealbreaker können in einer Beziehung entscheidend sein

Mein Konzept der Standards und Dealbreaker kann entscheidend sein, um sich nicht nur von der Liebe leiten zu lassen. Standards sind Themen oder Wünsche in einer Beziehung, die ein Stück weit verhandelbar sind. Dealbreaker hingegen sind nicht verhandelbar. Beides sollte man sich vor Beginn einer Beziehung klar machen. Wenn eine Partnerin oder ein Partner andauernd Standards nicht erfüllt, man sich nicht einigen kann oder sie oder er einfach ganz andere Vorstellungen von einer Beziehung hat, dann kann auch das Gefühl der Liebe die Beziehung nicht zu einer tragfähigen Basis verhelfen.

Bei einem Dealbreaker ist es noch klarer. Wenn beispielsweise Fremdgehen für mich ein Dealbreaker ist, dann kann ich die Beziehung auch dann beenden, wenn ich den anderen noch liebe. Liebe verschwindet ja auch nicht von jetzt auf gleich. Ich kann aber die Liebe zu mir selbst an die erste Stelle setzen und für mich die Entscheidung treffen, dass ich mit dieser Grenzüberschreitung nicht leben kann und will. Und gleichzeitig sollte man sich fragen, ob man genauso geliebt wird, wie man selbst liebt, wenn die oder der andere die eigenen Grenzen und Wünsche in einer Beziehung nicht respektiert.

Es geht hier nicht um richtig oder falsch – jede und jeder ist wie sie oder er ist. Man kann sich in einer Beziehung lieben, sich aber dennoch mit den eigenen Themen und Verletzungen immer wieder gegenseitig triggern und so niemals richtig heilen. In Liebe wünschen wir der oder dem anderen nur das Beste und in letzter Konsequenz auch eine Partnerin oder einen Partner, die oder der vielleicht besser zu ihr oder ihm passt. Liebe lässt frei!

Der Autor und seine Kurse sind zu erreichen über www.liebeschip.de. Sein aktuelles Buch „Vom Opfer zum Gestalter – Raus aus toxischen Beziehungen, rein ins Leben“ ist online und in allen Buchhandlungen erhältlich.